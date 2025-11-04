Anuncio de la ubicación de Wikimanía 2027

El Comité Directivo de Wikimanía, el Equipo Organizador de 2027 y la Fundación Wikimedia se complacen en anunciar que la ciudad de Santiago de Chile será la sede de Wikimania 2027.

Wikimanía Santiago tendrá lugar a mediados de 2027, con fechas exactas por confirmar. Será la segunda vez que el evento se desarrolle en Sudamérica y la tercera vez en América Latina, tras las ediciones anteriores en Buenos Aires (2009) y Ciudad de México (2015).

Wikimania es la principal conferencia internacional de Wikimedia, la oportunidad más destacada para que los colaboradores de Wikimedia de todo el mundo se reúnan para compartir sus mejores prácticas, celebrar los éxitos y debatir cómo mejorar el ecosistema del conocimiento libre que incluye Wikipedia. En un contexto global marcado por los cambios culturales y el avance de las nuevas tecnologías, Wikimanía Santiago también será una oportunidad para identificar retos comunes y construir un movimiento más sostenible, resiliente e inclusivo. La conferencia es la oportunidad central para conectar con colegas de todo el mundo y contará con sesiones y participantes tanto presenciales como virtuales.

Wikimanía en Santiago

Chile, el país más largo del mundo, se encuentra en la costa pacífica de América del Sur. Su capital, Santiago, se ubica en el centro del país, en un valle fértil a los pies de las cordilleras de los Andes y de la Costa, donde el pasado colonial se une a la diversidad cultural en una ciudad con más de 7 millones de habitantes. Desde inicios de este siglo, Santiago se ha convertido en una metrópolis moderna de estándar global, con su infraestructura y servicios, como el Parque Metropolitano de Santiago (el más grande de Sudamérica y el cuarto a nivel mundial), o su extensa red de transporte subterráneo Metro. Chile, además, cuenta con la conectividad digital más rápida de América Latina.

Gran Torre Santiago by Deensel Creative Commons Attribution 2.0

La historia de Chile también está profundamente arraigada en los saberes de los pueblos originarios. En las últimas décadas, tanto el país como la comunidad wikimedista han puesto un gran énfasis en la gestión y preservación cultural, con instituciones públicas y privadas que han impulsado iniciativas de gran escala para proteger la biodiversidad natural, así como el patrimonio cultural y lingüístico.

Santiago cuenta además con múltiples rutas aéreas directas que lo conectan con Europa, América Central y del Norte y la región ESEAP, incluyendo Australia y Nueva Zelanda. Muchos países pueden aprovechar la posibilidad de permanecer hasta 90 días sin necesidad de visa; a esos viajeros se les entrega una sencilla tarjeta de turista al llegar. Tanto Chile como Santiago son también destinos amigables con la comunidad LGBTQ+.

El equipo detrás de Wikimanía Santiago

El Equipo Organizador Central (COT) está compuesto por cinco miembros sudamericanos, que aportan diversas experiencias y antecedentes dentro del movimiento Wikimedia y en la gestión de proyectos a gran escala. Entre ellos se encuentran integrantes de la comunidad técnica de Wikimedia, editores activos en los proyectos en español, así como personas con experiencia en liderazgo y un historial probado en la ejecución de iniciativas importantes. Juntos ya están haciendo todos los esfuerzos para que Wikimania Santiago sea una experiencia maravillosa para todos los asistentes a este evento en el hemisferio sur.

Además, la ejecución del evento cuenta con el apoyo activo del capítulo local de Wikimedia, Wikimedia Chile, que reúne a más de 100 miembros de la comunidad en todo el país y cuenta con más de 15 años de trayectoria en la promoción del conocimiento abierto, equitativo y accesible. Wikimedia Chile promueve la preservación y la visibilidad de la diversidad cultural del país, además de fomentar el ecosistema digital abierto y participativo.

Luis Cristóbal Carrasco, líder del COT, añadió que «estamos muy emocionados de acoger un evento tan importante aquí en Chile. Lo vemos como una gran oportunidad para apoyar el crecimiento de la comunidad regional interesada en el conocimiento libre, así como identificar soluciones comunes a los desafíos que atañen a nuestro movimiento».

¡Felicitaciones al equipo de Wikimanía 2027! Juntos esperamos con ilusión lo que sin duda será un evento memorable, y les damos la bienvenida a todos, ya sea en persona o en línea, a Santiago de Chile.

