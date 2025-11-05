WikiDía 2025: Encuentro de la comunidad Wikimedia Chile en San Francisco de Mostazal 

Realizamos una nueva versión del WikiDía, nuestras jornadas anuales que reúnen a la comunidad de Wikimedia Chile para fortalecer los lazos, reconocer logros y dar la bienvenida a nuevas personas que se han integrado al capítulo.



Este año, realizamos el encuentro en el Centro Cultural Estación de Ferrocarriles, ubicado en San Francisco de Mostazal, (VI Región de O’Higgins), a 21 km al norte de Rancagua, en un esfuerzo por descentralizar las actividades de Wikimedia Chile y crear oportunidades para visitar nuevos territorios. Más de 30 asistentes pudieron visitar las instalaciones del lugar, declarado monumento histórico en 1981.

Una comunidad activa de cara a próximos desafíos

Durante la jornada conversamos sobre el estado actual de la comunidad Wikimedia Chile, identificamos fortalezas: como el entusiasmo, la energía y la experiencia de nuestro capítulo, que en 2026 cumplirá 15 años de historia. Todo esto fue destacado y apreciado por la comunidad.

También abordamos algunas tensiones y dificultades como el actual panorama político en Chile, de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Identificamos algunas amenazas sobre los rumbos que tomaría la nueva administración y cómo eso podría afectar al funcionamiento del modelo Wikimedia y al conocimiento libre en Chile.

La comunidad también recibió una significativa sorpresa que les llevó a preguntarse cuáles serán los próximos pasos del capítulo a medida que personas nuevas se integran al movimiento y cómo podemos seguir descentralizando el trabajo del Wikimedia Chile, considerando que gran parte de las actividades ocurren en la capital de Santiago de Chile.

Aún así, en esta versión del WikiDía, recibimos a nuevas personas de otras regiones, del norte y del sur de Chile, reflejando su entusiasmo por expandir la filosofía del movimiento Wikimedia a nuevos territorios.

Agradecemos al equipo del Centro Cultural Mostazal quienes amablemente nos acogieron en su espacio para celebrar una nueva versión de nuestro WikiDía.

Puedes revisar más fotos de nuestro WikiDía 2025 en Wikimedia Commons aquí

Fotos: Katherine Bahamondes – Wikimedia Chile (CC BY SA 4.0)

