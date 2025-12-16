Fortaleciendo las colaboraciones de Wikimedia con y para la Ciencia Abierta

El Acceso Abierto busca liberar la investigación y hacer el conocimiento científico gratuito y disponible para cualquier persona.

Para los wikimedistas, esto no es un ideal abstracto, sino que es algo esencial para asegurar que la gente pueda encontrar información fiable y de alta calidad allí donde ya la buscan.

Cada mes, miles de personas visitan Wikipedia en inglés para aprender acerca del Cambio Climático (75000 lectores), VIH/SIDA (70000) o la guerra entre Rusia y Ucrania (300000). Detrás de esas páginas, hay miles de voluntarios que curan y mejoran el contenido.

El Acceso Abierto ayuda a esa comunidad a hacer ese trabajo. Permite que la investigación vaya más allá de la academia y alcance al público que la necesita.

Pero ¿cómo podemos construir mejores puentes entre las comunidades de wikimedistas y del Acceso Abierto alrededor del mundo?

En un proyecto reciente, encuestamos a todos los afiliados del Movimiento Wikimedia para conocer cuáles son las actividades que actualmente se están desarrollando en el Movimiento Wikimedia sobre Acceso Abierto y Ciencia Abierta.

Por supuesto, ya sabemos que muchos wikimedistas han contribuido a la Ciencia Abierta a lo largo de los años: como Wikimedistas en Residencia en instituciones académicas; en colaboraciones con programas de investigación; realizando capacitaciones en Wikipedia para estudiantes de doctorado e investigadores; o abogando por cambios institucionales hacia la apertura.

Pero nadie había hecho conseguido tener una visión general acerca de las actividades que el Movimiento Wikimedia ha hecho o está haciendo actualmente.

Es por esto que encuestamos a los afiliados Wikimedia, no a los fines de representatividad estadística, sino para explorar el interés general y reunir elementos para un mapeo inicial.

De todos los afiliados del movimiento, aproximadamente el 20% respondió la encuesta. De los respondientes, 90% expresó tener interés en estar informado acerca de las actividades sobre Ciencia Abierta en el Movimiento o involucrarse en ellas. Por tanto, existe un gran interés en la colaboración.

También descubrimos que existen más actividades de las que habíamos supuesto inicialmente. Casi la mitad de los encuestados afirmaron que ya están involucrados en actividades sobre Ciencia Abierta de una forma u otra, lo que nos muestra que existe una base sólida sobre la cual seguir construyendo.

Entre quienes respondieron que ya están realizando actividades sobre Ciencia Abierta, estas consistían en abogar por mejores legislaciones o políticas; construir redes (por ejemplo, con bibliotecas) y colaborar con investigadores e instituciones de investigación para agregar o mejorar contenido en los proyectos Wikimedia; organizar campañas wiki vinculadas a la ciencia o a veces incluso llevar adelante investigaciones y publicar en revistas en Acceso Abierto; desarrollar y compartir Recursos Educativos Abiertos y promover actividades de ciencia ciudadana; u organizar conferencias sobre ciencia.

Los afiliados también se mostraron interesados en:

Explorar oportunidades de financiamiento para el trabajo en Ciencia Abierta.

Colaborar internacionalmente para reducir barreras en el involucramiento con iniciativas en Ciencia Abierta.

Comunicar y compartir experiencias e información sobre proyectos y actividades en Ciencia Abierta en afiliados y otras partes del Movimiento.

Encontrar maneras de hacer al contenido Wikimedia más alineado con los principios FAIR.

Sobre la base de este gran interés en la colaboración, estamos en proceso de desarrollar una Comunidad Wiki en Ciencia Abierta, inspirados en la ya conocida y exitosa GLAM Wiki Community. Si estás interesado en unirte a esta Comunidad, te invitamos a compartir tus datos de contacto, para forjar vínculos más sólidos entre wikimedistas y delinear las bases para una mejor capacitación, compartir conocimiento y coordinación en torno a la Ciencia Abierta.

Participantes del proyecto:

Wikimedia Sverige

Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata

BOAI Org

