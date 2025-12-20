Abrir las puertas del conocimiento a través del arte

Exposición Cartografías culturales: el territorio en Wikipedia, realizada en el MAB de Santa Cruz Museo El Altillo Beni, en la ciudad de Santa Cruz Exposición Cartografías culturales: el territorio en Wikipedia, realizada en el MAB de Santa Cruz

¿Te imaginas ver una fotografía o ilustración tuya en uno de los museos más importantes de una ciudad? No todas las personas estamos familiarizadas con este sentimiento pero debe ser maravilloso (🥹), además compartir un pedacito de un lugar que nos pareció fascinante permite a otras personas acercarse ligeramente a las sensaciones que pueden generarnos la naturaleza.

La noche de inauguración de la muestra Cartografías culturales: el territorio en Wikipedia, una persona muy joven se acercó a comentarnos que las fotografías le habían hecho sentir como un extranjero en su propio país. Muchas personas coincidieron ¿dónde está esto y por qué no lo conozco? ¿Cuál es esta fiesta? ¿Por qué no sabemos más de esta cultura? Y lo sabemos bien, lo que no se conoce; no se protege.

El 8 de diciembre concluyó la primera experiencia del equipo realizando una exposición fotográfica en el museo El Altillo Beni, en la ciudad de Santa Cruz. Esta exposición estuvo conformada por imágenes ganadoras de concursos como Wiki Loves Earth, Wikimixtura Beni e ilustraciones presentadas en la primera y segunda versión del proyecto Ilustrémonos con estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Universidad para el Desarrollo y la Innovación (UDI).

Para cumplir con este sueño trabajamos en la curaduría de la exposición con la restauradora Tatiana Suárez. Construimos de esta forma un camino del conocimiento a través de las imágenes complementadas con enlaces a artículos sobre áreas protegidas, parques nacionales, especies de animales, elementos culturales, fiestas de los pueblos indígenas de tierras bajas, coronando la muestra con la tradición oral de los pueblos a través de las ilustraciones de leyendas bolivianas.

A través de 35 imágenes de más de 15 autoras y autores nacionales, siete ilustraciones, 40 artículos y tres videos con fotografías provenientes de distintos concursos, el territorio —tan vasto como diverso— se presentó como un mosaico de elementos naturales y culturales. Asimismo, las imágenes, los audiovisuales y los distintos soportes físicos ofrecieron una aproximación a la representación actual de nuestro territorio en Wikipedia.

Gracias a esta iniciativa, más de 5.100 personas pudieron apreciar las fotografías y conocer más sobre la cultura de las tierras bajas del país, así como las distintas formas en las que cada persona puede colaborar con la construcción de conocimiento a través de Wikipedia. Como parte de las actividades de la muestra, Daniel Uria, coordinador de la UDI, organizó un recorrido con estudiantes para profundizar en el proyecto. Además, la universidad otorgó un reconocimiento a quienes fueron seleccionadas y seleccionados para exponer sus trabajos.

Este involucramiento de las y los participantes es central en nuestras actividades. En los últimos años de trabajo, hemos recopilado más de 2.000 imágenes sobre áreas protegidas y desarrollado proyectos mediante largos procesos de deliberación junto a organizaciones de pueblos y naciones indígenas, en iniciativas como Wikimixtura edición Titicaca y Miradas desde el Chaco y Wikimixtura edición cultura afroboliviana . También hemos acompañado la donación de imágenes que retratan, desde la mirada de sus protagonistas, las culturas Weenhayek, Chiquitana y Guaraní. A ello se suman 30 nuevas ilustraciones de leyendas bolivianas que ya están siendo utilizadas en artículos de distintas Wikipedias.

Participantes verificando su registro al Taller de Wikimedia en Copacabana, febrero de 2025 Taller de edIción en Wikimedia “Miradas desde el Chaco” Villa Montes (Bolivia) En el taller de Wikimixtura Cultura Afroboliviana, 2025

Las ilustraciones creadas por un grupo joven de personas interesadas en el diseño editorial forman parte de la motivación que impulsa al equipo: entender la creación artística como un ámbito fundamental del desarrollo humano. Como señala la docente Sofia Mallo, que acompañó este proceso, “la recompensa, en este caso, es aprender sobre un proceso de diseño editorial profesional”. Asimismo, para Mallo es importante destacar que las ilustraciones se desarrollan desde una comprensión ética de la representación cultural, ya que crear desde este lado del mundo implica un peso cultural que exige investigación y claridad sobre lo que se desea comunicar.

Las Tres almas que te acompañan más allá de la muerte Bahuajja se le llama a la montaña donde moran los muertos, la leyenda de los ese’ejja cuenta que entre el lago Madidi y el lago Colorado se encuentra esta montaña que conecta el mundo terrenal y espiritual a través de un hilo de algodón. Ilustración del Aña Guasu

Es a partir de estos debates internos y externos que entendemos que los números representan solo una parte del trabajo. Desde Wikimedistas de Bolivia creemos que el mayor valor se ha generado a partir de la auto representación: cómo desean ser retratados los pueblos indígenas, qué información eligen compartir y cómo se desarrollan las habilidades necesarias para construir conocimiento desde nuestras propias realidades son preguntas centrales en el acompañamiento que realizamos. De este modo, las comunidades no son únicamente protagonistas de las imágenes o de la información, sino también su fuente creadora.

Cerramos este año con alegría por los objetivos cumplidos y una optimista proyección a los siguientes años de trabajo para navegar incertidumbres del contexto nacional y regional para devolver certezas a una comunidad que crece constantemente.

