Wiki Women Lab una iniciativa para visibilizar mujeres salvadoreñas en Wikipedia

La iniciativa fortaleció capacidades en el uso de Wikipedia para docentes y estudiantes universitarios en El Salvador.

Wiki Women Lab fue lanzada en marzo de 2025, impulsada por ONU Mujeres El Salvador, el Centro Cultural de España en El Salvador y Wikimedistas El Salvador. Esta iniciativa es un esfuerzo para visibilizar los aportes en diferentes campos profesionales de las mujeres salvadoreñas y centroamericanas en Wikipedia.

La iniciativa se realizó en alianza con instituciones de educación superior de El Salvador para el fortalecimiento de capacidades en el uso de Wikipedia a través de 10 talleres, así como la realización de una serie de 10 charlas sobre la importancia de la construcción de conocimiento colaborativo en plataformas libres.

Durante las charlas asistieron 300 personas de las instituciones participantes. Los talleres fueron enfocados para estudiantes, docentes e investigadores universitarios en los que se contó con la participación de 86 personas.

Como parte de las jornadas de capacitación los asistentes aplicaron los conocimientos recibidos, contribuyendo a la edición y mejora de 75 artículos en Wikipedia y la creación de más de 10 artículos nuevos.

A lo largo de diez meses de trabajo los nuevos editores añadieron 189 referencias bibliográficas a los artículos sobre mujeres salvadoreñas destacas en ciencias, ingeniería, arte, cultura y deportes.

Presentación de la iniciativa en WECUDI

Parte del trabajo realizado en Wiki Women Lab fue compartido en el Segundo Congreso Internacional WECUDI 2025 realizado en México, durante la exposición de carteles que se realizó para los miembros de la comunidad internacional de Wikimedia.

Este proyecto representó una oportunidad de acercamiento a tecnologías libres para las universidades así como un llamado a crear más contenido desde la academia. Se espera que con esta iniciativa se pueda continuar con los esfuerzos para visibilizar a mujeres salvadoreñas y centroamericanas en Wikipedia.

