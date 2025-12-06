Explorar, observar y documentar: jóvenes universitarios como nuevos generadores de conocimiento libre

Durante el evento Exploradores del Patrimonio Natural Junín – 2025, realizamos una serie de visitas de campo a árboles patrimoniales del Valle del Mantaro (Junín, Perú) — ejemplares que vienen siendo documentados en Wikipedia y Wikimedia Commons por el proyecto WikiÁrboles — con el objetivo de invitar a jóvenes a mirar el territorio con otros ojos, reconocer su valor y transformar esa experiencia en conocimiento libre.

Lo que comenzó como una jornada de observación terminó convirtiéndose en un espacio de encuentro entre la naturaleza, el conocimiento y la vocación profesional. Para muchos participantes fue su primer acercamiento al movimiento Wikimedia y su primer contacto con árboles valiosos desde una perspectiva histórica, científica, ambiental y también emocional.

Inicio de la jornada de visitas en la guinda patrimonial en el distrito de Masma Chicche (Jauja, Perú). CC BY-SA 4.0

La mirada juvenil como puerta al conocimiento libre

Los participantes, provenientes de diversas carreras universitarias, no solo vieron árboles, sino descubrieron que cada ejemplar puede ser una fuente de identidad, memoria y futuro. A partir de esas visitas se incentivó la redacción de ensayos personales y reflexivos que exploraron preguntas propias que surgieron al establecer un primer vínculo con un árbol patrimonial.

La asociación entre universidades, naturaleza y Wikimedia podría constituirse como un modelo replicable que pueda promover la formación de investigadores comunitarios, la observación territorial crítica y generar contenido confiable para temas invisibilizados, como el caso de los árboles patrimoniales del Perú. Es una propuesta que se puede impulsar en distintos contextos educativos y territoriales; además de abrir nuevos caminos para la documentación de nuestro patrimonio natural y cultural.

Sesiones, aprendizajes y primeras ediciones en Wikimedia

El proceso involucró sesiones dedicadas a la revisión de los ensayos, correcciones colectivas y análisis de fuentes citables con licencias compatibles con Wikimedia. Se priorizó Wikimedia Commons como plataforma inicial por su accesibilidad y dinamismo, lo que permitió a los estudiantes realizar sus primeras contribuciones de forma sencilla y segura. El propósito es que, una vez adquiridas estas primeras experiencias, puedan explorar otras plataformas del movimiento como Wikipedia, Wikimedia Commons o Wikidata, donde sus aportes puedan crecer en alcance y profundidad.

“Los árboles patrimoniales actúan como sistemas biológicos y culturales que permiten comprender procesos clave de biodiversidad, resiliencia ecológica y dinámica del paisaje”

Si bien no todos los participantes pudieron concluir sus ensayos —principalmente por los tiempos limitados de la vida universitaria, los viajes y las múltiples responsabilidades académicas—, el aprendizaje compartido fue valioso. La semilla ya está sembrada. Comprendieron que documentar es un acto de cuidado, que investigar no siempre requiere grandes recursos, y que el conocimiento libre puede nacer en el campo, en la observación directa y en la reflexión personal. También contamos con el apoyo de otros usuarios del movimiento Wikimedia para la revisión de textos y orientaciones editoriales. Los mensajes clave que acompañan cada ejemplar son propios de cada autor y constituyen una muestra de la diversidad de miradas que enriquecen al conocimiento libre.

“Los árboles patrimoniales no solo representan un componente ecológico fundamental, sino también una herencia cultural viva que articula identidad, memoria colectiva y sostenibilidad”

Visita al níspero patrimonial del distrito de Matahuasi (Concepción, Perú). CC BY-SA 4.0

Lo que queda por mejorar y lo que ya está en camino

Esta experiencia mostró entusiasmo, pero también dejó aprendizajes para seguir mejorando. Como reflexión para futuras ediciones, será necesario considerar tiempos más extensos para la redacción, alianzas con cursos universitarios y espacios académicos específicos, así como tutorías temáticas que acompañen los procesos de escritura. Además de talleres más amplios de Wikimedia Commons y Wikipedia, principalmente en el uso de licencias y uso de fuentes de acceso libre. En este contexto, los árboles patrimoniales pueden convertirse en puertas de entrada a la investigación, y pueden motivar a los estudiantes a descubrir nuevas vocaciones, causas y formas de involucrarse con su entorno vinculados con las plataformas de Wikimedia. Hay mucho por mejorar, pero vamos por buen camino.

Una invitación a seguir explorando

Hoy, los primeros ensayos están disponibles en Wikimedia Commons y pueden ser revisados con la finalidad de que más personas puedan alentarse a conocer y conservar los árboles patrimoniales, así como contribuir con el conocimiento de estos en plataformas de acceso libre. La experiencia demuestra que el conocimiento libre también puede crecer desde la observación directa y la vivencia personal; desde el territorio y desde la curiosidad. Invitamos a la comunidad Wikimedia —y a quienes comparten la inquietud por el patrimonio natural y la educación— a revisar esta experiencia, compartirla y explorar nuevas formas de participación.

Participantes en el molle patrimonial del Santuario Arqueológico de Wariwillka, al final de la jornada de campo (Huancayo, Perú). CC BY-SA 4.0

