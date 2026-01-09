¿Qué actividades hicimos desde Wikimedia Argentina con nuestra comunidad en 2025?

Con mucha alegría queremos compartirles las actividades que hicimos a lo largo del año con la comunidad de wikimedistas de Wikimedia Argentina.

Fuimos parte de la campaña Tiempo feminista, donde editamos en los proyectos Wikimedia con perspectiva de género, recuperando la dimensión del tiempo que necesitamos para poder achicar la brecha de contenidos que aún persiste en cuanto a las biografías, imágenes y producción de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias.

Una de nuestras actividades presenciales en el marco de esta campaña fue la visita guiada y editatón Mujeres científicas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en la Ciudad de Buenos Aires, que organizamos junto a Anabela Plos y Julia D’Angelo, quien además guió la visita. Participaron más de treinta personas que luego de recorrer las salas de las pioneras del Museo y de conocer sobre los proyectos Wikimedia, pusieron manos a la obra en una editatón mejorando los artículos de quienes ya estaban en Wikipedia y también creando nuevos.

Editatón Mujeres Científicas Visita guiada por las exhibiciones de las científicas pioneras del MACN

Editatón WIki Científicas del Darwinion, sábado 23 de agosto de 2025 en el Instituto de Botánica Darwinion

Otra de las actividades durante Tiempo feminista fue el panel “Mujeres en ciencia: nombrar para existir”, liderado por Titi Nicola, la Unidad de género y diversidad, y la Subsecretaría de graduados de la Universidad Tecnológica Nacional que se llevó adelante en Santa Fe en el mes de abril, conversación a la que asistieron más de cuarenta estudiantes.

Tuvimos dos encuentros de la comunidad, en el primero del año nos encontramos a cenar en un club barrial, compartimos nuestras líneas de trabajo y presentamos la campaña Wiki Loves Alfajores que estuvo activa hasta fines de agosto. Podés conocer más de la campaña acá, y ver nuestra participación en el Campeonato Mundial del Alfajor. En el segundo encuentro, celebramos los 18 años de Wikimedia Argentina, todas las acciones que hicimos en el año y empezamos a palpitar el cumpleaños número 25 de Wikipedia.

Foto grupal Encuentro de la Comunidad Abril 2025 Wikimedia Argentina

Encuentro de la Comunidad Argentina en Buenos Aires, en noviembre de 2025

En el marco de la campaña Wiki x los derechos humanos, hicimos la Editatón Ambientalizar la data junto a Conciente Colectivo; y el ciclo Datos Abiertos, ambiente y Wikimedia junto a Wikimedistas de la Universidad de La Plata.

También nos encontramos a editar sobre ciencia abierta en la Editatón Fondo del Mar Argentino, sobre la expedición que nos mostró las maravillas del Fondo del Mar Argentino y batió récords de audiencia; la Editatón Wiki Científicas del Darwinion, en el Instituto de investigación Darwinion ubicado en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, donde recuperamos a varias investigadoras que trabajaron allí. Además, en el marco de los Proyectos Comunitarios, se hicieron en Santa Fe la Editatón Plantas Trepadoras, en Posadas la Ed-itá: Editatón sobre Insectos de la Reserva Natural Urbana del Arroyo Itá y en Mercedes, Buenos Aires, la Editatón Biodiversidad viva y fósil del Arroyo Balta que acompañó el programa de Educación. Este último también dio apoyo al Proyecto que se llevó adelante en Chaco, Club de ciencia “Alhua”: saberes ancestrales y experimentación. Por su parte el programa Cultura y digitalización acompañó la implementación de los proyectos Guía del wikimedista barrial: historia y cultura desde el barrio Alberdi, implementado en Córdoba; y Acortando brechas: visibilización y reconocimiento de la comunidad afrosantafesina en proyectos Wikimedia, llevado a cabo en Santa Fe. Podés conocer más sobre todos los Proyectos Comunitarios 2025 acá.

En el marco de la campaña Wiki Loves Pride, acompañamos a un grupo de editoras cordobesas en la creación de artículos y en una actividad local sobre Wikipedia y comunidad LGBT+, junto al programa de Educación de Wikimedia Argentina.

Organizamos la editatón en línea, Wikipedia y desinformación donde con la comunidad leímos críticamente Wikipedia desde una mirada de desinformación, revisamos estrategias para reducirla y para alertar a otros wikimedistas de posibles sesgos desinformantes en los artículos.

Participamos de la quinta edición del Concurso Latinoamérica en Wikidata, donde además de celebrar el cumpleaños del proyecto, se mejoraron y crearon elementos vinculados a la música latinoamericana. Además tuvimos encuentros en línea y se incorporaron más de treinta mil referencias, mejorando así la calidad de muchísimos elementos. Junto al programa Cultura y digitalización organizamos una actividad presencial con socios de la Asociación Argentina de Compositores dónde les contamos sobre los proyectos Wikimedia y cómo incluir a las figuras destacadas de la composición en Argentina en Wikidata y Wikipedia.

Ya cerrando el año participamos de la Campaña 16 días de activismo, donde nos reunimos con Wikimedistas de la región para fortalecer el contenido en las plataformas Wikimedia sobre derechos de las mujeres y violencia de género en América Latina y el Caribe.

¡Fue un gran año, nos encontramos para seguir haciendo comunidad en 2026!

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation