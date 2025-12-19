Hacia la Wikimanía 2026

A medida que nos vamos aproximando al final de 2025, el Comité Organizador de Wikimanía 2026 se encuentra afanado en sus planes para el evento, que tendrá lugar en París en julio de 2026.

Los temas de Wikimanía este año serán Libertad, Equidad, Confiabilidad (Liberté, Équité, Fiabilité). También será un momento para que la comunidad celebre los 25 años de Wikipedia y fije la mira en los 25 que vendrán.

En esta Wikimanía tendremos la inclusión lingüística como elemento central. Esto implicará permitir que las y los expositores hablen en varios idiomas, alentando especialmente a las personas provenientes de países francófonos a expresarse en su lengua materna. Varios ambientes contarán con traducciones en vivo, a las que las personas que hablen español, francés, inglés y árabe podrán acceder, tanto en el evento presencial como en la sala virtual.

Espacios para todas y todos

El Comité Organizador también se encuentra trabajando para asegurar que cada asistente tenga una experiencia confortable, por lo cual proporcionaremos espacios silenciosos, así como ambientes para que padres e hijos puedan participar de los planes del evento. Asimismo, contaremos con guías de la ciudad, quienes ofrecerán su ayuda para encontrar las mejores formas de moverse por París y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. A pesar de su tamaño, París tiene un buen servicio de metro, bus e incluso botes fluviales.

A quienes vayan a financiar o reservar su propia estadía, les recomendamos reservar alojamiento en la zona noreste de París, junto a la línea 7, para acceder fácilmente al transporte que les lleve al local de la conferencia.

La seguridad es algo que el Comité Organizador asume seriamente, por lo cual se encargará de implementar medidas, en coordinación con los locales, para asegurar que la experiencia de cada asistente sea segura y placentera. Estas medidas e información relativas a la seguridad se informarán antes del evento.

Sobre las becas

El proceso de postulación a becas comenzó antes que en años previos, pues sabemos que los trámites de visado pueden resultar largos para algunos de nuestros asistentes. Apoyaremos con cartas para que las personas o expositores que asistan con medios propios puedan adjuntarlas a sus solicitudes. Por otra parte, nos hemos puesto ya en contacto con embajadas alrededor del mundo, para poder mantener correspondencia personal y virtual con ellas, y de ese modo informarles oportunamente de estas solicitudes.

Notificaremos sobre las becas a inicios de 2026, y luego pasaremos a la apertura de propuestas de sesiones en el programa. Manténgase atento o atenta a Diff y los canales de redes sociales de Wikimanía para enterarse de nuestras próximas actualizaciones.

¡Nos vemos en París!

