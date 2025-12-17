Leer Wikipedia desde la academia: un ciclo para identificar sesgos y ampliar el conocimiento

Durante el segundo semestre de 2025, desde WikiUNLP, en colaboración con la Unidad de Vinculación Profesional (UVP) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata, impulsamos un ciclo de charlas que reunió a tres personas egresadas de la Casa que hoy desarrollan su carrera científica en distintos lugares del mundo.

El ciclo “Egresados de la FCNyM en el mundo: trayectorias que enriquecen al Conocimiento Libre”, que consistió en tres encuentros, tres disciplinas y tres geografías, buscó algo más que compartir trayectorias profesionales. Propuso un modo de trabajo novedoso: invitar a especialistas a leer críticamente Wikipedia desde su campo, identificar ausencias, sesgos, oportunidades de mejora y, desde ahí, diseñar una charla que conectara ciencia, experiencia profesional y Conocimiento Libre.

La apuesta fue doble: poner en diálogo la formación de la FCNyM con los desafíos contemporáneos de la comunicación científica, y mostrar cómo Wikipedia puede ser un espacio para actualizar, ampliar o complejizar saberes disciplinares, sobre todo aquellos vinculados al Sur Global.

¿Por qué este ciclo? Una propuesta desde la universidad

La idea del ciclo surgió de una pregunta que atraviesa nuestro trabajo en WikiUNLP: ¿cómo acercar a estudiantes, docentes e investigadores a la edición de los proyectos Wikimedia desde una mirada crítica y disciplinar?

El equipo de Vinculación Profesional aportó otro ángulo: ¿cómo visibilizar las trayectorias de personas egresadas que hoy desarrollan investigación en el exterior y que pueden aportar perspectivas actualizadas a la formación local?

La convergencia de ambas necesidades fue dando forma a una propuesta simple pero poderosa. La idea fue invitar a graduados y graduadas de la FCNyM que siguieron su trayectoria profesional fuera del país, a regresar simbólicamente a la Facultad para revisar junto a nosotros cómo aparece su campo de investigación en Wikipedia, qué aspectos están ausentes o escasamente representados y qué posibilidades existen para mejorar esos contenidos.

Este desafío se alinea con la búsqueda de formas en las que la comunidad científica puede aportar a los proyectos Wikimedia que hace algunos años propuso Robert Fernández y que tiene un antecedente en el Smithsonian American Art Museum. En este sentido, la propuesta del ciclo consistió en conjugar los saberes de una persona especializada en una temática con la creación de un recurso que sirva para que la comunidad mejore los contenidos en Wikipedia.

Ese modo de trabajo le dio a cada encuentro un carácter propio, profundamente ligado a la disciplina de quien exponía, pero sin perder de vista el objetivo más amplio: fortalecer un ecosistema de conocimiento más diverso, accesible y representativo, donde la Universidad Pública participe activamente en la construcción del Conocimiento Libre.

1. Paulina Álvarez: Batallas de la antropología forense. El caso mexicano

La primera charla estuvo a cargo de la Dra. Paulina Álvarez, licenciada en Antropología por la FCNyM y actualmente investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco, México). Su exposición propuso un análisis profundo sobre la relación entre violencia contemporánea, producción de saber forense y representación del conocimiento en Wikipedia.

Desde una lectura atenta de los artículos sobre antropología forense en inglés y en español, Paulina mostró cómo la enciclopedia reproduce ciertos marcos hegemónicos:

Ausencia de contexto latinoamericano. La dimensión política y social de la antropología forense mexicana, desapariciones masivas, crisis forense, disputas institucionales, casi no aparecen reflejadas.

Dependencia epistemológica. El artículo en español privilegia como autoridad a instituciones estadounidenses, invisibilizando desarrollos locales y regionales.

Desencuentro entre práctica y representación. Wikipedia tiende a describir la disciplina como un campo técnico y neutral, omitiendo que en México implica una labor situada, atravesada por tensiones con el Estado, familiares de víctimas y órganos judiciales.

Paulina profundizó además en la dualidad histórica que estructura a la disciplina en México: una tradición influenciada por instituciones militares y forenses de corte estadounidense, y otra marcada por la presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que introduce un paradigma de derechos humanos y reparación histórica.

Su lectura crítica dejó una pregunta abierta: ¿cómo construir en Wikipedia un relato más fiel a la complejidad social y política del trabajo forense latinoamericano?

