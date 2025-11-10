Wikimedistas del norte argentino premiados en concurso regional de OpenStreetMap

Wikimedistas de Jujuy fueron reconocidos en el Concurso MapEdu 2025 por su proyecto LichenWikiEcology, que integra ecología, ciencia ciudadana y tecnologías abiertas para estudiar líquenes como bioindicadores del cambio climático. El concurso, organizado por el Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT) en América Latina y el Caribe, busca conectar la educación con los territorios mediante proyectos escolares y comunitarios de mapeo abierto.

El equipo, coordinado por Luis Fernando Flores desde el grupo Wikimedistas de Jujuy, obtuvo el tercer premio en la categoría Ciencia y Tecnología por el proyecto LichenWikiEcology, una iniciativa que combina ciencia ciudadana, ecología y cartografía abierta de líquenes como bioindicadores del cambio climático. Desde la organización del concurso se destacó el potencial del proyecto para ampliarse a otras zonas de América Latina, promoviendo la colaboración entre comunidades y el uso educativo de los datos abiertos.

El proyecto se desarrolla en el norte argentino y busca mapear líquenes en áreas protegidas, zonas rurales y espacios educativos utilizando Wikimedia Commons, mientras se fortalecen artículos sobre ecología de líquenes en Wikipedia. Es financiado por la British Ecological Society mediante las Outreach and Engagement Grants 2025, y se ejecuta junto a escuelas rurales con el apoyo de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Jujuy. A través de talleres gratuitos, estudiantes, docentes y jóvenes rurales aprenden a reconocer líquenes, realizar experimentos y registrar observaciones mediante fotografías georreferenciadas, cargando datos abiertos que fortalecen la comprensión del cambio ambiental en sus comunidades.

Debido a su sensibilidad a los cambios ambientales y a la calidad del aire, los líquenes son considerados bioindicadores. Por eso, cada registro incorporado a Wikimedia Commons con datos de distribución temporal y espacial se convierte en un aporte valioso que puede ser utilizado por investigadores, docentes y planificadores ambientales.

El corazón del proyecto late en las aulas rurales. En su fase actual participan 49 estudiantes de entre 11 y 12 años, pertenecientes a dos escuelas: la Escuela Nº 28 “Presidente Avellaneda” de Dr. Manuel Belgrano, con 33 estudiantes, y la Escuela Nº 356 “José Hernández” de Santa Clara, con 16 estudiantes. Estos jóvenes se forman como científicos ciudadanos, aprendiendo a identificar líquenes, tomar fotografías georreferenciadas y cargar sus observaciones en Wikimedia Commons bajo licencias abiertas, creando así un patrimonio digital accesible para todos. El trabajo ya puede visualizarse en WikiMap, donde se documentan los líquenes de dos áreas protegidas de Jujuy:

Mapa del Parque Botánico Barón Carlos María Schuel

Mapa del Parque Provincial Potrero de Yala

LichenWikiEcology visibiliza una nueva forma de participación wikimedista en Argentina, que surge desde los márgenes geográficos y sociales, articulando educación ambiental y tecnologías abiertas en áreas rurales. En un contexto donde las oportunidades suelen concentrarse en Buenos Aires o en las grandes capitales, Wikimedistas de Jujuy amplía la presencia del movimiento Wikimedia hacia el norte del país, descentralizando el acceso al conocimiento libre y conectando instituciones públicas, educativas y organizaciones internacionales. El grupo promueve espacios colaborativos donde la tecnología se vincula con la educación pública y la participación juvenil.

El reconocimiento obtenido en MapEdu refleja una transformación más profunda: la de un movimiento Wikimedia que crece desde los márgenes y la posibilidad de ampliar su alcance hacia toda América Latina.

