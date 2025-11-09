Proyecto Wikimedia de Sudamérica Seleccionado por el Fondo de la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático de la UNESCO

Vista de una gran parte del lecho, seco, del Embalse El Yeso, en la localidad del Cajón del Maipo, Región Metropolitana, Chile. La Ausencia de gran parte del agua y las grietas evidencian el impacto del cambio clímatico sobre reservas hídricas. Katharosinergia, CC BY-SA 4.0

El cambio climático y el medio ambiente son temas que unen a los wikimedistas a nivel mundial. En América Latina, donde el conocimiento está profundamente arraigado en la naturaleza y el territorio, los afiliados han unido fuerzas para desarrollar campañas, proyectos, eventos y alianzas estratégicas que contribuyen a reducir las brechas de información en las plataformas Wikimedia, principalmente en Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons.

Esta labor dio un nuevo salto cuando Wikimedia Brasil y el Grupo de Trabajo sobre Justicia Climática y Proyectos Wikimedia (un esfuerzo sostenido por afiliados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Uruguay) colaboraron en una propuesta para presentarla al Fondo de la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático. Esta iniciativa, establecida en 2024 por el Gobierno de Brasil, la Secretaría de la ONU y la UNESCO, tiene como objetivo promover la integridad de la información sobre temas de cambio climático.

De entre 447 propuestas provenientes de casi 100 países, el proyecto “Fomento de la Integridad de la Información sobre Fenómenos Meteorológicos Extremos y Eventos Relacionados con el Clima en Wikipedia y Wikidata” fue una de las propuestas mejor calificadas.

Esta es una poderosa colaboración regional, con un diseño y un impacto global, que aprovecha el alcance mundial de Wikipedia y Wikidata. Además, un grupo asesor voluntario, compuesto por miembros de Wikimedia de Europa, África y el Sudeste Asiático, brindará asesoramiento y podría replicar las actividades.

La selección de este proyecto desarrollado por wikimedistas de Sudamérica es un gran triunfo, que afirma la capacidad del Movimiento para abordar temas globales críticos, como la integridad de la información sobre el cambio climático.

El proyecto incluye actividades de investigación y modelado de datos, además de un taller de divulgación pública en cada uno de los siete países participantes, donde se mejorará el contenido de Wikimedia basándose en los hallazgos del proyecto. Estos talleres también servirán como plataforma de lanzamiento para la campaña Wiki por los Derechos Humanos 2026 (pronto a cambiar de nombre), enfocada en temas climáticos y ambientales.

Como parte de las actividades públicas que se llevarán a cabo en la COP 30 en Brasil sobre el tema de la integridad de la información sobre el cambio climático, la UNESCO ha invitado a un representante del proyecto a estar presente en el evento en noviembre de 2025. Esta es una oportunidad para atraer efectivamente la atención pública sobre la integridad de la información climática y resaltar el papel crucial de los bienes públicos digitales como Wikipedia.

Los proyectos Wikimedia desempeñan un papel fundamental en la salvaguarda de la integridad de la información debido a sus políticas fundamentales: el Punto de Vista Neutral (NPV en inglés)), la verificabilidad y el no uso de investigación original. Además, el vasto alcance multilingüe de los proyectos implica que el contenido alojado en ellos es a menudo replicado por otros servicios y utilizado para entrenar diversos Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) y sistemas de IA. Esto le otorga al Movimiento Wikimedia una enorme influencia en la configuración del conocimiento fundamental accesible a los usuarios de internet en todo el mundo.

La confianza en el conocimiento científico y el acceso a información fiable son los cimientos para una acción climática efectiva. Fomentar la integridad de la información requiere una cooperación multisectorial, y el Movimiento Wikimedia tiene un papel activo y relevante que desempeñar en el ecosistema de la integridad informativa.Pueden encontrar más detalles sobre el proyecto y el progreso de su implementación en su página de Meta.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation