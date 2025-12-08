Programa Wikimedistas en Residencia: primera experiencia que promovió Justicia Ambiental en Wikipedia 

Durante el 2023 y 2024, WikiAcción Perú impulsó el Curso Justicia Ambiental y Wikipedia en Cusco y Lima, en alianza con CooperAcción, en una apuesta descentralizada para visibilizar en el ecosistema Wikimedia temas urgentes sobre justicia climática y territorial. Además de la producción de nuevos contenidos, el proceso permitió seleccionar a dos participantes para integrarse al programa Wikimedistas en Residencia.

Antecedentes

La primera experiencia de Wikimedista en Residencia (WiR) se llevó a cabo en el Museo Británico en Inglaterra en 2010 y contó con la participación voluntaria de Liam Wyatt durante cinco semanas. Desde entonces, el programa WiR buscó vincular a instituciones con la comunidad Wikimedia. Su función principal consistió en que una persona editora de Wikipedia colaborara durante un periodo determinado con una institución, participando en actividades como editatones, contribuciones y creación de artículos relevantes. Si bien el Wikipedista en residencia no percibía un salario, recibía una compensación económica por las horas dedicadas al cumplimiento de los objetivos del programa, avalado por la Fundación Wikimedia.



En el caso de Perú, la primera experiencia de Wikimedista en residencia se empezó a gestar tras un primer Taller de comunicación para la justicia ambiental y Wikipedia, realizado en octubre de 2022 y organizado por Comundo, CooperAcción y WikiAcción Perú. La actividad estuvo dirigida a integrantes de las organizaciones coparte de Comundo y buscó generar más y mejor contenido en Wikipedia sobre temas relacionados con la justicia ambiental en el país, incluyendo artículos sobre organizaciones, biografías de personas relevantes y contenidos temáticos.

A partir de esta primera actividad, sus resultados y reflexiones, en noviembre de 2022 se empezó a idear y diseñar una propuesta de proyecto en una alianza entre CooperAcción y WikiAcción Perú, la cual fue postulada en marzo de 2023 al fondo del Programa Alianzas de la Fundación Wikimedia. Luego de la evaluación, la propuesta fue aprobada en mayo de ese mismo año. Este financiamiento hizo posible implementar el programa WiR en el marco del proyecto “Promoviendo la Justicia Ambiental en Perú a través de Wikipedia”, como parte del eje de ecología de WikiAcción Perú. Cabe destacar que esta fue una de las primeras experiencias de Wikimedistas en Residencia desarrolladas en territorio peruano.

Como parte de esta articulación entre CooperAcción y WikiAcción Perú, y con el respaldo del Programa Alianzas de la Fundación Wikimedia, se organizaron dos cursos presenciales en colaboración con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Estos cursos se llevaron a cabo del 25 al 27 de julio de 2023 en Cusco y del 31 de agosto al 2 de septiembre en Lima. El objetivo fue identificar y seleccionar de cada curso a una persona que luego iría a participar como Wikimedista en Residencia en las oficinas de CooperAcción en Lima.

Curso Justicia Ambiental y Wikipedia em Lima, 2023. Foto de Candy Sotomayor CC-BY-SA-4.0 Registro en Commons Curso justicia ambiental y Wikipedia en Cusco, 2023. Foto de Jesedbomba CC-BY-SA-4.0 Registro en Commons

Los cursos tuvieron como objetivos transferir capacidades en edición en Wikipedia y sensibilizar sobre su potencial impacto a través de alianzas con socios estratégicos (redes y organizaciones sociales, juventudes, universidades) en dos macroregiones: Sur (Cusco) y Costa (Lima). Cada curso consistió en tres días de formación para 20 participantes en conocimiento abierto y equitativo, edición en Wikipedia, derechos indígenas y ambientales. La convocatoria se realizó mediante una campaña de comunicación difundida por CooperAcción y sus aliados. El público objetivo estuvo compuesto principalmente por estudiantes universitarios, egresados y jóvenes miembros de organizaciones sociales, tanto de comunidades indígenas como vinculados a ellas.