2. Marisol Schwab: ¿Quiénes se ocupan de recuperar y dignificar la memoria de las víctimas del Franquismo? El problema de las políticas estatales de memoria en España

La segunda charla estuvo a cargo de Marisol Schwab, licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales, hoy radicada en la Universidad de Valencia. Su presentación retomó un tema tan urgente como delicado: la representación de la represión franquista en Wikipedia.

Marisol partió de una diferencia clave entre la historia reciente argentina y la española. En Argentina, la recuperación democrática estuvo acompañada de políticas de memoria, verdad y justicia, mientras que en España predominó durante décadas una transición silenciosa, sin reconocimiento estatal y con enorme peso en las familias y asociaciones civiles.

Sobre esta base, analizó cómo Wikipedia refleja (y a veces reproduce) estas tensiones:

Artículos que priorizan marcos institucionales oficiales, dejando en segundo plano el trabajo de asociaciones memorialistas.

Ausencias de casos emblemáticos, como fosas recuperadas por equipos científicos o reclamos de familias.

Una narrativa histórica que no siempre incorpora debates contemporáneos sobre justicia, reparación y políticas públicas.

Además, Marisol compartió su experiencia en más de veinte intervenciones arqueológicas vinculadas a víctimas del franquismo, relatando cómo estas prácticas generan no solo hallazgos materiales sino nuevos marcos interpretativos para pensar el pasado reciente.

La charla mostró que la edición en Wikipedia puede funcionar como un espacio de restitución, donde la memoria histórica es una tarea ética tanto como informativa.

3. Matías L. Giglio: Caracoles marinos depredadores de peces: relación entre estrategia de caza y toxinas del veneno.

El ciclo cerró con una charla completamente distinta, el Dr. Matías L. Giglio, licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales, que se encuentra realizando un postdoctorado en la Universidad de Utah, propuso un acercamiento al mundo de los caracoles marinos venenosos y sus estrategias de caza.

La charla articuló tres ejes muy claros:

¿Por qué estudiar toxinas naturales? Entre otras cosas, su diversidad ofrece claves evolutivas y oportunidades para aplicaciones biomédicas.

¿Cómo cazan los caracoles depredadores de peces? Relación entre toxinas de veneno, sensores químicos, adaptaciones fisiológicas y comportamientos especializados.

Aplicaciones potenciales. Desde analgésicos derivados de toxinas hasta líneas de investigación para enfermedades específicas.

Matías, además, analizó qué aparece y qué falta en Wikipedia sobre estos organismos. Mostrando que la información disponible suele estar fragmentada y presenta sesgos de idioma (las Wikipedias en distintos idiomas tienen diferencias significativas en la representatividad de estos temas). Hay escasa referencia a investigaciones latinoamericanas. Ciertos conceptos evolutivos y moleculares están simplificados o directamente ausentes. Finalmente, se debatió sobre estrategias para mejorar la visibilización de artículos en Wikipedia sobre temáticas de nicho, muy específicas.

Su presentación abrió una puerta valiosa: ¿cómo producir contenidos científicos en Wikipedia que sean rigurosos, accesibles y representativos de la diversidad de investigaciones actuales?

Otra forma de vincular ciencia y Wikipedia

Aunque las tres charlas abordan temas muy distintos, comparten un propósito común: usar la lectura crítica de Wikipedia como punto de partida para enriquecer la conversación científica. Este enfoque permitió identificar sesgos y vacíos concretos, invitar a especialistas a pensar Wikipedia como parte de su práctica profesional y mostrar a estudiantes de la FCNyM que la edición wiki es una extensión posible de sus trayectorias científicas.

Lo que deja esta primera edición

El ciclo dejó aprendizajes clave tales como que la UNLP cuenta con una comunidad científica capaz de contribuir al Conocimiento Libre con perspectivas situadas, que Wikipedia puede ser un espacio de retorno simbólico para egresados y egresadas que hoy investigan en el exterior, enriqueciendo la formación local y que la articulación entre instituciones académicas y Wikimedia permite pensar la ciencia desde lógicas colaborativas.

Agradecemos a Paulina Álvarez, Marisol Schwab, Matías L. Giglio y a la Unidad de Vinculación Profesional de la FCNyM, por acompañar y posibilitar este espacio.

¡Nos reencontramos en 2026 para una nueva edición del ciclo de charlas “Egresados de la FCNyM en el mundo: trayectorias que enriquecen al Conocimiento Libre”!

