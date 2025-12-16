Moldeando las metas anuales de la Fundación Wikimedia para 2026-2027: Preguntas clave para el movimiento Wikimedia

El Plan Anual describe lo que la Fundación Wikimedia desea alcanzar en el próximo año. Este es un tiempo de urgencia y enfoque en los proyectos Wikimedia: como hemos visto con las tendencias globales, el Internet y el ecosistema de la información continúan cambiando rápidamente. La IA es una fuerza transformativa en el Internet, junto con nuevas formas que usan las nuevas generaciones para consumir información, y el aumento en el escrutinio de los gobiernos y organizaciones reguladoras. Recientemente, hemos notado que las visitas de página a Wikipedia han estado en descenso.

A medida que estas tendencias toman forma, hemos llevado a cabo nuestros planes anuales para hacerles frente. En nuestro próximo plan anual, de julio de 2026 a junio de 2027, buscaremos continuar con la evolución de nuestras tecnologías y experiencias para estar a la altura del momento. Queremos hacer esto a un paso enérgico, a la vez que mantenemos y mejoramos aquello que hace a las wikis tan valiosas. Nuestra meta sigue siendo un proyecto multi-generacional en el que las generaciones futuras podrán encontrar y contribuir libremente al conocimiento, en cualquier forma que funcione para ellas.

Como cada año, les pedimos que nos ayuden a crear este plan en conjunto con nosotros. Nos gustaría escuchar sus deseos, preocupaciones, ideas audaces y solicitudes específicas que le ayudarán a la Fundación a tomar decisiones sobre cómo usar nuestro tiempo y recursos.

Para el trabajo de nuestro departamento de Productos y Tecnología, la planeación anual comienza al compartir una lista inicial de preguntas generales. Estas preguntas son, por su diseño, similares a las que compartimos el año anterior; muchos de nuestros retos siguen siendo relevantes y requieren muchos años de trabajo. Más allá de esto, seguimos escuchando y participando a través de conversaciones, encuestas y entrevistas de investigación sobre equipos de producto o áreas temáticas específicas, además de la Lista de Deseos de la Comunidad, reuniones en vivo, en conferencias, y en nuestra página de discusión del plan anual.

La última vez, este proceso nos ayudó a priorizar el trabajo en el plan anual actual, lo que ha beneficiado a nuestras comunidades y proyectos. Por ejemplo, escuchamos tanto a la comunidad y al Consejo Asesor de Producto y Tecnología cuando dijeron que la edición en dispositivos móviles sigue siendo un reto importante, así que decidimos continuar construyendo las Tareas Estructuradas, la Verificación de Ediciones, que ya sabemos que mejora los resultados en dispositivos móviles, y realizamos investigaciones adicionales. También usamos la retroalimentación de la comunidad y los lineamientos del Consejo Asesor de Producto y Tecnología para reformar cómo desarrollamos y comunicamos conjuntamente nuestro trabajo sobre la población lectora, involucrando a las comunidades desde etapas más tempranas para establecer expectativas y salvaguardas que permitan la experimentación responsable de nuestros productos y aseguren que nuestro trabajo cumple con las necesidades de las generaciones actuales y futuras de personas lectoras y editoras.

También organizamos una serie de reuniones para escuchar y discutir temas enfocados en Commons, particularmente aquellos temas que han sido mencionados con el pasar de los años, lo que llevó a priorizar las mejoras de infraestructura de las bases de datos de Commons, algunos componentes de su software, y el trabajo en ciertas herramientas sin soporte para video2commons. Adicionalmente, removimos el dominio de dispositivos móviles, lo que mejoró los tiempos de carga y la visibilidad de páginas en motores de búsqueda, especialmente para Commons.

Además de lo anterior, después de años de preocupaciones comunitarias sobre la accesibilidad de nuestro CAPTCHA, y solicitudes de usuarios y usuarias con derechos extendidos para aumentar nuestra detección de ediciones automatizadas, lanzamos una prueba realista de nu nuevo servicio de detección de bots, tanto para creación de cuentas y ediciones de mayor riesgo en la Wikipedia en inglés y en otras wikis.

Considerando el futuro, el mundo necesita más que nunca a los proyectos Wikimedia (y un plan para apoyarlos). Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para compartir todas las preguntas que tenemos en mente a medida que comenzamos el siguiente ciclo de planeación. No esperamos que cada una de las personas que nos leen puedan responder todas, pero sí esperamos que puedan compartir con nosotros las que más les importan. Gracias por tomarse el tiempo de reflexionar e imaginar con nosotros. Tendremos más información acerca de los siguientes pasos del proceso en enero.

Tendencias globales

Las Tendencias globales continúan dándole forma no solo a los proyectos Wikimedia, sino al internet en general. Queremos escuchar más acerca de cómo estas tendencias les afectan y cómo creen que deberíamos responder.

¿Cuáles son los cambios más importantes que notaste este año en el mundo fuera de Wikimedia? Estas podrían ser tendencias en tecnología, educación, o en la forma en que las personas aprenden.

Más allá del movimiento Wikimedia, ¿en qué otras comunidades en línea participas? ¿Qué lecciones podemos aprender de las herramientas y procesos en otras plataformas comunitarias?

¿Ha cambiado tu relación con la IA en el último año? Por ejemplo, si hablamos de funcionalidades o herramientas habilitadas por IA (como resúmenes hechos con IA al realizar búsquedas, o funcionalidades habilitadas por IA para resumir o escribir textos en correos electrónicos o documentos) ¿las has observado más o menos con igual, mayor o menor frecuencia que el año pasado? ¿Has pensado o te preocupa el efecto de la IA en la Wikipedia más, menos, o lo mismo que el año pasado?

Experimentación

A fin de enfrentar el presente con urgencia y enfoque, debemos experimentar e intentar cosas nuevas con rapidez, pero a la vez de forma que sea saludable para nuestras comunidades. Nos esforzamos en buscar nuevas formas de experimentar junto con nuestras comunidades.

¿Qué ideas o cambios has querido probar en tu wiki? ¿Hay algo que desearías poder medir pero no puedes? ¿Tienes preguntas específicas sobre impacto o causalidad que debamos considerar? (por ejemplo, si una funcionalidad o bug están causando algo que observas en las wikis).

La comunicación y colaboración con nuestras comunidades son clave en nuestra experimentación con nuevas herramientas y funciones. ¿Tienes ideas acerca de cómo podemos entregar mejoras rápidamente a la vez que trabajamos en conjunto con las comunidades?

Personas recién llegadas

Nuestra investigación nos ha mostrado que a las personas novatas les cuesta trabajo editar y continuar editando Wikipedia. Hemos creado un conjunto de funcionalidades que han demostrado aumentar la participación de las personas novatas, y la Verificación de Ediciones les ayuda a seguir las políticas y lineamientos necesarios para realizar ediciones constructivas. ¿De qué otra forma podemos ayudar a las personas novatas a volverse contribuidores eficientes?

¿Qué te ayudó a ganar confianza y a aprender cómo contribuir? ¿Cómo podríamos crear algo que sea útil para las personas recién llegadas a Wikipedia?

Si tienes experiencia en enseñar o dar mentoría a novatos, ¿qué has aprendido sobre la forma en que las personas novatas aprenden o aumentan sus habilidades de contribución?

Personas con derechos extendidos

Debido al aumento de la desinformación, información errónea, vandalismo y amenazas a la seguridad, el trabajo de las personas con derechos extendidos es ahora más importante que nunca. Sin embargo, en las Wikipedias más grandes su número ha ido decreciendo. Este año, en Wikimanía, reunimos a personas con derechos extendidos para compartir sus mejores prácticas y trabajar sobre sus ideas para el futuro. ¿De qué otra forma podemos fortalecer y crecer nuestra comunidad de usuarios y usuarias con derechos extendidos?

¿Cómo decides a qué darle atención prioritaria en la wiki? ¿Qué páginas, categorías, procesos o herramientas ha desarrollado tu comunidad para resaltar solicitudes o gestionar las colas de trabajo?

¿Qué herramienta o gadget creado por el voluntariado es el más importante en tu flujo de trabajo? ¿Por qué?

¿Qué tipo de mejoras podría ayudar a que más personas participaran con el patrulleo?



Colaboración

Queremos facilitar el que los contribuidores se encuentren entre sí para trabajar conjuntamente en proyectos, fortaleciendo así la colaboración en general y la conexión en las wikis.

¿Alguna vez propones metas o retos de edición para tí o para algún grupo al que perteneces? ¿Cómo estableces y compartes estas metas? ¿Te interesaría tener formas de hacer y compartir este trabajo con otras personas?

Si organizas eventos (como editatones o editatonas, talleres o reuniones), ¿cuál es tu mayor reto? ¿Qué tecnología podría ofrecer la Fundación que tuviera la mayor contribución a tu éxito?

Al día de hoy, ¿cómo reconoces el trabajo de otras personas en las wikis? ¿Qué podría facilitar que otros editores o editoras muestren apreciación los unos por los otros?

Lectura

Las nuevas tendencias muestran que las personas acceden a los contenidos de Wikimedia desde todo el internet, aún si no visitan wikipedia.org. Pero, con menos visitas a la Wikipedia, hay menos voluntariado que pueda aumentar y mejorar los contenidos, y menos personas que donen para apoyar esta obra. Actualmente, realizamos experimentos que se enfocan tanto en mejorar la forma más familiar de aprendizaje de nuestros lectores activos, como en crear nuevas formas de aprender para nuevos lectores y lectoras. ¿Qué crees que sería lo que más contribuye a atraer y mantener lectores y lectoras en Wikipedia?

¿Qué podría evitar que las nuevas generaciones encuentren los contenidos de Wikipedia interesantes o alentadores? ¿Cómo podríamos sobreponernos a ello usando los contenidos actuales?

Los chatbots y la búsqueda facilitada por IA son formas cada vez más populares de buscar información. A medida que esta tendencia se desenvuelve, ¿qué podríamos hacer para animar a más personas a usar Wikipedia como su fuente predilecta de conocimiento?

¿Cuáles han sido formas efectivas en la que otras personas aprenden y exploran el conocimiento fuera de Wikipedia? ¿Podríamos usar alguna de esas formas como inspiración en Wikipedia?

Discusión en la wiki

