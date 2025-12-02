En un espacio así, ¿qué puedo decir yo? Mis reflexiones sobre la GLAM Wiki 2025

Este año asistí por primera vez en mi vida a un evento GLAM y a continuación les comparto algunos aprendizajes y reflexiones como persona relativamente nueva en este mundo, a pesar de mi larga trayectoria como wikimedista.

Yo dando una lightning talk sobre un proyecto de digitalización de un archivo personal con fotos de un conflicto social en Bolivia.

Comencé a editar Wikipedia en 2015, cuando participé en el concurso de escritura de artículos “La mujer que nunca conociste”. El concurso estaba organizado por el grupo de voluntarios de Bolivia (ahora Wikimedistas de Bolivia, del que soy parte) y en ese entonces yo trabajaba en la oficina de culturas de mi ciudad y tenía acceso a la biblioteca de la institución. Recuerdo que fui a buscar libros que me sirvieran como referencias para los artículos que planeaba crear para el concurso, sobre todo de mujeres que vivieron antes que nosotros. Entre esos libros había uno que tenía imágenes de mujeres del siglo XIX y me pareció ideal escanear esas imágenes para los artículos. Fue así como creé uno de mis primeros artículos en Wikipedia: el de la pianista y filántropa boliviana Modesta Sanginés Uriarte (1832-1887), y como hice mi primera digitalización para Wikimedia Commons.

No lo sabía en ese entonces, pero ese pequeño gesto contribuyó a la cultura libre y ahora, al revisar el artículo mientras escribo este documento, me hace muy feliz ver que la imagen está siendo utilizada en varios artículos en otros idiomas, en listas del proyecto WikiDonne y en Wikidata. De hecho, la imagen es la primera en aparecer en Google y es una de las pocas en internet sobre Modesta Sanginés.

Modesta Sanginés, la primera imagen que digitalicé para Wikimedia Commons

¿Y por qué les cuento todo esto? Porque siento que es importante reconocer el valor de esos trabajos, aunque sean pequeños. En un inicio, me intimidaba mucho asistir a la GLAM Wiki de este año y me ponía ansiosa la idea de estar entre personas que se dedican a digitalizar miles de documentos, a liberar toneladas de datos y a trabajar con instituciones inmensas que vienen desarrollando proyectos GLAM desde hace décadas. En un espacio así, ¿qué puedo decir yo?

Desde hace algún tiempo Wikimedistas de Bolivia viene trabajando en pequeños proyectos de digitalización de documentos importantes bolivianos que ya están en el dominio público y de archivos fotográficos personales y familiares con relevancia enciclopédica. Somos un equipo relativamente pequeño y nuestra experiencia es distinta a la de otros grupos, no solo por nuestro tamaño, sino por la realidad de nuestro país. En Bolivia, el solo hecho de digitalizar una imagen y liberarla en Wikimedia Commons ya es un acto enorme, porque muchas veces estamos pasando del 0% al 100%.

A veces, quisiera hacer más; a veces comparo lo que estamos haciendo en Bolivia con lo que hacen capítulos o grupos de usuarios más grandes y me frustra no estar haciendo alianzas así de fuertes o liberando datos en cantidades así de grandes. Pero luego recuerdo que lo que estamos haciendo desde Wikimedistas de Bolivia es muy valioso, porque estamos combatiendo la brecha de contenido, porque estamos trabajando desde las dificultades propias de habitar en el sur global y porque de a poco estamos trabajando en proyectos más ambiciosos y más abarcadores.

Entonces, ¿qué pude decir yo en Lisboa? Que en el mundo wiki y la cultura abierta cada aporte cuenta, cada intención es valiosa y cada digitalización, por más pequeña que sea, es un gesto de rebeldía en pro del conocimiento libre.

