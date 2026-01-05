Wikimedia Argentina y sus diez años de organización de la campaña de género

Este es un breve recorrido por el trabajo de Wikimedia Argentina en pos de la reducción de la brecha de género en Wikipedia. Luego de diez años coordinando la campaña de género de Wikipedia en español, Wikimedia Argentina deja paso a otros liderazgos para concentrar sus esfuerzos en su comunidad y acciones locales.

La brecha de género en Wikipedia se expresa tanto a nivel de participación de editoras como de conocimientos presentes en Wikipedia. Si hacemos foco en la representación de las mujeres, las personas trans y no binarias en Wikipedia en español, vemos que la brecha es impactante, pero también que la vamos reduciendo a base de un trabajo colaborativo y sostenido a lo largo de los años entre capítulos, grupos de usuarios, editoras y editores, y la Fundación Wikimedia.

De hecho, según Human Wiki, la herramienta de seguimiento de brecha de género en las diferentes Wikipedias, en diciembre de 2020, Wikipedia en español tenía un 80,2% de biografías de varones, por sobre un 19,5% de biografías de mujeres y un 0,15% de otros géneros. En diciembre de 2022, vemos un avance en la reducción de la brecha de género: 76,8% de biografías de varones, 22,9% de mujeres y 0,16% de otros géneros. En junio de 2025 (el último registro tomado por Human Wiki), los números mejoraron aún más y son: 75,9% para los varones, 23,73% para las mujeres y 0,29% para las personas trans, travestis y no binarias.

Esta paulatina pero sostenida reducción de la brecha de géneros en Wikipedia en español es el resultado de muchas acciones e iniciativas de diferentes capítulos y grupos de usuarios, y de editoras y editores que, con perseverancia y compromiso, han contribuido a mejorar la representación de las mujeres, personas trans, travestis y no binarias. Y los resultados de este trabajo son visibles de muchas maneras: desde el crecimiento de los grupos de apoyo mutuo para mujeres y personas LGBT+ editoras, las articulaciones locales, regionales e incluso globales para reducir la brecha de géneros, así como los números que reflejan las herramientas de seguimiento de las brechas en las diferentes Wikipedias.

Por ejemplo, si miramos la foto de qué pasaba a finales de 2020 con la brecha de género en las Wikipedias en inglés, francés y español; y cómo evolucionan esos porcentajes para 2025, podemos observar el impacto del trabajo comprometido con la equidad en la representación:

en diciembre de 2020

en inglés: 19,4% de biografías de mujeres y 0,21% de otros géneros

en francés: 19,3% de biografías de mujeres y 0,12% de otros géneros

en español: 19,5% de biografías de mujeres y 0,15% de otros géneros

en junio de 2025

en inglés: 20,1% de biografías de mujeres y 0,15% de otros géneros

en francés: 20,3% de biografías de mujeres 0,15% de otros géneros

en español: 23,7% de biografías de mujeres y 0,29% de otros géneros

En esta somera comparativa podemos tener un primer contraste entre lo que está pasando en esas tres Wikipedias idiomáticas, que son de las más editadas en el mundo, y observar cómo la comunidad de editoras y editores de Wikipedia en español está logrando un ritmo de reducción de la brecha de géneros significativo, tanto en el caso de las biografías de mujeres como de otros géneros. Parecen pequeños números, pero son el resultado de mucho trabajo y, en su carácter sostenido, suponen un paso firme hacia una Wikipedia más equitativa.

Diez años de la campaña de géneros

Parte de este esfuerzo colaborativo se ancla en la campaña de género que ocurre cada marzo en Wikipedia en español hace más de diez años. Tomémonos unos minutos para recorrer la experiencia de la campaña de géneros en los últimos diez años en los que Wikimedia Argentina formó parte del equipo de liderazgo de la campaña, a modo de cálida despedida de un ciclo y bienvenida de otro:

¡Seguimos trabajando juntas!

Desde Wikimedia Argentina queremos agradecer estos diez años de organización de la campaña de género, que son diez años de esfuerzo por reducir la brecha de género e invitar y acompañar a más editoras a contribuir sus conocimientos a Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata.

En 2026, el equipo de organización de la campaña pasa a manos de Wikimedia Colombia, WikiAcción Perú, Wikimedistas de Uruguay y Wikimedistas de Bolivia. Nuestro compromiso como capítulo con la reducción de la brecha de género sigue vigente y nos encontraremos en las iniciativas que busquen mejorar la presencia y representación de mujeres, personas trans y no binarias en Wikipedia.

