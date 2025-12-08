Encuentro WikiEducación: Fortaleciendo el rol de Wikimedia en la educación digital de Chile

El sábado 29 de noviembre en la Biblioteca de Santiago, Wikimedia Chile realizó la segunda versión del Encuentro WikiEducación, una jornada local que impulsamos cada año desde nuestro programa de Formación, Educación y Alfabetización Digital (FAED) de Wikimedia Chile, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la educación digital del país, capacitando a las comunidades educativas en prácticas colaborativas, innovadoras y conectadas con sus necesidades. Este encuentro también busca difundir el uso pedagógico de las plataformas Wikimedia como herramientas para enriquecer procesos de aprendizaje.



Luego del éxito de nuestro ciclo de formación WikiProfes, organizamos este encuentro presencial que convocó a más de 30 docentes, profesores e investigadores de diferentes lugares de Chile. El programa incluyó charlas, talleres, paneles y espacios de networking, con el objetivo de promover la innovación en la enseñanza y la exploración nuevas metodologías. El encuentro también buscó facilitar un espacio de difusión de proyectos que están transformando el trabajo en el aula.

Esta segunda versión del encuentro lo realizamos en colaboración de la Biblioteca de Santiago y la Dirección de Innovación de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo (UDD) consideró la presencia de expositores y representantes de diferentes organizaciones de Chile como Amnistía Internacional Chile, CIAE UChile, la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, la Fundación Ojos de Mar (Región de Valparaíso) y la Escuela Internado de Visviri (Región de Arica y Parinacota)

Expositores presentes en WikiEducación 2025









Conociendo el impacto de Wikimedia en el aprendizaje

Durante 2025, el ciclo de formación WikiProfes capacitó a más de 60 docentes dentro y fuera de Chile, uno de ellos fue Nelson Acuña, profesor de la Escuela Internado de Visviri, quien esta vez viajó a este encuentro, para presentar la experiencia “La ruta del Amañoco”, que busca promover el rescate de saberes Aymara en niños de 5° y 6° básico.

“Ellos le dan importancia al saber que traen desde sus familias, para ponerlo en contexto con las disciplinas formales: lenguaje, la matemática y la ciencia en este caso”, explicó el docente, quien se mostró satisfecho y agradecido de colaborar con Wikimedia Chile para involucrar el uso plataformas digitales abiertas en esta experiencia: “Nuestra comunidad educativa allá en Visviri realmente lo aprecia”, señaló.

Nelson Acuña, profesor de la Escuela Internado de Visviri

Otro participante del encuentro fue Alejandro Rebolledo, docente e investigador de la Universidad del Desarrollo (UDD), quien presentó del proyecto de educación tecnológica Ciento 01, y promovió la importancia del uso de plataformas digitales libres, y herramientas de código abierto (Open Source) para el desarrollo educacional en Chile: “Jornadas como esta son muy pertinentes e importantes para poder desmitificar, tanto el uso de tecnologías para la educación como la distribución del conocimiento”, señaló.

Alejandro Rebolledo, docente e investigador de la Universidad del Desarrollo (UDD)





Durante la jornada también se difundieron los resultados del proyecto “Escribiendo Química para el mundo, con Vikidia”, un inédito ciclo de talleres formación en Vikidia, la enciclopedia libre y colaborativa para niños, niñas y adolescentes, organizado por Wikimedia Chile en colaboración con el Liceo Politécnico de Ciencia y Tecnología de La Cisterna, uno de los establecimientos más antiguos de la zona, con más de 50 años de historia.



Durante este ciclo, las y los estudiantes pudieron fortalecer sus habilidades de investigación y evaluación de fuentes confiables mediante la redacción de artículos para Vikidia. Además, a lo largo de las sesiones se buscó promover el trabajo en equipo, la apropiación del conocimiento y el uso de plataformas abiertas como herramientas pedagógicas más allá del aula



Miguel Figueroa, estudiante de 3° medio del Liceo y participante del proyecto, compartió esta experiencia en el encuentro WikiEducación. “(Vikidia) es un lugar perfecto para la divulgación de conocimiento, porque en sí depende de cada uno, de cada estudiante. Ahora somos 15 editores en toda Latinoamérica, y de los 15, 11 salieron del proyecto que hizo mi liceo. Eso me parece increíble, muy significativo”, señaló.

Estudiantes participantes del proyecto “Escribiendo Química para el mundo, con Vikidia”







Desde Wikimedia Chile extendemos un agradecimiento a todas las personas que participaron en una nueva versión de este encuentro, especialmente a quienes facilitaron talleres y compartieron sus experiencias.



Fotos del encuentro disponibles en la categoría de Wikimedia Commons: WikiEducación 2025



