Wikipedia en Universidad: otro año de trabajo con instituciones de nivel superior en Argentina

Entre marzo y noviembre, el Programa de Educación desarrolló una nueva edición de Wikipedia en la Universidad, una propuesta que acerca las herramientas de edición de Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata a docentes, investigadores y estudiantes de nivel superior para que puedan incorporar el conocimiento producido en sus cátedras, carreras o espacios de investigación a los proyectos Wikimedia.

By Mauricio V. Genta – Wikimedia Argentina, CC BY 4.0

En 2025, el objetivo central fue visibilizar cómo la producción de conocimiento de las universidades alimenta y valida gran parte de los contenidos presentes en Wikipedia. Publicar bajo licencias libres permite democratizar el acceso a la información y sumar perspectivas locales sobre historias, figuras y temáticas relevantes de Argentina y América Latina, muchas veces ausentes o subrepresentadas.

Durante el primer cuatrimestre trabajamos en seis provincias del país. En esta nota compartimos las actividades del segundo cuatrimestre y los números finales del proyecto.

Actividades del segundo cuatrimestre

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)

Durante esta etapa retomamos el trabajo con la UNNE en dos nuevas cátedras de forma virtual.

En agosto y septiembre, junto a las docentes Mariana Blanco y Ángeles D’Aveta, estudiantes de Teoría de la Comunicación Social mejoraron artículos vinculados al análisis de medios. Una de las docentes señaló:

“Fue gratificante la posibilidad de acompañar a un grupo de estudiantes en sus primeras experiencias de co-edición. La experiencia de las capacitaciones y de la edición colectiva nos permitió afianzar procesos de aprendizaje que veníamos desarrollando en la cátedra”.

Algunos artículos mejorados:

En octubre y noviembre, junto al docente Maximiliano Román y un grupo de diez estudiantes de Filosofía Latinoamericana, se trabajó en biografías de filósofos y pensadores regionales, contribuyendo en 25 artículos, entre ellos:

Universidad Nacional del Sur (UNS)

Entre agosto y octubre, se desarrolló un trabajo virtual junto a Vanesa Pérez Cuadra, docente y coordinadora del Proyecto de Extensión Observatorio de calidad botánica. En el marco del proyecto, dedicado al estudio de plantas utilizadas como alimentos, se mejoraron artículos como:

UBA – Facultad de Filosofía y Letras

Se llevaron adelante dos actividades: una virtual y otra presencial.

En octubre y noviembre, volvimos a trabajar con las docentes Marisa Massone y Ana Lía Rey, junto a Lautaro León, en el Seminario Mujeres caminando por la historia Argentina (1901–1951). Las y los estudiantes investigaron y mejoraron biografías de mujeres históricas, aportando a reducir brechas de género y liberando imágenes en Wikimedia Commons.

Una de las participantes comentó:

“La experiencia me permitió reconocer las fortalezas y limitaciones de Wikipedia. (…) Comprendí que no alcanza con pedir a los estudiantes que ‘busquen en Wikipedia’: es necesario enseñar cómo leer críticamente la enciclopedia”.

Algunos artículos mejorados:

De septiembre a noviembre, se realizó también un trabajo presencial junto a Samanta Casareto y la cátedra Elementos de prehistoria y arqueología americana. Las y los estudiantes analizaron artículos vinculados a sus contenidos curriculares y propusieron mejoras basadas en bibliografía académica.

Artículos trabajados:

Actividades presenciales en la Provincia de Río Negro

En septiembre realizamos dos actividades presenciales en instituciones de la provincia.

Instituto de Formación Docente Continua “Fiske Menuko”

En General Roca, trabajamos junto a Roberto Molina y Teresa Pérez en el ateneo La evaluación formativa a partir de la mediación digital, con 60 participantes. La propuesta incluyó trabajos asincrónicos en el campus virtual y un taller presencial de edición.

Participantes compartieron:

“Me interioricé más en el funcionamiento de Wikipedia: cómo se organiza y cómo se valida la información.”

“No utilizaba Wikipedia pensando que no era confiable. Aprendí que hay mucha gente detrás trabajando para validar la información.”

Artículos mejorados:

Universidad Nacional del Comahue

En San Carlos de Bariloche trabajamos con Claudia Kraft y estudiantes de Didáctica General en el Profesorado de Educación Física. En dos instancias, virtual y presencial, se analizaron las oportunidades pedagógicas de Wikipedia y Wikimedia Commons y se editaron artículos vinculados a la disciplina.

La docente expresó:

“La propuesta de que les estudiantes sean editores es sumamente significativa. Nos invita a seguir pensando sobre la validación de fuentes y conocimiento.”

Artículos mejorados:

Para Wikimedia Argentina, esta alianza con instituciones de nivel superior es clave para fomentar el pensamiento crítico, visibilizar el conocimiento académico y ampliar el conocimiento libre con perspectiva local.

¡Gracias a todas las instituciones, docentes y estudiantes que formaron parte de Wikipedia en la Universidad durante 2025!

