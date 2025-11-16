Compartiendo saberes en el 2º Congreso Wikimedia, Educación y Culturas Digitales

2º Congreso Wikimedia, Educación y Culturas Digitales: resistencia, colaboración y enfoques críticos frente a las hegemonías tecnológicas 2025

Somos Mario Villarreal, trabajador social y docente de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y Agustín Zanotti, sociólogo, investigador y docente también de la UNVM, en Argentina. En la última semana de octubre tuvimos la gran oportunidad de participar en el 2º Congreso Wikimedia, Educación y Culturas Digitales, organizado por Wikimedia México. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Ciudad de México. Durante días intensos exploramos los tres ejes del congreso:

La construcción colaborativa del conocimiento.

Los enfoques críticos, decoloniales y de resistencia.

El reconocimiento y defensa de los derechos humanos en contextos digitales.

Cada uno de estos ejes nos permitió reflexionar sobre ¿Qué significa hoy sostener proyectos Wikimedia? ¿Cómo acompañar comunidades, culturas y lenguajes subrepresentados? ¿Qué nuevas tecnologías —como la inteligencia artificial generativa— plantean, al mismo tiempo, oportunidades y tensiones para la sostenibilidad de nuestros procesos?

Encuentro, comunidad, movimiento

Como editores wiki, formadores y activistas de cultura libre en la región de Córdoba, sentimos que el congreso nos permitió intercambiar con comunidades de la región, repensar juntos los desafíos del 2025 y fortalecer el tejido colectivo del conocimiento abierto.

En este escenario, Agustín presentó una ponencia centrada en la paradoja de la reutilización de contenidos de proyectos wiki. Reflexionamos sobre los impactos que tiene la inteligencia artificial generativa en la sostenibilidad de las comunidades. ¿Cómo evitar que la reutilización convierta a nuestras comunidades en meros puntos de extracción, en lugar de espacios activos de participación, construcción y empoderamiento?

Junto a Mikel Zubimendi y la Red de Wikimedistas por la Ciencia Abierta de Argentina, realizamos un taller que abordó las brechas de participación y contenido en iberoamérica. Presentamos datos desde una perspectiva interseccional —género, idioma, regiones, áreas de conocimiento— y compartimos herramientas para medir dichas brechas. La idea emergente: construir una red de investigación colaborativa para acompañar y fortalecer iniciativas wiki en la región.

Mario, por su parte, compartió su experiencia de la “Guía del Wikipedista Barrial” —una iniciativa desarrollada junto al colectivo Casa Imaginada y @red.puebloalberdi—, así como del proyecto “Barrio, memoria y bibliotecas populares”. Su intervención puso en valor el trabajo desde las bibliotecas populares de Córdoba, los procesos de edición comunitaria barrial y de territorio, y cómo los proyectos Wikimedia pueden dialogar con estos espacios vitales de la cultura libre.

Un viaje mucho más que académico

Nuestra llegada coincidió con la celebración del Día de Muertos, lo que aportó una dimensión profundamente cultural al viaje. Pudimos observar el desfile de las catrinas, pasear por el Zócalo de la Ciudad de México, visitar el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Muralismo, disfrutar del Bosque de Chapultepec y conocer la Plaza de las Tres Culturas, espacio clave de memoria y patrimonio.

Queremos agradecer de corazón a Wikimedia México y a todo su equipo por la hospitalidad, el cariño y el enorme esfuerzo de organización. Nos sentimos recibidos, motivados y parte de una comunidad viva y global. También extendemos un saludo especial a todas las personas con quienes compartimos debates, cafés, paseos y colaboraciones espontáneas.

El regreso a Córdoba trae consigo energías y compromisos renovados. Seguimos con la idea de fortalecer el vínculo entre comunidades, academia y organizaciones de la sociedad civil. Y, desde luego, de hacer que nuestros procesos locales -en barrios, bibliotecas, universidades- participen del movimiento global de Wikimedia.

¡Nos vemos en las próximas ediciones y en cada artículo abierto al mundo!

