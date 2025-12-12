Dando la bienvenida a la nueva Directora Ejecutiva de la Fundación Wikimedia

La Junta Directiva de la Fundación Wikimedia ha nombrado a Bernadette Meehan como la nueva Directora Ejecutiva (CEO) de la Fundación Wikimedia. Ella se incorporará oficialmente el 20 de enero de 2026. La actual Directora Ejecutiva, Maryana Iskander, continuará en su cargo hasta entonces para asegurar una transición sin contratiempos.

Bernadette ha dedicado su trayectoria profesional a roles dedicados al trabajo liderado por una misión y el servicio público. Su cargo más reciente fue su servicio como la Embajadora de los Estados Unidos a Chile de 2022 a 2025. Antes de servir en dicha embajada, fue la Vicepresidenta Ejecutiva de Programas Globales en la Fundación Obama, en donde diseñó y lideró programas internacionales de liderazgo en África, Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica y el sur de Asia. Durante su trayectoria profesional, bernadette le ha dado prioridad a la participación comunitaria y la colaboración. Pueden leer más acerca de sus antecedentes más adelante y en el anuncio a los medios aquí.

Bernadette se une a la Fundación en un momento importante, justo en vísperas del cumpleaños 25 de Wikipedia. El mundo se enfrenta a cambios seociales, tecnológicos, regulatorios y generacionales sin precedentes. La forma en que la gente busca y encuentra información está cambiando. A medida que la influencia de Wikipedia ha aumentado, también lo ha hecho la importancia de asegurar que todas las personas, y quienes toman decisiones, comprendan su modelo y contribuyan a su existencia futura. Ahora más que nunca, debemos hacer aumentar la conciencia pública sobre los proyectos Wikimedia, y Bernadette será la líder adecuada para guiar a la Fundación en esta nueva etapa.

Pueden conocer más acerca de Bernadette en sus propias palabras:

Hi! Hola! Marhaba!

Estoy impresionada por la brillantez y audacia de los proyectos Wikimedia, y me siento humilde y privilegiada de poder formar parte de este movimiento.

En los últimos meses, he comenzado a aprender sobre su trabajo, sus comunidades, desafíos y—lo más importante—el impacto que tienen. Mi camino hacia este momento ha sido poco convencional, pero me he encontrado en profunda alineación con la ética, misión y valores de la Fundación Wikimedia. Me gustaría compartirles un poco sobre qué me llevó a ustedes.

Yo nací en el Bronx (donde my padre y abuelos crecieron) pero crecí en Pleasantville, Estado de Nueva York. A los 16 años me mudé a Río Gallegos, en Argentina, como estudiante de intercambio de bachillerato. Aprendí un nuevo idioma y abrí mis ojos a nuevas perspectivas (la ilustración América Invertida de Joaquín Torres García fue transformadora para mí). Más de 30 años después, la familia que me alojó en Argentina sigue siendo una parte valiosa de mi vida, y mi hablar español lleva el distintivo acento argentino.

Me gradué del Boston College y trabajé en J. P. Morgan ayudando a diseñar una de sus primeras plataformas de cliente basadas en la web. Atraída por el servicio público, comencé un nuevo capítulo de mi vida cuando me uní al Departamento de Estado [de Estados Unidos] en 2004. Como Oficial de Servicio Extranjero, aprendí de personas con diferentes perspectivas políticas, culturales e ideológicas. Tuve asignaciones en Colombia, Irak y los Emiratos Árabes unidos, además de servir en varios otros roles en Washington D. C. en el Departamento de Estado y la Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC). Estudié árabe clásico, aprendiendo العربية الفصحى, lo cual provocó risas afables cuando intenté usarlo en las calles de el Cairo. A veces podemos ser cínicos al movernos a través del mundo, y es importante intentar regresar al optimismo. Por eso es que decidí dejar mi puesto senior en el NSC para enseñar en la Universidad de Georgetown durante un año. Estar entre estudiantes renovó mis energías, mi sentido de propósito y mi creencia en que necesitamos constantemente nuevas ideas para mejorar el mundo.

En 2017 ayudé al Presidente y señora Obama cuando crearon la Fundación Obama con la misión de ayudar a las personas a construir un mundo con más oportunidades, participación y confianza. Dirigí el diseño de programas de desarrollo de liderazgo en África, Asia-Pacífico, sur de Asia, Europa y Latinoamérica, para líderes en el sector privado que demostraron un compromiso con el avance del bien compun. Vi de primera mano cómo las personas que están conectadas por principios compartidos pueden crear cambios tangibles, colectivos y duraderos.

En 2022 regresé al servicio público como embajadora de los Estados Unidos a Chile, un país que visité por primera vez a los 17 años. Nunca hubiera soñado en esa visita que regresaría 30 años después como Embajadora de los Estados Unidos. Dirigir una embajada de gran tamaño me enseñó lecciones invaluables: el desacuerdo no es un fracaso; la apertura de mente es una fortaleza; los hechos, datos y transparencia generan confianza; el debate respetuoso es posible y saludable—siempre que esté basado en fuentes confiables; el insultar es malo e improductivo; la amargura es corrosiva; los procesos son importantes; a colaboración lleva a mejores resultados.

Algunos de mis logros de los que más me enorgullezco han sido las alianzas forjadas que salvan diferencias pero continúan basadas en un propósito y entendimiento comunes. Me gustaría resaltar tres proyectos que apoyé que, en muchos aspectos, hacen eco con el espíritu del trabajo que ustedes hacen.

El Cable Humboldt, el primer cable submarino que conecta a Sudamérica con Asia, y que está a punto de transformar la conectividad digital. Iniciativas astronómicas como el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) [Gran Conjunto Milimétrico/Submilimétrico de Atacama]—que es actualmente el radiotelescopio más poderoso del mundo—el Observatorio Vera C. Rubin y el Telescopio Gigante de Magallanes, que será el proyecto científico público-privado más grande de la historia cuando sea completado. Estos esfuerzos unen a aliados internacionales en pos de expandir el entendimiento humano del universo. La declasificación y traducción a español de documentos del Gobierno de Estados Unidos relacionados con los eventos en Chile de 1968 a 1991. Como parte de un compromiso general con la transparencia, una de las metas principales fue asegurar que la ciudadanía de Chile tuviera acceso directo a información sobre su propia historia, empoderándoles a formar opiniones informadas acerca de los eventos que tomaron lugar.

Sobre todo, mi más grande alegría como Embajadora vino de conocer a las personas y de escuchar sus historias y experiencias, desde pueblos pesqueros en la costa del Pacífico hasta las salas del Congreso y las granjas de ovejas en Patagonia y ciudades mineras en comunidades indígenas en el Desierto de Atacama, Araucanía y Tierra del Fuego.

Cada paso de mi trayectoria me ha enseñado nuevas habilidades y me ha desafiado en formas inesperadas. Cada capítulo ha formado quién soy y cómo me involucro con el mundo, cómo fomento la curiosidad, innovación, resiliencia, bondad y humildad. La mayor recompensa de mi carrera ha sido crecer junto a equipos extraordinarios, sirviendo como líder y aprendiz.

Al igual que mucha gente, desde hace mucho he sido una lectora ávida de Wikipedia, aunque nunca he editado. Mientras más he aprendido, más he apreciado nuestros compromisos compartidos: el trabajo liderado por una misión, el involucramiento de diversas partes interesadas, el enfrentar retos complejos, cultivar curiosidad y optimismo, y la creencia de que los principios guían no solo qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Por eso es que estoy genuinamente emocionada de unirme a la Fundación.

Estoy inspirada por el compromiso, creatividad, alegría y resiliencia de esta comunidad. En 2026, cuando Wikipedia cumpla 25 años, celebraremos más de 65 millones de artículos en más de 300 idiomas, escritos, editados y verificados por casi 250,000 personas, todas ellas voluntarias y voluntarios de todo el mundo… ¡todos ustedes!

A medida que entramos en este momento lleno de posibilidades, también enfrentamos grandes y complejos desafíos. En una era de la IA, el conocimiento humano, la confianza, transparencia, el punto de vista neutral y la colaboración importan más que nunca antes. Ustedes son los ojos y oídos del mundo, testigos de la historia y administradores de la memoria. ¡Qué responsabilidad tan extraordinaria, qué llamado tan extraordinario es tratar de mejorar continuamente estos proyectos!

Juntos y juntas, espero que podamos ser valientes, tomar riesgos, divertirnos y continuar formando una visión compartida para el futuro. Estoy comprometida a liderar la Fundación con transparencia, integridad, optimismo y respeto por el modelo de gobernanza liderado por el voluntariado. A medida que entro en este rol, mi enfoque es claro: escuchar, aprender y empoderar a las personas para que hagan su mejor trabajo. Le agradezco a Maryana por compartir sus conocimientos y por su dedicación a una transición suave y reflexiva.

A partir del 20 de enero, estaré en una reunión cerca de ustedes alrededor del globo de rompecabezas —en línea y en persona con comunidades y afiliados Wiki, personal de la Fundación, y otros aliados. Para guiar nuestras primeras conversaciones, me gustaría saber:

¿Qué les trajo a este movimiento? ¿Cómo nos mantendremos relevantes en los siguientes 25 años? ¿Cuáles son los tres recursos o materiales Wiki que debería leer primero?

Ustedes son quienes mejor conocen a sus comunidades, y sus perspectivas guiarán mi camino a seguir.

Hace veinticinco años, Wikipedia era solo un sueño. Hoy, es la columna vertebral del conocimiento en el internet. Empoderamiento. Oportunidad. Colaboración, Consenso. Esperanza.

Gracias por darme la bienvenida. Espero con ansias conocerles a cada uno de ustedes, y poder construir juntos y juntas nuestro futuro.

Saludos,

Bernadette