Wikimedistas en Residencia liderando la Wikitón de Justicia Ambiental

Candy Sotomayor, CC BY-SA 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons.

¿Quiénes fueron los seleccionados?

Al finalizar ambos cursos, fueron seleccionadas dos personas participantes como Wikimedistas en Residencia por un periodo de tres meses. Las personas elegidas cumplieron con un conjunto de criterios que incluyeron dimensiones de género y origen. Ambas recibieron un estipendio para dedicarse a tiempo completo a la creación de contenido en Wikipedia, integrándose al equipo de comunicación de CooperAcción en su oficina en Lima entre octubre y diciembre de 2023.

Entre sus tareas se encontraban el mapeo de brechas de contenido, la mejora de entradas existentes, la creación de entradas nuevas y la organización de un taller de edición en Lima. Asimismo, al trabajar desde las oficinas de CooperAcción, pudieron tener acceso a personas expertas en justicia ambiental para identificar y desarrollar contenidos de mayor complejidad. Finalmente, cada dos semanas se establecieron reuniones periódicas con el equipo de WikiAcción Perú para darle seguimiento al programa y asesorar a los Wikimedistas en la identificación de brechas, la revisión de las entradas creadas y mejoradas, y la capacitación en herramientas de edición en Wikipedia.

Abel Apaza durante Wikitón por la Justicia Ambiental. Foto de Candy Sotomayor CC BY-SA 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons. >> Abel Apaza Natural de Puno, con experiencia en comunicaciones y marketing, así como en proyectos vinculados con comunidades indígenas en Perú, Ecuador y México. Formó parte del Centro de Fortalecimiento de los Derechos Indígenas. Participó en el curso realizado en Cusco y encontró en Wikipedia un espacio clave para fortalecer la presencia digital de las luchas territoriales. Su selección como Wikimedista en Residencia prolongó su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales.

Joseph Rosas durante Wikitón por la Justicia Ambiental. Foto de Candy Sotomayor CC BY-SA 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons. >> Joseph Rosas Originario del Callao, integrante de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas. Con experiencia en estudios de impacto ambiental y activismo socioambiental, y familiarizado con la escritura de artículos científicos, descubrió en Wikimedia una herramienta potente para amplificar las problemáticas socioambientales de su región.

Ambos aportaron a esta experiencia la profundidad de sus activismos, sus saberes y su necesidad de que estas luchas permanecieran como memoria viva en la web.

Conectando luchas con conocimiento libre

Ser Wikimedista en Residencia implicó asumir un rol de liderazgo y responsabilidad. Durante su participación, Abel y Joseph se dedicaron a:

Identificar historias, fuentes y voces que merecían estar en Wikipedia desde un enfoque de justicia ambiental.

Realizar mapeos de brechas de contenido.

Crear, ampliar y actualizar artículos, incluyendo la subida de imágenes que fortalecieran la memoria digital.

Participar en actividades organizadas por CooperAcción relacionadas a las industrias extractivas y la transición energética.

Participar en formación intensiva sobre herramientas de código abierto, ampliando sus capacidades técnicas y editoriales.

Organizar un curso de edición para replicar y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Curso Justicia Ambiental y Wikipedia en Lima. Foto de Candy Sotomayor CC BY-SA 4.0 en Wikimedia Commons. Wikitón por la Justicia Ambiental en el Perú. Foto de Candy Sotomayor CC BY-SA 4.0 en Wikimedia Commons.

Durante su estancia en el área de comunicación de CooperAcción como Wikimedistas en Residencia, el equipo tuvo la oportunidad de entrevistar a comunicadores y líderes indígenas, cuyos testimonios reforzaron la relevancia de producir contenido sobre justicia ambiental y pueblos originarios en Wikipedia. Estas voces no solo acompañaron su proceso formativo, sino que guiaron la construcción de una mirada más situada sobre la defensa territorial.

En palabras de Marisol García Apagueño, presidenta de Fepikecha y miembro de Codepisam, organizaciones desde las cuales participa en AIDESEP, la creación de contenido en Wikipedia tenía un profundo valor político y cultural. Ella señalaba:

“Es vital visibilizar y obtener información precisa sobre las comunidades nativas y su estructura indígena, respaldadas por la legitimidad territorial y los convenios internacionales.”

