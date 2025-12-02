WikiEmakumeok celebró sus 10 años promoviendo la visibilidad de mujeres en Wikipedia

El viernes 7 de noviembre de 2025, WikiEmakumeok celebró sus 10 años en Wikipedia, en el Areto Nagusia de la Casa de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz. Desde su creación en 2015, los grupos de edición de WikiEmakumeok han trabajado para reducir la brecha de género en Wikipedia, creando más de 12.000 biografías de mujeres en español y euskera.

Gracias a este esfuerzo, mujeres de Vitoria-Gasteiz, Álava, Euskadi y del mundo tienen hoy presencia en Wikipedia. Además, se ha puesto el foco en que las mujeres sean protagonistas de sus historias, y no simplemente referencias secundarias, revisando y mejorando la redacción de los artículos.

Editatonas de Wikipedia: visibilizando a mujeres científicas

Como parte de sus actividades anuales, en el marco de su décimo aniversario, WikiEmakumeok organizó la Editatona sobre mujeres científicas el miércoles 5 de noviembre de 2025, en el Auditorio del Museo BIBAT, durante la Semana de la Ciencia de la Universidad del País Vasco (EHU).

La actividad, impulsada por Arantxa Orive, reunió a editoras experimentadas y a personas que se acercaban por primera vez al mundo Wikimedia. Durante la sesión se crearon y mejoraron artículos sobre mujeres científicas y se compartieron aprendizajes sobre ilustración botánica, geología marina y otras áreas del conocimiento. La actividad estuvo abierta a participantes sin experiencia previa en edición.

Los primeros resultados de esta nueva etapa ya se están notando:

23 artículos editados — 10 al español, 6 al euskera, 1 al catalán, 1 al extremeño, y 5 a interlingua.

De todos ellos, 20 artículos eran nuevos y 3 existentes, ampliando así el acceso al conocimiento en más lenguas.

“Ha sido un honor tener esta editatona en el BIBAT durante la Semana de la Ciencia 2025. Hemos trabajado para reducir la brecha de género en Wikipedia y poner en valor la contribución de mujeres científicas. Las editatonas nos enseñan, nos unen y nos dan ilusión y esperanza.”. Comenta Jaione Agirre, técnica responsable del BIBAT, wikimedista y socia de Wikimedia España.

10 años de impacto de WikiEmakumeok

Durante la celebración del 7 de noviembre, las participantes compartieron experiencias y reflexiones sobre su trayectoria en WikiEmakumeok. Se proyectó el documental del proyecto Entretejidas: tejiendo conocimiento y memoria colectiva desde una perspectiva feminista y antirracista, impulsado por Zehar-Errefuxiatuekin con la colaboración de WikiEmakumeok, y se cerró la jornada con una wikifiesta en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.

Impacto del proyecto en la última década:

Más de 300 personas han participado en actividades de WikiEmakumeok.

30 editoras habituales en nueve grupos activos en el País Vasco.

Algunos artículos creados han llegado a la portada de Wikipedia en español, como los de Luisa Roldán y María de Maeztu.

“Cada participante compartió su trayectoria en WikiEmakumeok, proyectamos el documental Entretejidas y cerramos cantando la wikicanción. Luego seguimos conversando sobre proyectos futuros…”. Indica Mentxu Ramilo Araujo, wikipedista y miembro de la Junta Directiva de Wikimedia España.

Retos y objetivos futuros de WikiEmakumeok

WikiEmakumeok celebró sus 10 años en Wikipedia, y continúa trabajando para:

Publicar más artículos de calidad en la portada de Wikipedia.

Incrementar la diversidad de editoras y temáticas.

Visibilizar aún más la contribución de mujeres en distintos ámbitos del conocimiento.

El 10º aniversario es un recordatorio de que, aunque se ha avanzado mucho, aún queda camino para lograr una Wikipedia equilibrada e inclusiva. Con cada editatona y cada artículo, WikiEmakumeok sigue construyendo memoria colectiva y abriendo espacio a las historias de mujeres que merecen ser contadas.

Más visibilidad, mayor conocimiento libre

Desde Wikimedia España celebramos con orgullo estos 10 años de WikiEmakumeok, un proyecto que no solo ha creado más de 12.000 biografías de mujeres, sino que también ha contribuido a reducir la brecha de género en Wikipedia, fomentando la participación de nuevas editoras y promoviendo contenidos inclusivos y de calidad.

Creemos que iniciativas como WikiEmakumeok son fundamentales para visibilizar historias que merecen ser contadas y para construir un espacio de conocimiento libre que refleje a toda la sociedad.

¡Gracias a todas las personas que han participado y continúan impulsando este proyecto! Nos emociona seguir apoyando esta labor y acompañando a WikiEmakumeok en los próximos años de creación y colaboración.

Organizaron: WikiEmakumeok, con el apoyo de Wikimedia España y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

