En WECUDI 2025 buscamos respuestas colectivas sobre cómo el movimiento Wikimedia jugará en el futuro del internet

Enmedio de los diálogos sobre el futuro del internet como lo conocemos, el surgimiento de herramientas automatizadas abusivas o abiertamente contra los proyectos Wikimedia, su impacto en la educación formal e informal así como el ascenso de democracias autoritarias, celebramos por segunda ocasión el Congreso Internacional Wikimedia, Educación y Culturas Digitales: resistencia, colaboración y enfoques críticos frente a las hegemonías tecnológicas (WECUDI), organizado por Wikimedia México.

Ante la emergencia de estos factores, WECUDI es un puente entre el pensamiento académico, las resistencias sociales y el movimiento Wikimedia que hoy encuentran en el conocimiento libre y abierto un vehículo de acción. Wikidata para conservación de la memoria. Una escuela de mujeres wikipedistas. Mapeo libre contra los mapas comerciales. Drones para cuidar el territorio desde Wikimedia Commons. Los proyectos Wikimedia como forma de preservación de los territorios. Son tan sólo cinco ejemplos de las ideas que desde el movimiento Wikimedia y la educación formal e informal pudieron observarse en los días del evento.

El evento tuvo sede en el Centro Cultural Tlatelolco (CCUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los días 29, 30 y 31 de octubre en la Ciudad de México. WECUDI se hizo en alianza con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), entidad de investigación de alcance internacional que tiene a su cargo la reflexión sobre los procesos educativos principalmente -pero no sólo- sobre la universidad más grande de América Latina.





Personas participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay) y 11 estados de México (Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz) se concentraron en el histórico edificio del CCUT, en una zona emblemática de la capital mexicana en la que han ocurrido episodios que han marcado su sociedad.

Durante los tres días del congreso wikimedistas, educadoras/es, activistas, docentes e investigadoras/es se reunieron con la finalidad de reflexionar, compartir proyectos, debatir ideas y vislumbrar caminos donde se construya desde lo colaborativo, la libertad, la crítica dentro y fuera del movimiento Wikimedia.





En el internet de hoy, habitualmente las reflexiones académicas o de críticas se viven desde ya sea el tecnoentusiasmo, es decir, una visión acrítica de la adopción y los impactos de las tecnologías en las sociedades. O bien, el rechazo como actitud de negación hacia lo que ya está pasando. Basado en ello y a diferencia de la última edición de WECUDI quisimos habilitar el congreso de manera transversal hacia la academia, la educación, las culturas digitales y el movimiento Wikimedia pero influido por tres grandes líneas temáticas:

Construcción colaborativa del conocimiento, aprendiendo y comunicando lo caminado desde Wikimedia en la producción comunitaria de saberes.

Enfoques críticos, decoloniales y de resistencia frente a hegemonías tecnológicas y el tecnofascismo, convocando a aquellos proyectos que están desafiando las hegemonías tecnológicas.

Reconocimiento y defensa de derechos humanos en contextos digitales, reuniendo a aquellas personas wikimedistas y no que están en el mundo documentando y ampliando la memoria global así como defendiendo los derechos humanos de las personas a través de la tecnología.

WECUDI contó con más de 50 actividades, entre conferencias, talleres, actividades culturales, mesas de diálogo y presentación de carteles.

Dimos por inaugurada esta edición con las voces de Luisina Ferrante (directora de proyectos de Wikimedia Argentina) la cual pasó la estafeta a México después de haber celebrado en 2023 el Primer Congreso Internacional WECUDI en la Universidad de la Plata. En un segundo momento, Carmen Alcázar (directora ejecutiva de Wikimedia México) dio las palabras de bienvenida a todas las personas participantes e inauguró esta edición, haciendo alusión a que WECUDI va más allá del fenómeno educativo y recordando la importancia de tener estos eventos en la comunidad.

