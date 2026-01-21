16 Días de activismo. Aprendizajes y lecciones del camino comunitario

25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en ciudad de Santa Fe, Santa Fe, Argentina

Este año nos organizamos para encaminar la campaña dedicada a mejorar y generar información sobre derechos de las mujeres y violencia de género en proyectos Wikimedia. Crear en comunidad es un poco más largo pues el camino se construye a través de charlas, debates y algunas dudas. Sin embargo, crear así también implica mucho amor en cada paso y muchos espacios para intentar entender la mejor manera de que las actividades se organicen, todo esto sin dejar de lado las diferencias y particularidades de cada país.

Una de las primeras decisiones fue la línea gráfica que represente este andar juntas para construir desde la diferencia una campaña que tenga el sentido colectivo con el que fue creada la iniciativa de 16 días dedicados al activismos. A lo largo de estos dieciséis días, 44 editoras y editores crearon y mejoraron artículos acerca de marcos legales, organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil que enfrentan la violencia de género en toda la región. ¿Quieres leer algunos de los artículos creados en esta campaña? Te dejamos estos ejemplos: Instituto Nacional de las Mujeres (Uruguay), Feminicidios en Perú, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Tuvimos dos horas de la comunidad dedicadas a conversar y crear con personas interesadas que aún no saben cómo editar en Wikipedia y también organizamos un panel con periodistas y expertas de la región. Esta actividad ha sido sin duda el corazón de la campaña, pues el necesario debate abordó los cambios políticos y sociales de la región así como la forma en la que los mismos han afectado a organizaciones y movimientos autogestionados de mujeres en latinoamérica y en los entornos digitales. Temas complejos pero necesarios para entender los escenarios futuros. Pero las, los, les invitamos a ver la conversación del panel aquí.

Esta edición fue posible gracias al trabajo articulado de múltiples grupos Wikimedia de la región, entre ellos Wikimedia Argentina, Wikimedistas de Bolivia, Wikimedia Colombia, Wikimedia Chile, Wikimedistas de Uruguay y Wikimedia México, junto con Whose Knowledge? y otras organizaciones aliadas. Este trabajo de abejas construyendo colaborativamente reafirma el valor del trabajo en red para abordar desafíos comunes desde una perspectiva regional.

Al cierre de la campaña, los resultados no se miden únicamente en cifras, sino en el fortalecimiento de comunidades, en la visibilización de temas históricamente subrepresentados y en la construcción de conocimiento desde contextos y realidades locales. Cada contribución realizada durante estos días amplía el acceso a información libre, diversa y contextualizada. Así concluimos, con aprendizajes compartidos y con el compromiso de seguir construyendo espacios de conocimiento más inclusivos y representativos.

Nos encontramos en una nueva edición en 2026, pero seguimos editando con perspectiva de género todo el año.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation