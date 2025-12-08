WikiUNLP en el 2º WECUDI: experiencias desde Argentina

Recientemente, Wikimedia México organizó exitosamente el 2º Congreso Wikimedia, Educación y Culturas Digitales, conocido como WECUDI, el cual se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco entre los días 29 y 31 de octubre de 2025. Fue un espacio central para intercambiar experiencias educativas y académicas del ecosistema Wikimedia en Latinoamérica, y estuvimos presentes gracias a una beca otorgada por los organizadores.

Participamos dos miembros del Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata (WikiUNLP): Laura Casareto, archivista y directora del Archivo Histórico Central de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Mikel Zubimendi, investigador del CONICET y docente de la UNLP y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

A lo largo de los tres días participamos de interesantes diálogos e intercambios de experiencias que abarcaron distintos aspectos del movimiento Wikimedista en el ámbito educativo y académico de Latinoamérica, España y el País Vasco, junto a una comunidad internacional muy diversa. Durante el congreso realizamos tres presentaciones de relatos de experiencias, una ponencia académica y un taller.

Wikimedia y OpenGLAM

El primer día, Laura Casareto expuso el relato de experiencia titulado “GLAM y espacios formativos. La experiencia del ciclo Martes de Open GLAM en la Universidad Nacional de La Plata”. Allí presentamos el ciclo de encuentros impulsado en 2024 por el Archivo Histórico central y Wikimedistas de la UNLP orientado a atender problemáticas de las instituciones GLAM desde un punto de vista formativo y colaborativo y promover y fortalecer el acercamiento entre las instituciones GLAM y Wikimedia.

En esta ponencia enfatizamos en las lógicas de diagnóstico y en la dimensión formativa para personal técnico-profesional de las instituciones que conforman las redes de Bibliotecas, Archivos y Museos de la UNLP. La UNLP tiene una red extensa y diversa de archivos, bibliotecas y museos, lo que brinda un contexto singular para impulsar iniciativas de apertura y formación como el ciclo Martes de Open GLAM. Abrir las instituciones GLAM no es una tarea sencilla, y la articulación con los proyectos Wikimedia y con profesionales de la información es clave para avanzar en políticas de acceso y difusión del patrimonio.

Wikimedia y universidad

El día viernes compartimos dos experiencias. Una de ellas se denominó “Los Proyectos Wikimedia en la Universidad. Una experiencia de actividad pedagógica con estudiantes de Antropología en la Universidad Nacional de La Plata”, una propuesta que buscó que los estudiantes se convirtieran en productores activos de conocimiento mediante un curso de formación de grado. En el mismo, los alumnos realizaron gran cantidad de ediciones, desarrollando habilidades de escritura y edición colaborativa mientras visibilizaban la producción académica local. La buena recepción de la actividad nos impulsa a extender la propuesta el año próximo hacia otras carreras, demostrando el potencial de estas prácticas para innovar en la enseñanza universitaria y democratizar el conocimiento.

Wikimedia y Ciencia Abierta

El último relato de experiencia se tituló “Ciencia abierta, wikimedia, ciencia y universidad. La experiencia de la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta”. Allí presentamos distintas acciones que llevamos a cabo para promover la integración de los proyectos Wikimedia en el ecosistema científico. De esta forma, brindamos ejemplos de distintos trabajos entre los que se incluyen ejemplos de la formación de nuevos editores a través de talleres; la realización de intervenciones territoriales con instituciones para generar contenido locales; la promoción de los proyectos como infraestructura para datos científicos abiertos; y la organización de concursos como la Wiki Science Competition. Mostramos cómo la Red articula con actores diversos, impulsando así la participación en los proyectos Wikimedia.

Wikidata e investigación

Asimismo, también dimos la ponencia académica de una serie de investigaciones que Julián Cueto y Mikel Zubimendi vienen realizando sobre “El uso de Wikidata para la investigación de historias disciplinares académicas. El caso de la arqueología de la Costa Patagónica Continental Argentina”. Presentamos un ejemplo del uso de Wikidata como infraestructura de investigación, en este caso para analizar las tendencias en la arqueología litoral patagónica desde el siglo XIX. La experiencia demostró el potencial de Wikidata como herramienta analítica académica, permitiendo estudios cuantitativos y cualitativos alineados con los principios de la Ciencia Abierta y el Conocimiento Libre.

Wikimedia y brechas

Finalmente, junto con Agustín Zanotti, sociólogo, investigador, docente de la Universidad Nacional de Villa María, y miembro de la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta, organizamos un “Taller sobre brechas de participación y contenido en Wikimedia en español” que buscó identificar con precisión las brechas de participación y de contenido en los proyectos Wikimedia, especialmente aquellos de iberoamérica. Durante el taller compartimos datos sobre brechas de género, lingüísticas y regionales, y analizamos herramientas útiles para medirlas y abordarlas colectivamente, con el fin de avanzar hacia una estrategia regional que permita monitorearlas y reducirlas.

Lo que nos dejó el WECUDI

Por último, no queremos dejar de agradecer a los organizadores del Segundo WECUDI, quienes fueron unos formidables anfitriones, permitiéndonos conocer sobre la maravillosa historia y la cultura mexicana. Nos volvimos a La Plata con muchas ideas y ganas de seguir aportando al movimiento Wikimedia desde nuestro lugar.

