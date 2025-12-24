Wikimedia México: un 2025 avanzando en la misión del conocimiento libre

Durante este año, en Wikimedia México seguimos trabajando en favor del conocimiento libre y abierto, por lo que te compartimos algunas de las actividades más significativas de este 2025. Y aunque las organizamos buscando contribuir en los proyectos Wikimedia, también generaron un impacto positivo en la comunidad mexicana.

Nunca más Wikipedia sin nosotras

¡Celebramos diez años de Editatona! Una década de lucha y resistencia contra la brecha de género en Wikipedia. No solo celebramos contribuyendo en la enciclopedia, también tuvimos una fiesta para reconocer las aportaciones de cada una de las mujeres que han aportado a la suma total del conocimiento, porque la lucha también la hacemos desde el goce, el disfrute y la colectividad.

El programa continúa fuerte con los programas Editatona, Escuela de Mujeres Wikipedistas, Encuentro de Mujeres, Internet y Tecnología #JuntasEnInternet y #NosotrasEscribimosWikipedia; además de co-organizar y participar en campañas que capítulos y grupos de usuarias proponen (Marzo feminista y 16 Días de activismo contra la violencia de género).

También realizamos el Cuarto Encuentro de Mujeres, Internet y Tecnología Juntas en internet, el espacio anual en donde mujeres de distintas regiones del país nos reunimos en la Ciudad de México para dialogar sobre cómo habitamos internet, la brecha de género y la violencia digital, pero también, para intercambiar información, experiencias, conocer proyectos hechos por mujeres y crear redes entre nosotras para el autocuidado y cuidado colectivo.

A diferencia de los años anteriores que tuvo una duración de dos días, el encuentro se llevó a cabo en tres días de junio y convocó a 71 mujeres de Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, de diversas edades y perfiles, pero todas interesadas en dialogar sobre la brecha de género online y offline.

Finalmente, continuamos con los sábados de Nosotras escribimos Wikipedia, sesiones mensuales en las que wikipedistas novatas y aquellas con más experiencia nos encontramos de forma híbrida, presencial en Ciudad de México y virtual desde cualquier parte, para editar los proyectos Wikimedia juntas.

10° Aniversario Editatona

Quinta Edición de la Escuela de Mujeres Wikipedistas, en Morelia, Michoacán

Editatona Guerrerenses Históricas

Cultura mexicana y proyectos Wikimedia

En el mes de abril y en el marco del Día internacional del libro, realizamos la primera carga y publicación en Wikimedia Commons hecha en México de libros completos. Libros incunables, libros antiguos de arte mexicano, metalurgia, navegación, medicina tradicional, horología, astrología y religión, un total de 13 libros divididos en 2600 archivos.



Como forma de generar oportunidades formativas y por petición de nuestras personas aliadas en el sector cultural mexicano, creamos y realizamos el primer Seminario de Formación BAM, mismo que estuvo orientado a la formación y a la generación de nuevas competencias al personal que trabaja en bibliotecas y archivos.



La convocatoria fue pensada originalmente para facilitar talleres a instituciones con quienes colaboramos en México; sin embargo, se sumaron personas e instituciones de Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay, Argentina y Paraguay.



Durante los tres meses que duró el seminario, trabajamos con personal de 35 bibliotecas y archivos en un listado de artículos para mejorar y en la curaduría de imágenes para donar a Wikimedia Commons. Entre las instituciones participantes destacan: la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México (RBACH), la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Biblioteca Ignacio Cubas del Archivo General de la Nación, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su Biblioteca Benito Juárez de Palacio Nacional, la Biblioteca y Acervo Histórico Lotería Nacional, la Biblioteca Postal de Correos de México, la Biblioteca del Museo de San Carlos, la Biblioteca del Museo Franz Mayer, el Archivo Histórico del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, el Museo de Arte Popular, la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de Fundación Hérdez, la Biblioteca Constituyentes de 1917 del Museo Casa de Carranza, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Biblioteca del Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM.