Para Marisol, documentar en plataformas libres no solo implicaba archivar datos, sino afirmar la existencia de los pueblos y sus derechos.

De manera similar, Segundo Chuquipiondo, comunicador indigena del pueblo shawi, destacaba el potencial transformador del trabajo desarrollado en las plataformas Wikimedia, él afirmaba:

“Creo que es una excelente idea la posibilidad de crear artículos sobre comunidades nativas, organizaciones indígenas amazónicas y defensores ambientales. Estos artículos serían una herramienta invaluable para visibilizar las acciones que realizan en defensa del territorio y la conservación de su cultura. Al destacar sus esfuerzos y logros, se contribuiría significativamente a generar conciencia sobre la importancia de proteger tanto el medio ambiente como la diversidad cultural de estas comunidades.”

Estos testimonios acompañaron el proceso de Abel y Joseph, reafirmando que escribir, registrar y fortalecer contenido en Wikipedia también era un acto de defensa del territorio y de memoria colectiva.

Wikitón por la Justicia Ambiental: aprendizaje puesto en acción

Foto grupal de Wikitón por la Justicia Ambiental.

Candy Sotomayor, CC BY-SA 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons.

Posteriormente, los Wikimedistas en Residencia lideraron la primera Wikitón por la Justicia Ambiental en el Perú, realizada los días 1 y 2 de febrero de 2023 en el Laboratorio de Cómputo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Esta actividad constituyó la tercera fase del Proyecto “Promoviendo la Justicia Ambiental en Perú a través de Wikipedia”, y les permitió aplicar todo lo aprendido durante su residencia, conectándolo con sus propias experiencias en luchas territoriales.

La Wikitón también reveló un aspecto fundamental de su rol: guiar y comunicar de forma clara los pasos necesarios para subir fotografías, crear, mejorar y ampliar artículos en Wikipedia, así como fortalecer contenidos en las plataformas Wikimedia. Gracias a su acompañamiento, el proceso resultó accesible, útil y significativo para todas las personas participantes, consolidando un espacio de aprendizaje colaborativo en torno a la justicia ambiental.

Un rol que continúa

La experiencia dejó una huella concreta: Abel y Joseph cuentan ahora con herramientas sólidas para desempeñarse como talleristas, facilitadores y multiplicadores del conocimiento libre. Sus experiencias permanecen vinculadas a sus territorios y a las luchas ambientales que defienden. Actualmente, ambos integran la red de talleristas de la comunidad de WikiAcción Perú, compartiendo la convicción de que escribir y documentar también es una forma de defender el territorio.

La participación de los Wikimedistas en Residencia reforzó la apuesta de WikiAcción Perú por construir una comunidad diversa, capaz de documentar el presente y abrir futuros posibles desde el territorio.

En los 25 años de Wikipedia, esta experiencia recordó que el conocimiento permanece vivo porque las personas lo sostienen. Y cuando quienes lo sostienen son defensores del territorio, la memoria digital se convierte también en un acto de justicia.

Lecciones aprendidas

Como WikiAcción Perú, encontramos que la propuesta implementada en alianza con CooperAcción fue exitosa. El reconocer intereses en común con potenciales aliados, forjar una alianza, e implementar dos cursos de tres días para transferir capacidades e identificar potenciales Wikimedistas en residencia fue una lógica adecuada para poder implementar un programa de Wikimedistas en Residencia.

Asimismo, que los roles de los Wikimedistas en Residencia incluyeran no solo el mapeo de brechas de contenido y ediciones en entradas temáticas en Wikipedia, sino también la participación en actividades, discusiones y asesorías por parte de CooperAcción, resultaron en una experiencia en donde no solo se beneficiaron los Wikimedistas, las plataformas Wikimedia, WikiAcción Perú y CooperAcción: también se beneficiarios todas las personas que buscan contenidos relacionados al tema de la justicia ambiental y las personas que luchan por ella.





Abelchristian111 CC-BY-4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons.

