Vídeos sobre experiencias docentes con Wikipedia, Wikidata, Commons y OSM

Hace unos meses contábamos cómo un grupo de docentes universitarios de toda España decidimos unir fuerzas para compartir lo que veníamos haciendo con Wikimedia en el aula. Así nació una Red de colaboración docente universitaria en proyectos Wikimedia que no ha dejado de crecer desde entonces. En este tiempo hemos compartido experiencias, metodologías y objetivos comunes, convencidos de que la docencia puede fomentar valores como la participación, la integridad, la transparencia y la cocreación del conocimiento.

Ya tenemos los vídeos de las entrevistas realizadas durante el encuentro, disponibles en YouTube con licencias libres y también en Wikimedia Commons. Se trata de una serie de vídeos cortos donde las y los docentes implicados relatamos los objetivos, las buenas prácticas y los aprendizajes que tuvimos con el uso de los proyectos Wikimedia en el aula. Estas entrevistas complementan la publicación de un libro en los próximos meses (todavía en proceso de edición… es lo que tiene el trabajo en la colaboración, hay que combinar muchos tiempos diferentes). Son 17 videos cortos en los que quizá puedas ver reflejados tus intereses o motivaciones para dar un paso más para entremezclar tu programa de estudios con los proyectos Wikimedia. Tocamos ámbitos tan diferentes como periodismo, anatomía humana, arqueología, traducción, dirección cinematográfica, entre otros.

Con este material esperamos poder despertar la curiosidad y el interés tanto de docentes como de instituciones educativas que aún no han dado el paso para incluir los proyectos Wikimedia dentro de sus herramientas habituales de docencia.

Wikipedia como aliada educativa: testimonios desde el aula

Sabemos que muchos educadores y estudiantes al inicio miran a Wikipedia con cierto recelo, cuestionando su fiabilidad o su rol en el aula. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que, utilizada de forma adecuada, Wikipedia puede convertirse en una gran aliada del aprendizaje. Como afirma Marta García Sahagún, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos e integrante de InnovaWiki: “Tras conocer las posibilidades y familiarizarse con su uso correcto, la relación con el conocimiento libre cambia, y termina siendo un aliado para el alumnado”.

Cuando tanto docentes como estudiantes entienden el funcionamiento de Wikipedia (la verificación de fuentes, la colaboración entre pares, la apertura del conocimiento) se produce un cambio de actitud. Lejos de ver a la enciclopedia libre como un obstáculo, empiezan a percibirla como una herramienta valiosa para desarrollar pensamiento crítico, habilidades digitales y aprendizaje autónomo.

Un ejemplo concreto de esta transformación lo aporta Ingrid Cáceres Würsig, profesora de Traducción en la Universidad de Alcalá, quien integró la traducción de Wikipedia en las tareas de sus estudiantes. Ella relata su experiencia así: “El objetivo principal era que los estudiantes sintieran que su trabajo tenía un sentido real […] además para ellos representa una responsabilidad el saber que lo que traducen es público, que lo puede leer cualquiera. Esto también repercute en sus posibilidades de empleabilidad”. En su proyecto, el alumnado traduce artículos de Wikipedia en alemán al español sabiendo que su trabajo queda publicado y accesible para miles de personas. Esta dinámica hace que los estudiantes asuman con entusiasmo y seriedad la actividad, conscientes de estar contribuyendo a un conocimiento abierto y global. Al mismo tiempo, ganan experiencia práctica que pueden demostrar, lo cual mejora su empleabilidad al haber participado en un proyecto real de traducción y divulgación.

Testimonios como los de Marta e Ingrid reflejan el impacto positivo que tiene incorporar el conocimiento libre en la educación superior. Para el estudiantado, trabajar con Wikipedia supone motivación adicional y un aprendizaje significativo: sienten que aportan algo valioso a la sociedad al mejorar contenidos que cualquiera puede consultar. Así lo menciona Gema Mañogil Cortés, estudiante de Periodismo de la URJC. Para el profesorado, implica abrir las puertas del aula a la realidad, fomentando en sus clases la colaboración, la responsabilidad y el rigor informativo.

¡Te invitamos a sumarte!

Nuestra Red de colaboración docente está abierta a cualquier docente del ámbito universitario que desee innovar en sus asignaturas a través del conocimiento abierto. No importa el área de especialización: hemos comprobado que las metodologías basadas en proyectos wiki funcionan en campos muy diversos, siempre que se adapten al nivel y contexto del alumnado (y se planifiquen con cuidado, buscando incluso apoyos externos cuando se vea necesario).

Si te interesa participar en esta comunidad, compartir tus experiencias o formarte en el uso pedagógico de Wikipedia (en español), te invitamos a sumarte. En la web del grupo podrás conocer más sobre nuestras iniciativas, recursos formativos y próximos encuentros. Creemos firmemente que trabajar en red, apoyándonos mutuamente, nos permite llevar más lejos la innovación docente y la cultura libre.

