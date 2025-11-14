Wikipedia cumple 25 años: más madura, más sabia y ahora con referencias completas [cita requerida]

Wikipedia cumple 25 años el 15 de enero, ¡y hay que celebrarlo! Invitamos a todas las personas editoras audaces, filósofas de las páginas de discusión, cazadoras de errores tipográficos y guerreras de la edición que han dado forma a la suma de todo el conocimiento humano durante un cuarto de siglo a unirse a la celebración. ¡Brindemos por hacer de internet un lugar un poco más inteligente, una edición a la vez!
Regístrate ahora para la fiesta virtual del 25.º aniversario de Wikipedia, que se celebrará el 15 de enero a las 16:00 UTC. La fiesta estará repleta de juegos, entretenimiento, invitados sorpresa y premios (¡porque qué es una fiesta de cumpleaños sin regalos!).
Hasta que comiencen las celebraciones, “echemos un vistazo a la historia” de 25 años de conocimiento, colaboración, consenso y humanidad en su máxima expresión.
Lo que está previsto para 2026
La fiesta virtual del 25.º aniversario de Wikipedia, que se celebrará el 15 de enero, es solo el comienzo – celebraremos juntos el 25.º aniversario por todo lo alto a lo largo de todo el año. Desde subvenciones y eventos de la comunidad, hasta diseños, merchandising y huevos de Pascua, pasando por ruedas de prensa y compromisos públicos, estás invitado a participar. Y si estás planeando tu propia fiesta u otro evento para ver la celebración, añádelo al calendario y al mapa.
Pronto celebraremos los hitos de los primeros 25 años de Wikipedia en un sitio web especial; pero por ahora, acompáñanos a recorrer algunos de los momentos más destacados de la historia de la wiki.
Una pequeña lección de historia de la wiki
Algunas las sabes de memoria, ¡otras te sorprenderán que hayan sucedido!
- 1995 – Nuestro amigo Ward Cunningham crea la primera wiki, WikiWikiWeb. El nombre se inspira en el autobús lanzadera Wiki Wiki, que significa «rápido» o «veloz» en hawaiano.
- 2000 – Un grupo de personas, con la colaboración de expertos y académicos, crea su propia wiki en línea, una enciclopedia llamada Nupedia. Produce 24 artículos y dura tres años, pero la idea de una enciclopedia en línea persiste.
- 2001 – Mientras Nupedia lucha por despegar, surge otra idea a partir de ella – Wikipedia. Se lanza el 15 de enero de 2001 (un lunes según el calendario gregoriano). En cuestión de meses, queda claro que una enciclopedia que cualquiera puede editar va a necesitar algunas reglas. La política de punto de vista neutral fue establecida por voluntarios y sigue siendo un pilar fundamental de Wikipedia en la actualidad.
- 2001 – A lo largo del año, empienzan a surgir Wikipedias en otros idiomas, incluyendo alemán, catalán, japonés, francés, chino, holandés, esperanto, hebreo, italiano, portugués, ruso, español, sueco, árabe, danés, polaco y húngaro.
- 2003 – El software que impulsa Wikipedia y otros proyectos de conocimiento libre, ahora en su tercera encarnación, recibe un nombre: Mediawiki. Se trata de un juego de palabras con Wikimedia. La Fundación Wikimedia, la organización sin fines de lucro que apoya a Wikipedia, se fundó ese mismo año.
- 2004 – Con algunos intereses en juego, se introduce Monobook como el «aspecto» predeterminado de Wikipedia. También se le conoce como apariencias. Presenta una tenue fotografía de un libro en el fondo (¿lo pillas?, mono book). ¿Quieres ver cómo se ve un artículo actual de Wikipedia con esta antigua apariencia? En abril de 2024, ¡el 4,40 % de las personas editoras que realizan más de 60 ediciones al año sigue usándolo!
- 2005 – A principios de la década de 2000, los sitios web compiten por entrar en el ranking de Alexa (no, no esa Alexa, sino otra Alexa. Curiosamente, ¡ambas pertenecen a Amazon!). Wikipedia finalmente entra en la lista y se coloca entre los 40 primeros puestos de Alexa. (Pregunta sorpresa: ¿cuál fue el 40.º sencillo más vendido de 2005 de Billboard? «Sugar, We’re Goin Down», de Fall Out Boy. ¡Estamos en buena compañía! (Nota del editor: [cita requerida])
- 2007 – Se lanza la primera versión móvil de Wikipedia. (Mientras escribimos este artículo, estamos cerrando el dominio .m. para móviles. Buen trabajo, sitio móvil. Diecinueve años ofreciendo conocimiento libre en pantallas pequeñas).
- 2009 – La revista Time incluye a Wikipedia en el puesto número 25 de los 50 mejores sitios web de internet. ¿Quién quedó en el puesto número 24? Redfin. ¡¿Qué?!
- 2010 – La Wikipedia en inglés superó la marca de los 3,5 millones de artículos, mientras que la Wikipedia en francés se convirtió en la tercera Wikipedia, después de la inglesa y la alemana, en alcanzar el millón de artículos el 21 de septiembre. La edición número mil millones del proyecto Wikimedia se realizó el 16 de abril. Al menos, según Wikipedia.
- 2013 – Wikipedia sigue aprovechando la ola del millón, ya que el italiano, el ruso, el español, el sueco y el polaco se unen al alemán, el francés, el inglés y el holandés al alcanzar el millón de artículos.
- 2015 – ¿Wysiqué? Se lanza el editor visual, que incorpora la edición WYSIWYG a Wikipedia. A pesar de algunos contratiempos iniciales importantes, acaba convirtiéndose en una herramienta indispensable para la edición del código fuente «wikitexto» que compone cada artículo entre bastidores.
- 2020 – ¡Que año tan increíble! Wikipedia, junto con el resto de la humanidad, persevera. La revista Wired califica a Wikipedia como «el último lugar mejor de Internet» y la cobertura de Wikipedia sobre el contenido relacionado con la COVID-19 es muy elogiada. La OMS concede licencias para el uso de su contenido en proyectos Wikimedia.
- 2024 – Wikipedia se vuelve oscura. ¡No, no en ese sentido! Se introduce el modo oscuro en el sitio web. Brindando alivio a los lectores nocturnos que, desde la comodidad de su cama, leen el artículo sobre el cartero cubano y corredor de fondo en los Juegos Olímpicos de Verano de 1904, Andarín Carvajal, (que perdió todo su dinero apostando en Nueva Orleans y se vio obligado a hacer autostop y caminar el resto del camino). Llegó a la carrera vestido con ropa de calle y rápidamente cortó las perneras de los pantalones para convertirlos en pantalones cortos. Carvajal tuvo un buen desempeño en la carrera a pesar de detenerse a charlar con los espectadores y llevarse algunos duraznos del auto de uno de ellos. Más tarde, vio un huerto de manzanos y se detuvo a comer algunas manzanas que resultaron estar podridas. ¡Ay, no, me he metido en un laberinto de información!)
- 2025 – ¡Hola! Esto es ahora! Como dicen en la wiki, «Este artículo trata sobre un evento actual en el que la información puede cambiar rápidamente o ser poco fiable». Aunque Wikimedia está en constante evolución, celebrar 25 años de conocimiento libre en 2026 es algo con lo que puedes contar.
¿Tienes algún otro recuerdo favorito de Wikipedia que quieras compartir? Envíanos un mensaje a Meta-Wiki y lo incluiremos en las celebraciones. ¡Y no pierdas de vista el centro de aniversario en Meta-Wiki para acceder a recursos y actualizaciones!
Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?Start translation