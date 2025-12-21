Quinta edición de Latinoamérica en Wikidata: ¡fue todo un éxito!

En el marco del cumpleaños número trece de Wikidata, celebramos la ocasión con un nuevo concurso de Latinoamérica en Wikidata, que este año estuvo enfocado en la música de la región.

Wikimedia Chile, Wikimedistas de la Universidad de La Plata, Wikimedia Argentina, Wikimedistas de Bolivia y Wikimedistas de Uruguay lideraron la organización del concurso, que tuvo lugar desde el 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025. En esta oportunidad se buscó mejorar los elementos ligados a la música latinoamericana: biografías, eventos musicales, instrumentos, agrupaciones, discografías y tradiciones sonoras, con el propósito de que el patrimonio musical de la región esté más presente y mejor representado en Wikidata, la base de datos abiertos de Wikimedia.

¡Y lo logramos! Gracias a la comunidad de editoras y editores que se unió al concurso, comprometidos con Wikidata y la música latinoamericana, pudimos mejorar más de cinco mil elementos. En cifras: participaron 102 personas, que editaron 5110 elementos, crearon 152 elementos y añadieron 35300 referencias, mejorando la calidad de los datos vinculados a la música de la región.

Además de editar en Wikidata, organizamos talleres sobre ontología de Wikidata, visualizaciones y OpenRefine, también tuvimos una hora de la comunidad y una sesión abierta para mostrar proyectos que hayan trabajado con Wikidata. ¡La sesión estuvo genial! Se sumaron personas de varios países de la región como Argentina, Colombia, Chile, México, Uruguay, entre otros; y se celebró la importancia de contar con este espacio de encuentro virtual donde los y las editoras de Wikidata se encontraron y pudieron conocer más de lo que está haciendo cada quien.

El concurso además contó con el apoyo de Wikimedia Alemania y buscó reconocer a las personas con mayor cantidad de aportes a Wikidata. También apoyaron esta iniciativa Wikimedia México y Wikimedia LGBT+.

¡Un agradecimiento enorme a los y las participantes y felicitaciones a quienes recibieron premios y menciones! ¡Nos encontramos el año que viene en una nueva edición!

Puedes saber más sobre los resultados de Latinoamérica en Wikidata en la página del concurso.

