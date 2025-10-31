Cómo Wikimedia Commons impulsa la apertura de la microbiología: lecciones de Wikimedistas de Jujuy, Argentina

En Jujuy, Argentina, Wikimedistas de Jujuy impulsa Microworld, una iniciativa que pone la vida microbiana en primer plano y la vincula con los proyectos Wikimedia para mostrar cómo los microorganismos influyen en la salud, el clima, los alimentos y la biodiversidad, y cómo las plataformas abiertas contribuyen a comunicar estas relaciones.

El 27 de septiembre de 2025 el grupo llevó a cabo la primer editatón experimental del proyecto Microworld en el Instituto de Educación Superior N°5 José Eugenio Tello en San Salvador de Jujuy. Participaron veintiséis personas entre estudiantes, docentes e investigadores quienes exploraron cómo la microbiología puede relacionarse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante los proyectos Wikimedia.

El eje central de este primer encuentro fue Wikimedia Commons. Las personas participantes aprendieron a utilizar el repositorio multimedia y trabajaron en la categorización de videos, fotografías y micrografías vinculadas con la vida microbiana. Estas acciones sencillas mejoran de manera significativa la accesibilidad y la posibilidad de encontrar material científico, y contribuyen a acercar la investigación al conocimiento abierto.

El potencial de los editatones experimentales

En Wikimedistas de Jujuy el aprendizaje mediante la práctica es un pilar de nuestra filosofía. Este enfoque dio lugar al desarrollo de editatones experimentales que combinan actividades científicas con colaboración digital. Ediciones anteriores incluyeron muestreo en terreno, pruebas bioquímicas y prácticas de biotecnología integradas con las plataformas Wikimedia.

El proyecto Microworld retoma esta misma línea de trabajo. En colaboración con un investigador de la Universidad Nacional de Jujuy las personas participantes realizaron caracterización microbiana y coloración de Gram. Registraron micrografías que pronto se publicarán en Wikimedia Commons para enriquecer los recursos educativos y científicos. Este proceso permite vivenciar el ciclo completo de creación de conocimiento abierto desde la observación de los microorganismos hasta la difusión libre de las imágenes para la comunidad global.

Wikimedia Commons y la transformación de la comunicación científica

La microbiología siempre requirió de la visualización. Wikimedia Commons está modificando la forma en que se comparten, publican y consultan las imágenes científicas. El análisis de publicaciones de microbiología de acceso abierto que incorporan material de Commons muestra que muchos trabajos reconocen a quienes contribuyen y respetan las licencias abiertas. Las imágenes con licencia CC BY pueden adaptarse y reutilizarse libremente siempre que se otorgue el crédito correspondiente. El material con licencia CC BY SA debe compartirse bajo la misma licencia porque las obras CC BY pueden adaptarse bajo CC BY SA, pero las obras CC BY SA no pueden publicarse bajo CC BY. Aún hay publicaciones que no brindan una atribución correcta o no respetan las licencias abiertas, lo que pone de manifiesto un desafío cultural más amplio. La limitada conciencia institucional, la falta de formación y las prácticas editoriales tradicionales suelen impedir que la comunidad científica participe plenamente en los ecosistemas abiertos.

Los ejemplos presentados provienen de publicaciones originales de acceso abierto junto con los archivos correspondientes alojados en Wikimedia Commons. Todos estos ejemplos formaron parte del material de capacitación sobre Wikimedia Commons del proyecto Microworld y se publicarán en breve una vez traducidos al inglés, lo que evidencia cómo los recursos abiertos pueden fortalecer la educación y la investigación.

Grupos microbianos en leche caprina. Las autoras y autores señalan que seis de las imágenes provienen de Wikimedia Commons pero no indican autoría ni información de licencia. Extraído de Nare Jessica Monareng, Keabetswe T Ncube, Charles van Rooi, Mamokoma C Modiba y Bohani Mtileni. Artículo con licencia CC BY 4.0. No fue posible identificar los archivos originales de Wikimedia Commons debido a que los seis recursos no incluían datos de autoría ni de licencia.

Hongos del género Pleurotus con distinta coloración. (a) P. ostreatus (hongo ostra). (b) P. citrinopileatus (hongo ostra dorado). (c) P. djamor (hongo ostra rosado). Las autoras y autores solo mencionan los nombres científicos y comunes sin brindar la atribución ni la información de licencia de las fotografías originales tomadas de Wikimedia Commons. Extraído de Alona Tiupova, Remigiusz Olędzki y Joanna Harasym. Artículo con licencia CC BY 4.0. Los archivos originales en Wikimedia Commons fueron identificados y se encuentran disponibles en los enlaces (a), (b) y (c).

Cyttaria darwinii en Tierra del Fuego con crédito a Alexander Klink bajo licencia CC BY 3.0. La imagen fue recortada levemente del original. Extraído de Roope O Kaaronen. Artículo con licencia CC BY 4.0. El archivo original en Wikimedia Commons está bajo licencia CC BY 3.0. Esta licencia es compatible con CC BY 4.0 por lo que la atribución y la cita tal como se presentan aquí cumplen con los requisitos de la licencia. La modificación indicada de la imagen está permitida dentro de esta compatibilidad.

Microscopio de papel basado en origami con crédito a CC BY SA 4.0 Sockenpaket Wikimedia Commons. Reproducido por Jesus Salido Gloria Bueno Jesus Ruiz Santaquiteria y Gabriel Cristobal en un artículo con licencia CC BY NC 4.0. El archivo original en Wikimedia Commons está bajo licencia CC BY SA 4.0. La regla de compartir igual establece que las adaptaciones deben mantenerse bajo la misma licencia por lo que este archivo no debería volver a publicarse con una licencia diferente.

Diversidad de fitoplancton y efectos de las floraciones algales con crédito a Wipeter sin mención de la licencia original. Extraído de William S Atkinson Cleya Saju y Jake M Yang. Artículo con licencia CC BY 4.0. El archivo original de Wikimedia Commons se encuentra disponible aquí. El archivo original en Wikimedia Commons está bajo licencia CC BY SA 4.0. La regla de compartir igual establece que las adaptaciones deben mantenerse bajo la misma licencia.

Fotografías de Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna Premio Nobel de Química 2020 con crédito a Bianca Fioretti Hallbauer y Fioretti y a Duncan Hull The Royal Society. Extraído de David Wollert. Capítulo con licencia CC BY 4.0. El material original de Wikimedia Commons se encuentra disponible aquí. El archivo original en Commons está bajo licencia CC BY SA 4.0. La regla de compartir igual establece que las adaptaciones deben mantenerse bajo la misma licencia por lo que estos archivos no deberían volver a publicarse bajo CC BY como ocurre en este capítulo.

Un llamado a hacer que la ciencia funcione como Commons

La ciencia siempre dependió de las imágenes para comunicar aquello que las palabras no pueden expresar, aunque muchas de ellas permanecieron detrás de muros institucionales. Wikimedia Commons transforma esa realidad. No es solo un repositorio de materiales visuales sino también una infraestructura social y técnica que conecta medios, investigadores, educadores, wikimedistas y comunidades en todo el mundo. Commons amplifica la visibilidad de científicas y científicos subrepresentados, ofrece recursos visuales precisos para el aula y las publicaciones, y fortalece la credibilidad de la ciencia abierta al vincular las imágenes con sus fuentes.

La experiencia de Microworld invita a reflexionar sobre cómo la ciencia puede volverse más abierta y participativa. Cuando las personas investigadoras, las revistas y las instituciones atribuyen correctamente las fuentes, respetan las licencias abiertas y comparten su propio material, Wikimedia Commons se convierte en un aliado real de la ciencia abierta. Así como Wikipedia transformó el acceso al conocimiento escrito, Commons puede transformar la forma en que observamos y compartimos la ciencia.

Commons demuestra que el futuro de la comunicación científica se basa en la conexión. Cada imagen subida, cada archivo compartido y cada recurso reutilizado tienden un puente entre la investigación académica y las comunidades locales. Cuando una microbióloga en Argentina publica una fotografía de extremófilos y un estudiante en Ghana la reutiliza para un trabajo escolar, la ciencia se convierte en una conversación compartida y no en un círculo cerrado. Este enfoque también promueve la diversidad cultural. Los proyectos Wikimedia ofrecen espacio para perspectivas locales, saberes indígenas y aportes científicos regionales que suelen quedar fuera de los sistemas tradicionales de publicación. A través de Commons, el paisaje visual de la ciencia se vuelve más inclusivo, plural y representativo del mundo.

En Wikimedistas de Jujuy hacer que la ciencia funcione como Commons significa asumir la transparencia, la colaboración y la generosidad como componentes esenciales de la cultura científica. La vida microbiana que estudiamos recuerda que la vida prospera mediante la cooperación y el intercambio, y el mismo principio se aplica al conocimiento.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation