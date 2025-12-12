WikiAula en acción: aprendizajes que transforman la escuela desde Wikipedia

En los meses de julio y agosto de 2025 se llevó a cabo el proyecto Wikiaula. Enseñar y aprender en la escuela a través de Wikipedia, dirigido a los profesores y estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de secundaria de la IE Parroquial San Antonio de Padua en Jesús María, Lima. El proyecto se desarrolló en una sesión para los profesores y en tres sesiones para los estudiantes; todas las sesiones se realizaron de manera presencial.

A las actividades asistieron alrededor de 93 participantes entre profesores y estudiantes, quienes pudieron conocer la enciclopedia Wikipedia y aprovechar las herramientas para usarlas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Interactuaron con la plataforma e identificaron los posibles usos a darles en el aula como el reconocimiento de fuentes confiables, la lectura, la investigación, el análisis y la redacción de textos. De este modo, encontraron que es una herramienta que promueve el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación entre pares y la colaboración en la mejora y creación de nuevos conocimientos. El proyecto se logró gracias a la financiación otorgada por los fondos rápidos de la Fundación Wikimedia.

Sesión con estudiantes. Foto de Renzo Rojas Alvarez CC-BY-4.0. Registros en Wikimedia Commons.

Wikipedia en el aula de clases

La Fundación Wikimedia, en el 2020 inició la experiencia educativa mediante el programa “Leyendo Wikipedia en el aula”, algunos países latinoamericanos, africanos y asiáticos fueron implementándolo; no obstante, este no se había aprovechado en las instituciones educativas de Perú.

El proyecto “Wikiaula. Enseñar y aprender en la escuela a través de Wikipedia”, al implementar el programa promueve grandes beneficios para las instituciones educativas. Además, busca impulsar espacios que ayuden a acceder a la información y la existencia de una comunidad digital.

Wikiaula, tuvo como objetivo lograr que los profesores y estudiantes del nivel secundaria conocieran y utilizaran la herramienta digital con fines didácticos y educativos para implementarlas en las diversas temáticas de importancia social, cultural, científica y ambiental. De manera que se pueda lograr aminorar la brecha digital, que muchas veces se manifiesta en la ausencia de las capacidades y habilidades requeridas para emplear las TICs en las instituciones educativas del nivel secundario.

Además, se fundamenta en la propuesta de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) de la UNESCO, la cual se define como: “…un conjunto de competencias que capacita a las personas para acceder, recuperar, entender, evaluar, utilizar, crear y compartir información y contenido mediático en todos sus formatos, empleando diversas herramientas de manera crítica, ética y eficaz con el fin de participar e involucrarse en actividades personales, profesionales y sociales”.

A su vez, responde al Currículo Nacional de la Educación Básica; la cual plantea en su introducción, que una de sus finalidades es priorizar la formación integral en los estudiantes, logrando una serie de competencias que lo capaciten para responder a las exigencias que demanda el contexto social, político y cultural del siglo XXI.

En este contexto, la enciclopedia virtual Wikipedia tiene como propósito generar conocimiento libre, colaborativo y producido entre pares; este recurso permite poner en práctica los conocimientos que tanto profesores como estudiantes van aprendiendo a lo largo de sus experiencias educativas en las diversas áreas: comunicación, ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, arte y cultura, ciencia y tecnología.

Sesión final con estudiantes. Foto de Renzo Rojas Alvarez CC-BY-4.0. Registros en Wikimedia Commons.

Actividades realizadas

La actividad realizada, en la IE Parroquial San Antonio de Padua, fue la segunda experiencia para los profesores de secundaria, dado que habían participado del proyecto Wikipedia con fines pedagógicos, impulsado por la organización WikiAcción Perú. Para los estudiantes de 3ero, 4to y 5to de secundaria, fue la primera vez que conocieron y usaron Wikipedia con fines pedagógicos y didácticos.

En esta ocasión, los profesores, participaron de una sesión presencial donde pudieron navegar y conocer las herramientas que ofrece Wikipedia; la actividad logró la mejora de varios artículos relacionados con temas que facilitan en diferentes áreas de aprendizaje, como comunicación, biología, física. No obstante, para la creación de artículos se requería de más tiempo, que por motivos de planificación de la institución educativa no se pudo favorecer.

Los estudiantes realizaron tres sesiones presenciales, cada una de dos horas para cada grado. En la primera sesión se introdujo a los estudiantes al mundo de la enciclopedia Wikipedia. En la jornada trabajaron en pares y conocieron ¿qué es Wikipedia?, sus pilares y principios. Además, crearon su usuario eligieron un tema de interés para aprender la forma como se busca información en la enciclopedia. Se finalizó con información sobre la estructura de un artículo.

En la siguiente sesión los estudiantes navegaron en Wikipedia. Mediante un ejercicio identificaron los pilares y políticas para escribir un artículo; conocieron cómo se utiliza el espacio del taller y realizaron ediciones menores. Por último, se les presentó el mapeo de las fuentes que utilizarían para la elaboración de sus artículos.

La última sesión se destinó a la redacción y creación de los artículos. Haciendo uso del espacio del taller, los estudiantes trabajaron en equipos donde organizaron información relacionada a su tema.De manera asincrónica se le hizo seguimiento a la información, una vez terminada se trasladó el artículo a la página principal.

Si bien, los estudiantes lograron conocer y usar Wikipedia, por el factor tiempo, no todos lograron profundizar y navegar por las diferentes herramientas que ofrece la plataforma. El tiempo adecuado se presenta como reto para futuras actividades. Además, nos encontramos con algunas dificultades propias de la educación en el Perú, como la poca comprensión lectora,la capacidad de resumen y deficiencias en estructurar oraciones coherentes en el momento de redactar. Pese a las dificultades presentadas, la disponibilidad de los estudiantes ayudó a lograr los objetivos planteados.

Sesión final con estudiantes. Foto de Renzo Rojas Alvarez CC-BY-4.0. Registros en Wikimedia Commons.

Lo que queda por hacer

Si bien es cierto que la experiencia demuestra que desde el aula se puede promover el uso de Wikipedia para la investigación y la creación de nuevos conocimientos, se hace necesario el continuar impulsando actividades relacionadas. Generar en las instituciones educativas la confianza del uso y aprovechamiento de esta plataforma digital ayudaría mucho a disipar malentendidos que rodean a la enciclopedia, sobre todo, en la confianza y veracidad de su contenido.

Invitamos a la comunidad Wikimedia, a todas las personas que se dedican a la enseñanza o buscan aminorar el acceso a la información, que conozcan la experiencia, la compartan y promuevan nuevos espacios de participación.

La página del evento, los artículos y fotos pueden consultarse en:

Sesión con profesores. Foto de Renzo Rojas Alvarez CC-BY-4.0. Registros en Wikimedia Commons.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation