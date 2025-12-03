Más de 600 jóvenes descubren Wikimedia a través de Micromundo en Jujuy, Argentina

Más de 600 jóvenes se acercaron a los proyectos Wikimedia, y a la microbiología, a través de la exhibición Micromundo en Jujuy, Argentina. Durante dos días, del 26 al 27 de noviembre, como se observa en el video, la iniciativa mostró cómo los microbios y el conocimiento abierto pueden despertar curiosidad y conectar a las nuevas generaciones con los proyectos Wikimedia.

Micromundo es una exhibición de divulgación científica en microbiología, impulsada por Wikimedia, y realizada por Wikimedistas de Jujuy en el norte argentino. El grupo es una comunidad voluntaria independiente, que fortalece la presencia de los proyectos Wikimedia en Jujuy mediante alianzas con instituciones educativas, científicas y gubernamentales. Luis Fernando Flores, quien fue becario de la Wikimedia Youth Conference 2025, coordina estos esfuerzos. Como voluntario, se centra en crear nuevos puntos de acceso para la participación, desarrollar estrategias innovadoras de divulgación y ampliar el acceso al conocimiento libre en regiones que aún están subrepresentadas en Argentina.

La exhibición abordó la visión negativa persistente sobre los microorganismos. Suelen asociarse solo con enfermedad o contaminación. La exhibición mostró que los microbios cumplen funciones esenciales en la salud de los ecosistemas, la producción de alimentos y la innovación biotecnológica. Promover conciencia sobre su diversidad, y su importancia cotidiana, es clave para fortalecer la alfabetización microbiológica. El proyecto comenzó hace tres meses, con capacitaciones para futuros docentes de Biología en edición en Wikimedia, y en la producción de recursos audiovisuales basados en Wikimedia Commons. Estudiantes guiaron a los visitantes mediante una propuesta dinámica que integró arte, ciencia y tecnología. Más de 50 artículos de Wikipedia vinculados con la microbiología fueron mejorados, y más de 30 archivos con licencias libres de Wikimedia Commons enriquecieron la exhibición y explicaron procesos microbianos de manera clara y accesible.

Más de 600 estudiantes de escuelas primarias y secundarias observaron cultivos microbianos tomados de superficies cotidianas, vieron microbios al microscopio, exploraron maquetas, y participaron en juegos interactivos basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conceptos microbianos y el ecosistema Wikimedia. El video muestra estas actividades con jóvenes filmados de espaldas siempre que fue posible, y con sus rostros difuminados cuando no. El programa también presentó las licencias abiertas, y destacó el papel de Wikipedia en la era de la inteligencia artificial. El evento cerró con tres charlas breves sobre investigaciones microbiológicas realizadas en Jujuy, y aportó un cierre académico a la experiencia.

Micromundo fue posible gracias al compromiso de los futuros docentes de Biología del Instituto de Educación Superior Número Cinco José Eugenio Tello, a la capacitación brindada por Wikimedistas de Jujuy, al apoyo académico y tecnológico del Instituto de Estudios Celulares Genéticos y Moleculares, y a la coordinación de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Jujuy. La muestra audiovisual fue gratuita, y realizada de manera completamente voluntaria. Presenta un modelo colaborativo interinstitucional que puede resultar valioso para comunidades y afiliados de Wikimedia, mientras el movimiento se prepara para celebrar el vigésimo quinto aniversario de Wikipedia en 2026.

El informe completo del proyecto, con métricas y todos los materiales multimedia, se publicará en las próximas semanas. Se compartirán videos adicionales, entrevistas, y contenido detrás de escena en la cuenta de Instagram de Wikimedistas de Jujuy, y el público internacional está invitado a seguirla.

