Formación en conocimiento abierto y Wikipedia en la educación en el IES Rafael Alberti de Cádiz 

El IES Rafael Alberti de Cádiz ha puesto en marcha un programa de formación docente en conocimiento abierto y Wikipedia, con el objetivo de fomentar la cultura colaborativa y la creación de contenido libre en las aulas. La iniciativa está liderada por un Grupo de Trabajo de docentes de distintos departamentos, con la participación de Manuel Palomo Duarte, Profesor Titular de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz y socio de Wikimedia España.

Objetivos de la formación docente en conocimiento abierto

El programa busca que el profesorado pueda:

Integrar Wikipedia en la educación como herramienta didáctica y crítica.

Desarrollar habilidades de edición y verificación de contenidos en entornos de conocimiento abierto.

Promover la cultura colaborativa entre estudiantes y docentes.

Establecer una metodología replicable para proyectos educativos basados en conocimiento libre.

Calendario y participantes

La primera sesión se celebró el 1 de diciembre, y las próximas fechas previstas son:

15 de diciembre, 17:30–19:30 (realizado)

23 de febrero, 17:30–19:30

6 de abril, 17:30–19:30

Las sesiones de 2026 se reconfirmarán próximamente.

El programa está dirigido al profesorado del IES Rafael Alberti, que desarrollará posteriormente actividades educativas con su alumnado o de manera autónoma. Participan docentes de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Cursos de Especialización, en áreas tan diversas como:

Lengua y Literatura, Tecnología y Latín

Sistemas Microinformáticos y Redes

Desarrollo de Aplicaciones Web

Administración y Finanzas

Ciberseguridad en entornos TIC

Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual

Inteligencia Artificial y Big Data

Contenidos de la formación en Wikipedia y proyectos Wikimedia

El programa combina teoría y práctica para acercar a los docentes a los proyectos Wikimedia y al conocimiento abierto:

Principios del conocimiento libre

Funcionamiento de Wikipedia y normas de edición

Fiabilidad de fuentes y verificación de información

Participación en espacios comunitarios como El Café de Wikipedia

Creación de cuentas, uso del Taller de edición y primeras contribuciones

Introducción a proyectos hermanos: Commons, Wikidata y otros

Ejemplos de proyectos educativos en institutos y universidades

Primeras impresiones del profesorado

La sesión inicial tuvo muy buena acogida. El profesorado mostró interés por la dinámica colaborativa de Wikipedia y por conocer iniciativas similares en otros centros educativos. Durante diciembre, la formación se centrará en el claustro; más adelante se recogerá feedback sobre la aplicación con el alumnado.

Desde Wikimedia España celebramos este proyecto del IES Rafael Alberti y la labor de Manuel Palomo Duarte, socio de la asociación, que fortalece la difusión del conocimiento abierto y la Wikipedia en la educación, acercando a docentes y estudiantes la creación de contenido libre y colaborativo como herramienta educativa.

