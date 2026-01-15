¡Que empiecen las celebraciones! Wikipedia celebra su 25.º aniversario.

Por fin ha llegado el día: el 25.º aniversario de Wikipedia. Se trata de un hito importantíssimo, que nos invita a hacer una pausa, reflexionar y celebrar el increíble lugar que Wikipedia ocupa en la historia del conocimiento humano.

Hoy también se trata de ayudar a otras personas a darle sentido a este momento recordando al mundo lo que ya sabemos: que Wikipedia es la columna vertebral de la información en línea y que los humanos están en el centro de la misma.

Ayuda a celebrar este momento: ¡hay muchísimas formas de participar!

Fiesta de aniversario virtual

Puedes empezar uniéndote a la fiesta de aniversario de la comunidad global que se celebra hoy a las 16:00 UTC con la participación de decenas de wikimedistas de todo el mundo. Habrá premios, juegos, invitados especiales y mucha música.

Añade tus felicitaciones de aniversario a la tarjeta de aniversario más larga

Desea a Wikipedia un feliz 25.º aniversario visitando Meta-wiki y firmando la tarjeta de aniversario, o creando tu propia historia con una plantilla especial en el Instagram de Wikipedia.

Mira y comparte nuestra serie documental del 25.º aniversario.

Estamos lanzando una serie documental del 25.º aniversario de Wikipedia. En episodios de un minuto, compartimos las historias únicas de ocho personas editoras fenomenales de Wikipedia, ofreciendo a la audiencia una visión del trabajo de casi 250.000 personas voluntarias en todo el mundo.

La serie destaca el propósito único y las pasiones de estas personas voluntarias por contribuir a la enciclopedia en línea. Hay un californiano que lleva dos décadas documentando huracanes y tormentas, una médica de la India que compartió información crucial sobre la COVID-19 durante la pandemia mundial, una bibliotecaria de Tokio que pone a disposición del público conocimientos en japonés, y muchos más. Sus historias ponen de relieve que, incluso y especialmente en la era de la IA, el conocimiento es humano y el conocimiento necesita de los humanos.

Adéntrate en la cápsula del tiempo de los 25 años de Wikipedia

También estamos presentando «25 años de Wikipedia», una cápsula del tiempo interactiva y cuidadosamente seleccionada que captura los momentos clave de la historia de Wikipedia, desde el pasado hasta el presente, al tiempo que inspira esperanza sobre cómo podría dar forma al internet del futuro.

Puedes escuchar al fundador Jimmy Wales compartir en sus propias palabras recuerdos de la historia del origen de Wikipedia, incluyendo cuando él mismo instaló los primeros servidores del sitio. La cápsula también explora el papel de Wikipedia durante importantes eventos globales, y también muestra algunas de las partes más extrañas y maravillosas de Wikipedia, como un artículo sobre un pulpo clarividente llamado Paul

Wikipedia a los 25 años en el mundo físico

¿No es suficiente? ¿Necesitas algo más tangible? Echa un vistazo a la colección Wikipedia 25 en la tienda de Wikipedia. ¿Te gustaría llevarte a casa tu propia mascota de aniversario? Una nueva y festiva colección de productos de Wikipedia de edición limitada, que comienza con un peluche Bebé globo desarrollado en colaboración con Makeship.

Ah, y no te olvides de leer sobre el increíble wikimedista que tuvo la idea de crear Bebé globo. Nos reunimos con el usuario BaduFerreira (Jonathan) para conocer más sobre él y su trabajo.

¡Sigamos celebrando!

Después de explorar todo esto, ayúdanos a crear el mayor momento de aniversario posible utilizando nuestro conjunto de herramientas para redes sociales para amplificar los deseos de aniversario y el amor por Wikipedia en todo el mundo. Este conjunto de herramientas forma parte de nuestro conjunto de herramientas para celebrar más amplio, repleto de recursos y elementos de diseño que puedes utilizar durante todo el año.

A partir del 16 de febrero, echa un vistazo a los huevos de Pascua de aniversario que aparecerán en las Wikipedias en betawi, checo, francés, gorontalo, italiano, madurés, tailandés, vietnamita y wayú. Regístrate para recibir un recordatorio una vez que este personaje esté activo, jugando y soñando despierto.

Y la celebración continúa, ya que durante todo el año se están llevando a cabo eventos de Wikipedia 25 en todo el mundo, tanto en línea como presenciales. Consulte el calendario completo de eventos y, si tú y tu comunidad van a celebrar durante todo el año, ¡no te olvides de añadir el tuyo a la lista!

Tenemos mucho más por delante en este año para Wikipedia 25, pero hoy queremos compartir nuestra gratitud con todas y todos ustedes por ayudar a Wikipedia a alcanzar y celebrar este increíble hito.

