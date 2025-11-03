La visibilidad de las lesbianas en Wikipedia II

Lucy Elmina Anthony fue compañera de larga data de la líder del sufragio femenino Anna Howard Shaw.

La relación de Nieves López Pastor con Reposo de Urquía estaba tan consolidada, que hasta los sobrinos de esta se referían a López Pastor como «Tita Nieves».

Katherine Fowler Philips fue conocida por sus poemas de amistad apasionada entre mujeres.

Por más de cuarenta años Marie Corelli vivió con Bertha Vyver​ a la que dejó todo al morir. Joe Cartais vivió una vida bastante pintoresca.

Este tipo de ejemplos, frases literales tomadas de Wikipedia, ilustran el artículo La visibilidad de las lesbianas en Wikipedia que publicamos en 2024. En él recogíamos ejemplos y analizábamos lo que la comunidad de editoras de Wikiesfera nos encontramos cuando creamos, traducimos o mejoramos biografías de mujeres lesbianas, uno de nuestros puntos de interés al trabajar en la enciclopedia libre.

Ante las ausencias, eufemismos o sesgos que aparecen en muchos artículos, vamos aplicando diversas estrategias que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestros 10 años de existencia como grupo, especialmente debatiendo sobre casos concretos en las reuniones de Wikiesfera. Así que queríamos escribir una segunda parte, otro artículo que pasara del análisis a las estrategias, tanto para repensarlas y estructurarlas entre nosotras como para compartirlas con la comunidad. Y aquí lo tenemos.

> Estrategias y buenas prácticas

Aunque cada vez hay más información en este sentido, la principal dificultad para incluir la orientación sexual de la biografiada en su artículo está en encontrar fuentes que lo confirmen, especialmente si ella no vivió de forma explícita y abierta como lesbiana. Siguiendo el dicho de “Cuando el río suena, agua lleva», los rumores, las alusiones indirectas… suelen (o pueden) encerrar verdades, así que toca ponerse a investigar y hacerlo también con la pareja o parejas, pues quizás en la información sobre ellas aparezca nuestra protagonista. Por supuesto, en perfiles de mujeres procedentes de países de habla no española, hacer búsquedas en otros idiomas es fundamental.

Una vez encontrada la información que lo constate, pasamos de los eufemismos o ausencias a la claridad y la contundencia. De amigas a parejas, de compañeras de casa a compañeras de vida. Y reivindicando el uso de la palabra lesbiana.

Es interesante plantearse que, si finalmente no encontramos fuentes que confirmen pero sí otras que expresen dudas, podemos dejar las sospechas plasmadas en el artículo. Teniendo en cuenta, además, que eso se podría modificar en el futuro si saliese a la luz información contrastada al respecto.

Para fortalecer la presencia en Wikipedia de estos perfiles es estratégico enlazar unos artículos con otros. Lo que se denomina no dejar un “artículo huérfano”, es decir, sin vínculos con otros. Por ejemplo, nombrar a otras mujeres y generar un hipervínculo a su artículo. Y viceversa. Esta estrategia genera una suerte de tela de araña que, además de ser real al dibujar la red de relaciones que se establecieron entre ellas (y que, en el caso de las lesbianas, sabemos lo fundamental que es) permite saltar de unas a otras aumentando el número de visitas y, por tanto, su visibilidad.

Natalie Barney, Janet Flanner y Djuna Barnes, intelectuales, amigas y lesbianas visibles en Wikipedia. Sus artículos están vinculados entre sí. c.1925

En Wikidata podemos incluir a su pareja o parejas y añadir la orientación sexual como ítem (declaración). Además de la presencia en el repositorio de datos que es Wikidata (tan útil, por ejemplo, para la inteligencia artificial, con la multiplicación de impacto que eso implica), que el nombre de su pareja o su orientación sexual aparezca en la ficha del artículo es un elemento de gran visibilidad.

Con la misma finalidad, podemos emplear el apartado Véase también, un lugar en el que poner otros artículos de Wikipedia a los que redirigir, incluyendo ahí a otras personas, y especialmente otras lesbianas, con quien se pueda relacionar la biografiada por profesión, por época, por país… Del mismo modo, podemos incluir su artículo en el apartado Véase también de otras biografías.

También es importante categorizar correctamente, sabiendo que ya hay muchas categorías de lesbianas, por profesión, por país… pero teniendo en cuenta que esta categorización solo se puede hacer si en el texto se justifica la información.

Cabe la posibilidad de crear un apartado de Vida personal. Algo más habitual en la Wikipedia en inglés que en la de español, es una manera de hacer énfasis en esta parte de su biografía. Aunque su lesbianismo se puede añadir en los apartados de Biografía o Trayectoria.

Una cuestión habitual y que nos suele generar confusión y dudas sobre cómo actuar es la inclusión de muchas mujeres en la categoría de bisexuales, siendo probablemente lesbianas. Suele aplicarse en mujeres que han estado casadas o han tenido relaciones con hombres. Es el caso de la escritora Gloria Fuertes, que nombra en un poema a su novio de catorce años y después se la relaciona con Carlos Edmundo de Ory, también por unos versos (aunque en el artículo de él, ella ni siquiera es nombrada). Nuestro criterio es, aun sabiéndonos en territorios complejos y sin pretender minusvalorar la identidad bisexual, que si ha tenido una relación estable con una mujer, se debe poner también la categoría de lesbiana.

Finalmente, hemos de vigilar estos artículos, hacerles seguimiento. Nos ha sucedido que personas, en ocasiones vinculadas a las biografiadas, quieran borrar esa parte de su historia y traten de revertir nuestras ediciones. Tenerlos vigilados y, por tanto, recibir una notificación cuando los artículos son modificados, es estratégico para defender la información que hemos añadido nosotras y la forma en la que lo hemos hecho. Es significativo el caso de la cantautora Mari Trini. Pese a que su relación con Claudette Loetitia Lanza, que fue además su secretaria, es un hecho probado desde que se publicó una biografía de la cantante en 2024, un párrafo que lo afirmaba fue eliminado con el argumento de no tener referencias. Nuestras compañeras incluyeron las fuentes, que existen en abundancia y estaremos pendientes de los posibles cambios en el artículo.

> Una reflexión para terminar

“¿Es necesario decir que es lesbiana?” es una pregunta que nos hacen muchas veces al hilo de nuestro trabajo específico con este tema en Wikipedia.

Son, al menos, dos los argumentos que solemos esgrimir. Por un lado, que hay consenso en que en una biografía las relaciones personales son significativas. Y, aunque esto podría ser un debate en sí mismo, si es una información tan relevante o si siempre lo es, lo cierto es que así se hace habitualmente con las personas heterosexuales, con lo que entendemos que ha de ser del mismo modo con aquellas homosexuales.

Por otro lado, es evidente que necesitamos referentes, crear genealogía, y que para ello es importante encontrar esta información en el mayor número de biografías posibles y también en la mayor diversidad de perfiles posibles. Hacerlo sirve además para constatar, entre quienes puedan dudarlo, que el amor y el deseo entre mujeres ni es una moda contemporánea ni un fenómeno occidental sino algo intrínseco al ser humano y sus formas de relacionarse.

Rosa Bonheur y Anna Klumpke, pareja de pintoras del siglo XIX

Todo lo que no es nombrado, no descrito en imágenes, todo lo que se omite en las biografías, lo censurado en las colecciones de cartas, todo lo que se disfraza con un nombre falso, lo que se ha hecho de difícil alcance y todo cuánto ha estado enterrado en la memoria por haberse desvirtuado su significado con un lenguaje inadecuado o mentiroso, se convertirá no solamente en lo no dicho sino en lo inefable

Adrienne Rich

NOTA: Este artículo es autoría de Encina Villanueva y Celia Hernández (SalviaRomana) y fue publicado originalmente en el blog de Wikiesfera. Además, se presentó durante la Conferencia Queering Wikipedia 2025 (grabación disponible en Youtube).