Cinco ejemplos de charlas

Durante los 3 días de actividades, participamos en sesiones relacionadas con la brecha de género en los proyectos Wikimedia. Por ejemplo, los Diez años de Editatona: lecciones aprendidas por Carmen Alcázar; la Campaña En tu nombre: Editatona por las mujeres desaparecidas del Perú por Kelly Pariona; la experiencia de la Escuela de Mujeres Wikipedistas con Oralia Torres e Isamar Cerón; el Editatón: Filósofas, Artistas y Pensadoras 2024 con Luis Álvarez y Gabriela Martínez y todos estos espacios, resaltaron las necesidades, los avances y las posibles soluciones a nuestras problemáticas de acuerdo a cada contexto.

Por otra parte, en los espacios de talleres como Mapear desde el margen: co-laboratorio rizomático de cartografía comunitaria y participación ciudadana por Mariana Marín y Luis Antonio Sierra, exploramos de forma práctica y reflexiva sobre el mapeo abierto como herramienta de transformación territorial y participación ciudadana. Asimismo, la Session plan for: ¿Eres el que construye, el que escucha o ambos? Pon a prueba tus habilidades comunicativas con Legos, facilitada por Cassie Casares, ejercitamos la comunicación colaborativa y la escucha activa para fortalecer el trabajo en equipo, la confianza y el entendimiento mutuo.

En el relato sobre la Cátedra Glaciares: una experiencia colaborativa para la conservación de la criósfera colombiana por Bernardo Caycedo; un proyecto de Wikimedia Colombia en conjunto con la Universidad Nacional, conocimos la innovación educativa mediante el diseño de nuevas prácticas de evaluación y documentación del proceso pedagógico, a través de plataformas abiertas y colaborativas como Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons para contribuir a las bases de datos públicas sobre glaciares a nivel nacional y global. También estuvo presente el Wikiproyecto LGBT: Rescatando la memoria de las diversidades sexuales latinoamericanas a través de Wikipedia, a través de Freddy Veloz, que nos contó la evolución del Wikiproyecto LGBT, sus estrategias, esfuerzos y los desafíos actuales con relación a la diversidad sexual en ambientes digitales.

Además, compartimos con la comunidad hispanohablante el proyecto de arte, cultura e incidencia social Mi valedor, que apoya la creación de redes para personas en situación de calle, así como a adultos mayores y personas en situación de movilidad. Y Echarchal de la Colectiva Hilos, nos atrapó con su intervención en el espacio del lobby del CCUT con la propuesta Sangre de mi Sangre, una tejida callejera y colectiva que representa a una persona desaparecida por cada pieza tejida, o una víctima de violencia contra las mujeres.



Programa WECUDI 2025: https://w.wiki/DxWd



Actividades culturales

Una parte importante del programa fueron las actividades culturales para que las personas participantes tuvieran una experiencia más inmersiva en la ciudad. En un primer momento, conociendo los orígenes e historia de la Ciudad de México a través de la Maqueta Interactiva de la CDMX; y en un segundo momento, desde la memoria y la fuerza de los movimientos sociales del país con el Museo Memorial 68 y un recorrido guiado por la zona histórica de Tlatelolco. Para culminar con broche de oro las jornadas, tuvimos la oportunidad de cerrar y compartir en una cena con mucho baile en el Bar Mancera.

Voces WECUDI

“En el futuro me gustaría tener más espacios como estos (WECUDI) para hablar y juntarnos.” — Cassie | WMF

“Sobre todo creo que esta idea permite crear redes, ir pensando ya en hablar con ciertas personas, seguir con ese vínculo de forma virtual, pero seguir generando proyectos en común con distintos grupos.” — Mikel | Argentina

“WECUDI tiene como reto seguir vinculando a las y los maestros del mundo para que tejamos la construcción de un mundo mejor.” — Lorena | Colombia

“Intentar hacerlo de nueva cuenta (WECUDI), quizás con otras personas que no han podido asistir, creo que es uno de los mayores retos.” — Galder | País Vasco

“WECUDI es comunidad, es lo que se ve aquí, las ganas de participar y poner en común.” — Agustín | Argentina

¿Quieres saber qué sucedió en WECUDI 2025?

Consulta todas las imágenes y recursos en su categoría en Commons: https://w.wiki/Dw$U

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation