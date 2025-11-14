Wikipedia cumple 25 años: más madura, más sabia y ahora con referencias completas [cita requerida]

Wikipedia cumple 25 años el 15 de enero, ¡y hay que celebrarlo! Invitamos a todas las personas editoras audaces, filósofas de las páginas de discusión, cazadoras de errores tipográficos y guerreras de la edición que han dado forma a la suma de todo el conocimiento humano durante un cuarto de siglo a unirse a la celebración. ¡Brindemos por hacer de internet un lugar un poco más inteligente, una edición a la vez!

Regístrate ahora para la fiesta virtual del 25.º aniversario de Wikipedia, que se celebrará el 15 de enero a las 16:00 UTC. La fiesta estará repleta de juegos, entretenimiento, invitados sorpresa y premios (¡porque qué es una fiesta de cumpleaños sin regalos!).

Hasta que comiencen las celebraciones, “echemos un vistazo a la historia” de 25 años de conocimiento, colaboración, consenso y humanidad en su máxima expresión.

Lo que está previsto para 2026

La fiesta virtual del 25.º aniversario de Wikipedia, que se celebrará el 15 de enero, es solo el comienzo – celebraremos juntos el 25.º aniversario por todo lo alto a lo largo de todo el año. Desde subvenciones y eventos de la comunidad, hasta diseños, merchandising y huevos de Pascua, pasando por ruedas de prensa y compromisos públicos, estás invitado a participar. Y si estás planeando tu propia fiesta u otro evento para ver la celebración, añádelo al calendario y al mapa.

Pronto celebraremos los hitos de los primeros 25 años de Wikipedia en un sitio web especial; pero por ahora, acompáñanos a recorrer algunos de los momentos más destacados de la historia de la wiki.

Una pequeña lección de historia de la wiki

Algunas las sabes de memoria, ¡otras te sorprenderán que hayan sucedido!

¿Tienes algún otro recuerdo favorito de Wikipedia que quieras compartir? Envíanos un mensaje a Meta-Wiki y lo incluiremos en las celebraciones. ¡Y no pierdas de vista el centro de aniversario en Meta-Wiki para acceder a recursos y actualizaciones!

