Trabajamos por una enciclopedia libre para el pueblo maya

Wikipedia en Maya (Wikipedia ich maaya) es el proyecto de la comunidad mayahablante del estado de Yucatán y Wikimedia México que busca primordialmente la creación de una enciclopedia colectiva y libre en maya yucateco así como la activación de otros proyectos Wikimedia como Wikcionario, Wikilibros y otros en esta lengua. Es parte del Programa de Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios.

Después de diversos esfuerzos; en 2025 se estableció una alianza con la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. A través de la gestión de Vicente Canché Moo, responsable del Departamento de Diseño de Materiales en Lengua Maya; se asignó un espacio de trabajo con el programa Ko’one’ex Kanik Maaya del Departamento de Lengua y Cultura Maya, con el objetivo minimizar la brecha de contenido y la falta de representación de los diversos grupos lingüísticos y culturales en la enciclopedia más grande de internet.

Esta colaboración se desarrolla en conjunto con 101 personas docentes mayahablantes bilingües. Mediante sesiones presenciales de una duración de 4 horas, el equipo de Wikimedia México compartió talleres sobre la traducción de la interfaz, la creación de artículos y la importancia de construir una comunidad editora activa, con el propósito que Wikipedia en Maya pueda salir de la Incubadora y obtener su dominio propio.

Los talleres de este año tuvieron lugar durante los meses de mayo, agosto, septiembre y noviembre, lo que nos ha permitido obtener avances significativos. Hemos avanzado en un 99.6% en la traducción de los mensajes más importantes de la interfaz y un 17% en los mensajes principales de MediaWiki.

Sin embargo, nos hemos enfrentado a distintos desafíos. El primero es que como muchas lenguas del mundo, el maya yucateco tiene sus propias discusiones y convenciones por crear y pensar en lo contemporáneo. Las personas mayahablantes y sus comunidades e instituciones lingüísticas trabajan cotidianamente en el dinamismo de su lengua preservando su legado milenario. Conciliar esta labor en las sesiones de trabajo produce una discusión por lo demás interesante que tomará más tiempo del que previmos.

Concretamente, algunos de los profesores y profesoras involucradas tienen interesantes divergencias en esta creación de conocimiento relacionadas a cómo las personas mayahablantes deben expresar un concepto determinado. Por un lado, existen las participantes que se inclinan por usar neologismos, pero por otro hay quienes prefieren encontrar en las convenciones mayas más antiguas o en la “mayización” de las palabras para conceptos que le son externos, a la vez cercanos porque se usan cotidianamente en conjunción con el español y además usuales en la internet del siglo XXI.

Por otro lado, la brecha tecnológica en México se expresa en una falta de infraestructura, recursos económicos y herramientas digitales adecuadas y adaptadas para las lenguas de México que no son el español. La UNESCO en 2025 indicó que la brecha digital en el país se acentúa en zonas rurales y personas indígenas. Por otro lado, décadas de una política de desprecio, exclusión y abandono del Gobierno de México hacia los pueblos indígenas de México se manifestó en acentuar estas brechas, en la carencia de instituciones especializadas en la revitalización y enseñanza del maya y en el fomento digital a su lengua. Por tanto Wikipedia en maya se ha enfrentado históricamente a carencias materiales, de infraestructura y comunitarios, por ejemplo; una conexión estable de Internet, la insuficiente disposición de equipos de cómputo, en ocasiones la reducida cantidad de mobiliario. Muy recientemente se están revirtiendo estas condiciones y es por eso que este acuerdo se ha hecho posible.

A pesar de los retos que aún quedan por resolver, la comunidad mayahablante nos ha recibido con gran disposición y entusiasmo. Podemos afirmar que estamos avanzando en la construcción de una comunidad activa, pues hemos observado que hay participantes que han manifestado interés de ser líderes de grupo para apoyar y acompañar a sus colegas y de esta forma, encontrar una actividad en la que todas y todos puedan contribuir.

Finalmente, nos emociona compartirles que, al cierre de este año, recibimos la noticia sobre que el proyecto de Wikipedia en Maya fue seleccionado para ser parte del Hub de Diversidad Lingüística a través del Programa de Mentoría durante el periodo 2025-2026, lo que nos asegura mayores avances para lograr el objetivo: publicar, difundir y mantener viva una enciclopedia libre en lengua maya.

Taller de Wikipedia en Maya

Firma de convenio SEGEY