En cuanto a la donación y subida de archivos, se liberaron 3362 imágenes en alta resolución en Wikimedia Commons que van desde la documentación de procesos de conservación y preservación documental como el caso del Laboratorio de Restauración de la Biblioteca Central de la UNAM; fotografías inéditas, documentos históricos, decretos, libros completos, dos por la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada: el Primer Almanaque Histórico de la República Mexicana, y el Libro Rojo, que narra momentos históricos de la historia de México; uno más por el Fondo Antiguo de la Biblioteca del Museo Franz Mayer: Amorum Emblemata de 1606; hasta los cientos de billetes de lotería que han sido emitidos desde 1779 hasta 1953 y que fueron donados por el Archivo de la Lotería Nacional de México.

Como parte de la colaboración con la organización Artículo 19, se organizó el Editatón terrorismo de estado en México donde además del evento recibimos 233 mil imágenes, un total de 700GB, provenientes de los archivos de México para ntegrarlas a Wikimedia Commons.



Además, organizamos la edición local de la campaña de fotografía Wiki loves folklore dedicada a la subida de fotografías relacionadas a las expresiones artísticas y del folklore. Participaron 65 personas, de las cuales, 45 fueron usuarias nuevas en los proyectos Wikimedia y de las 1444 fotografías que se evaluaron, una resultó ganadora del segundo lugar regional para Latinoamérica y el Caribe.

Por otra parte, este año firmamos un convenio a mediano plazo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que nos permitirá colaborar con la institución del 2025 al 2030 sobre temas relacionados a la protección de las muchas áreas naturales bajo su custodia y de las cuales aún no hay información libre en los proyectos Wikimedia.

Editatón Fondo Antiguo Biblioteca del Museo Franz Mayer

Tigrada – fotografía ganadora de Wiki Loves Folklore México 2025

Ceremonia de premiación InfoAwards 2025.jpg

Programa de Educación Wikipedia es parte de la educación

El Programa de Educación de Wikimedia México centró y afianzó su labor en el ámbito educativo con las comunidades educativas del movimiento Wikimedia al organizar el 2do Congreso Internacional Wikimedia, Educación y Culturas Digitales: resistencia, colaboración y enfoques críticos frente a las hegemonías tecnológicas en el país.

El evento, organizado en colaboración con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) tuvo sede en el Centro Cultural Tlatelolco (CCUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los días 29, 30 y 31 de octubre en la Ciudad de México (México).



Se contó con la participación de 15 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay) y 11 estados del país (Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz).

Durante los tres días del congreso wikimedistas, educadoras/es, activistas, docentes e investigadoras/es se reunieron con la finalidad de reflexionar, compartir proyectos, debatir ideas y vislumbrar caminos donde se construya desde lo colaborativo, la libertad, la crítica, así como los diversos sentires y pensares dentro y fuera del movimiento Wikimedia.



El congreso giró en torno a tres grandes líneas temáticas:

Construcción colaborativa del conocimiento

Enfoques críticos, decoloniales y de resistencia frente a hegemonías tecnológicas y el tecnofascismo

Reconocimiento y defensa de derechos humanos en contextos digitales

Para el programa de WECUDI se realizaron más de 50 actividades, entre conferencias, talleres, actividades culturales, mesas de diálogo y presentación de carteles.



Asimismo, se dio continuidad al trabajo con la alianza en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al llevarse a cabo el 4to Editatón Educación. Se desarrolló en el mes de noviembre en colaboración con el IISUE, el Colegio de Pedagogía (UNAM) y el Programa de Educación de Wikimedia México, un evento dirigido a docentes, estudiantes, educadores y personas interesadas en el fenómeno educativo.

Este editatón ha creado un espacio anualmente en el que las personas se reúnen para compartir ideas y seguir aportando desde las diferentes áreas del saber en el campo de la educación.

Esta apertura y construcción de espacios se agradecen, ya que nos permite seguir consolidando una comunidad en la UNAM (#WikiUNAM), así como indagar y explorar nuevas alianzas internas.

A la par de la organización de este evento, se está celebrando con los colegas del IISUE un seminario titulado “Nodos de conocimiento libre: ciencia abierta e investigación educativa” mismo que a través de sesiones de diálogo, investigación y deliberación académica analiza y amplía la reflexión del conocimiento libre y abierto y las nuevas tecnologías desde una perspectiva latinoamericana y multidisciplinar. Este seminario, pionero en México y América Latina finalizará en una publicación académica que permitará visualizar el impacto de proyectos enfocados en formular metodologías sustentables en el marco de las desigualdades educativas, brechas lingüísticas, tecnológicas y de género.

WECUDI 2025

4° Editatón Educativo

Seminario Nodos de conocimiento libre

Wikipedia es construida en comunidad

Una de las actividades de nuestro programa de Comunidad durante 2025 es el impulso a la Wikipedia en Maya como parte del Programa de Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios.

Después de diversos esfuerzos; en 2025 se estableció una alianza con el área de Educación Indígena de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán para colaborar con 101 personas docentes mayahablantes, con el objetivo de crear una comunidad en el estado de Yucatán y minimizar la brecha de contenido y la falta de representación de los diversos grupos lingüísticos y culturales en la enciclopedia más grande de internet.

El proyecto está enfocado en la traducción de la interfaz, la creación de artículos y la construcción de una comunidad editora activa, con el propósito de que Wikipedia en Maya pueda salir de la Incubadora de Wikimedia y obtenga su dominio propio. Además, el proyecto fue seleccionado para ser parte del Hub de Diversidad Lingüística de la Fundación Wikimedia a través del Programa de Mentoría durante el periodo 2025-2026.

Por otra parte, se dio continuidad a la Campaña Jueves Wiki, la cual busca incentivar a la comunidad a contribuir en los proyectos Wikimedia una vez por semana. También, los Talleres No Wiki permanecieron durante el 2025, los cuales son sesiones presenciales o híbridas para compartir información o aprender sobre algún tema que no necesariamente tiene que ver con nuestras actividades Wiki, pero que impactan de forma transversal en nuestras actividades profesionales y personales. Estas sesiones son programadas una vez al mes y algunas de las temáticas durante este año fueron: genealogías de los cuidados, taller de fotografía, taller de redacción, taller de tejido y recuperación de prendas, taller sobre el desarrollo de proyectos creativos, sesión sobre Open Street Map, taller de dibujo, taller sobre cómo hacer una cartera con materiales reciclados, taller sobre el uso crítico de la IA, entre otros.

Taller de Wikipedia en Maya, en Mérida, Yucatán

Taller de Wikipedia en Maya

Taller No Wiki: Introducción crítica a la IA para artes y humanidades

2025 en números

Se generaron 9698 páginas de contenido nuevo.

Se realizaron 26 talleres, 19 Editatonas, 15 Editatones y 30 eventos especiales.

Se crearon 1302 cuentas de nuevos usuarios.

Se donaron 19176 archivos a Wikimedia Commons.

Un total de 240 actividades y 40 nuevas alianzas.

Caminando hacia el futuro: Planeación Estratégica

A lo largo del 2025 nos planteamos hacer un espacio para repensar y reflexionar sobre nuestros 14 años de existencia como Wikimedia México, con el propósito de mejorar nuestros procesos internos, fortalecer nuestros programas y proyectos e impulsar el crecimiento de nuestra comunidad. Dicha planeación está determinada por nuestras personas asociadas en todo México mediante una ronda de diálogos y actividades guiadas por una consultora especializada en la creación de escenarios y futuros.

Los resultados de esta planeación estratégica que guiará nuestras actividades estarán disponibles pronto para la consulta pública.

Como puedes leer, la misión de Wikimedia en México tuvo un año fructífero y activo. La amplitud de nuestro territorio y la grandeza del patrimonio de los saberes del país hace que trabajemos con entrega día a día. Pero no es suficiente por lo que te invitamos a integrarte a nuestra misión desde México o cualquier parte del mundo. Si estas actividades te llaman a actuar tú también puedes hacerlas crecer, contáctanos en Wikimedia México mediante nuestras formas de contacto más comunes y trabajemos juntos y juntas.



