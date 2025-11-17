Nuevas tendencias en el uso de Wikipedia

Isiwal, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

En marzo, la Fundación Wikimedia compartió información sobre las tendencias globales que están impactando nuestro movimiento. Estas tendencias han continuado moldeando no solo los proyectos de Wikimedia, sino también el internet en general alrededor del mundo. Incluido en estas tendencias está cómo las empresas están utilizando intensivamente el contenido de Wikipedia para respaldar nuevas experiencias de IA. En abril, describimos cómo los bots y rastreadores sobrecargan nuestra infraestructura mientras buscan el contenido de Wikipedia.

Los bots y rastreadores han continuado teniendo un impacto significativo en los datos de tráfico hacia los proyectos de Wikimedia. En esta publicación de Diff explicamos una actualización reciente que hicimos a los datos de tráfico de personas usuarias de Wikipedia, las tendencias que los datos están mostrando, cómo está respondiendo la Fundación y cómo puedes ayudar.

Una imagen más clara de las vistas de página humanas

Cada mes, Wikipedia y los otros proyectos de Wikimedia reciben miles de millones de vistas de página de todo el mundo. A medida que este tráfico llega, los algoritmos de la Fundación Wikimedia lo clasifican como proveniente de humanos o de bots. Esto nos permite tener una comprensión precisa del nivel de tráfico humano, y nos ayuda a hacer cumplir las restricciones sobre cómo los bots de terceros extraen datos para impulsar experiencias comerciales de búsqueda e IA. Muchos bots que rastrean sitios web como el nuestro están continuamente volviéndose más sofisticados e intentando parecer humanos. Para mantener nuestras métricas lo más precisas posible, actualizamos continuamente las formas en que clasificamos el tráfico.

Alrededor de mayo de 2025, comenzamos a observar cantidades inusualmente altas de tráfico aparentemente humano, originándose principalmente de Brasil. Esto nos llevó a investigar y actualizar nuestros sistemas de detección de bots. Luego usamos la nueva lógica para reclasificar nuestros datos de tráfico de marzo a agosto de 2025, y encontramos que gran parte del tráfico inusualmente alto durante el período de mayo y junio provenía de bots que fueron construidos para evadir la detección.

Revisar nuestros datos de esta manera significa que tenemos que interpretarlos con cuidado, ya que nuestros sistemas de detección de bots aplican diferentes reglas en diferentes momentos. Pero después de hacer esta revisión, estamos viendo disminuciones en las vistas de página humanas en Wikipedia durante los últimos meses, ascendiendo a una disminución de aproximadamente 8% en comparación con los mismos meses en 2024. Creemos que estas disminuciones reflejan el impacto de la IA generativa y las redes sociales en cómo las personas buscan información, especialmente con los motores de búsqueda proporcionando respuestas directamente a quienes buscan, a menudo basadas en contenido de Wikipedia.

Vistas de página humanas a todas las versiones de idiomas de Wikipedia desde septiembre de 2021, con vistas de página revisadas desde abril de 2025

Un Internet Cambiante

Estas disminuciones no son inesperadas. Los motores de búsqueda están cada vez más utilizando IA generativa para proporcionar respuestas directamente a quienes buscan en lugar de enlazar a sitios como el nuestro. Y las generaciones más jóvenes están buscando información en plataformas de video social en lugar de en la web abierta. Este cambio gradual no es único a Wikipedia. Muchas otras editoriales y plataformas de contenido están reportando cambios similares a medida que las personas usuarias pasan más tiempo en motores de búsqueda, chatbots de IA y redes sociales para encontrar información. También están experimentando la presión que estas empresas están poniendo sobre su infraestructura.

Aunque esto significa que algunas personas usuarias no visitan directamente Wikipedia para obtener información, sigue siendo uno de los conjuntos de datos más valiosos en los que se basan estos nuevos formatos de diseminación de conocimiento. Casi todos los grandes modelos de lenguaje (LLMs) se entrenan con conjuntos de datos de Wikipedia, y los motores de búsqueda y plataformas de redes sociales priorizan su información para responder a preguntas de sus personas usuarias. Eso significa que las personas están leyendo el conocimiento creado por personas voluntarias de Wikimedia en todo internet, incluso si no visitan wikipedia.org— este conocimiento creado por humanos se ha vuelto aún más importante para la difusión de información confiable en línea. Y, de hecho, Wikipedia continúa siendo altamente confiable y valorada como una fuente neutral y precisa de información a nivel global, según mediciones de encuestas a gran escala realizadas regularmente por la Fundación Wikimedia.

Damos la bienvenida a nuevas formas de que las personas obtengan conocimiento. Sin embargo, los LLMs, chatbots de IA, motores de búsqueda y plataformas sociales que utilizan contenido de Wikipedia deben fomentar más visitantes a Wikipedia, para que el conocimiento libre del que tantas personas y plataformas dependen pueda continuar fluyendo de manera sostenible. Con menos visitas a Wikipedia, menos personas voluntarias pueden crecer y enriquecer el contenido, y menos donantes individuales pueden apoyar este trabajo. Wikipedia es el único sitio de su escala con estándares de verificabilidad, neutralidad y transparencia que impulsa información en todo internet, y continúa siendo esencial para las necesidades diarias de información de las personas de formas invisibles. Para que las personas confíen en la información compartida en internet, las plataformas deben dejar claro de dónde proviene la información y elevar las oportunidades para visitar y participar en esas fuentes.

Enfrentando El Momento

Nuestra revisión regular de tendencias globales nos llevó a tomar medidas en anticipación de estos cambios en internet. Actualmente tenemos un trabajo sustancial en progreso que nos ayudará a cumplir nuestra misión mientras el mundo a nuestro alrededor continúa cambiando:

Para asegurarnos de que terceros accedan y reutilicen responsablemente el contenido de Wikipedia a escala, estamos haciendo cumplir políticas, desarrollando un marco para la atribución y desarrollando nuevas capacidades técnicas, incluyendo a través de Wikimedia Enterprise. Apreciamos la colaboración de aquellas plataformas y miembros del ecosistema que han estado trabajando constructivamente con nosotros para forjar un camino sostenible hacia una web abierta y saludable.

Nuestros dos nuevos equipos de personas lectoras (Reader Growth y Reader Experience) están aportando un pensamiento fresco y un enfoque experimental sobre cómo las personas encuentran y leen Wikipedia.

Basándonos en retroalimentación directa de nuestras personas voluntarias, hemos aumentado nuestro enfoque en cómo las personas pueden editar Wikipedia desde sus dispositivos móviles, cómo las nuevas personas voluntarias pueden tener experiencias de edición más alegres y productivas, y cómo podemos cultivar la próxima generación de personas voluntarias avanzadas que hacen el trabajo pesado de construir Wikipedia.

El proyecto Future Audiences está experimentando con nuevas formas de llevar conocimiento libre de Wikipedia a audiencias más jóvenes que pasan tiempo en otras plataformas— como YouTube, TikTok, Roblox e Instagram— incluyendo a través de videos, juegos y chatbots.

Cómo Puedes Ayudar

Ahora más que nunca, el movimiento Wikimedia necesita trabajar en conjunto para responder y evolucionar ante los cambios a nuestro alrededor y en nuestros proyectos. Aunque estas tendencias de tráfico y otros datos muestran un cambio en nuestras personas usuarias y en cómo se usa nuestro contenido, hay muchas cosas que podemos hacer para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del contenido de Wikimedia.

Primero, todas las personas pueden elegir comportamientos en línea que apoyen la integridad del contenido y la creación de contenido. Cuando busques información en línea, busca citas y haz clic para ir al material fuente original. Habla con las personas que conoces sobre la importancia del conocimiento confiable curado por humanos, y ayúdales a entender que el contenido subyacente a la IA generativa fue creado por personas reales que merecen su apoyo.

Las personas voluntarias activas pueden ayudar aún más a enfrentar este momento trabajando con los equipos de la Fundación Wikimedia para probar nuevas experiencias y herramientas en Wikipedia. A medida que internet cambia rápidamente, este es un momento para considerar qué partes de Wikipedia deberían cambiar (y qué partes no deberían), mientras nos mantenemos fieles a la promesa de conocimiento libre y centrado en humanos para el mundo.

Un área específica donde las personas voluntarias pueden ayudar es con nuestros nuevos equipos de personas lectoras. Te invitamos a revisar los experimentos actuales que estamos ejecutando y ayudarnos a responder preguntas clave sobre qué ayudará más a las personas lectoras. Por favor únete a los equipos de personas lectoras en su página de discusión y suscríbete a su boletín para compartir tus pensamientos y aprender más sobre su trabajo. También nos pondremos en contacto con las comunidades pronto con formas tanto en vivo como en wiki para hablar sobre estas tendencias y lo que significan para los proyectos de Wikimedia.

25 años después de su creación, el conocimiento humano de Wikipedia es más valioso para el mundo que nunca. Nuestra visión es un futuro donde todas las personas puedan participar en la creación y compartición de conocimiento— un futuro que es posible cuando todas las personas usan el ecosistema de conocimiento libre de manera responsable. Mientras hacemos un llamado a todas las personas para apoyar nuestras plataformas de conocimiento de formas antiguas y nuevas, somos optimistas de que Wikipedia estará aquí, asegurando que internet proporcione conocimiento libre, preciso y humano, para las generaciones venideras.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation