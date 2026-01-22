Fiesta Plurinacional: un nuevo capítulo de colaboración entre Bolivia y Perú

Una mujer aymara reza por las almas de sus seres queridos.

Después del éxito de Wikimixtura Titicaca, un concurso binacional para enriquecer el contenido en Wikipedia y Wikimedia Commons sobre el lago Titicaca (compartido por ambos países), Wikimedistas de Bolivia y WikiAcción Perú vuelven a aliarse para seguir construyendo contenidos relativos a la cultura viva y popular de ambos países.

Fiesta Plurinacional es el nombre de este nuevo ciclo de alianzas, con el que buscamos profundizar aún más los lazos de por sí naturales que unen a ambos países. El propósito de Fiesta Plurinacional es convertirse en un espacio constante de colaboración y diálogo para generar información confiable en los proyectos Wikimedia sobre diversas temáticas que comparten los dos países vecinos y hermanos.

La primera iniciativa de este ciclo fue la campaña “Sitios y ritos mortuorios”, que tuvo el fin de enriquecer el contenido sobre los vínculos que las personas peruanas y bolivianas mantienen con sus muertos. La muerte es un tema de particular importancia en nuestros territorios, ya que se entiende no como el fin de la vida, sino como el inicio de otra existencia.

El concurso invitó a las personas a crear artículos y subir imágenes y contenido multimedia sobre patrimonio intangible y tangible vinculado con los ritos funerarios. Es así que participaron 32 editores en Wikimedia Commons, quienes cargaron 442 imágenes y 3 archivos multimedia en la plataforma; asimismo 46 personas se registraron en el concurso de edición en Wikipedia en español y crearon y mejoraron 30 artículos. Nuestro mapeo de la brecha informativa sobre esta temática identificó 66 artículos de Wikipedia por crear y mejorar, con lo que se logró cubrir dicha brecha en un 45%.

Los artículos de Wikipedia desarrollaron temas relacionados con expresiones musicales, como el bolero de caballería; santos populares, como El Minerito; rituales mortuorios, como el Cabo de Año o el Tullupampay; prácticas culturales, como el entierro de la placenta o el culto a los antepasados; gastronomía, como el maicillo; patrimonio arqueológico, como las chullpas o la Momia Juanita y, por último, sobre diversos cementerios de Perú y Bolivia.

Un mesa de ofrenda en Perú Un cráneo en la fiesta de Ñatitas en Bolivia

Las imágenes presentadas al concurso audiovisual registraron distintos momentos, espacios y componentes de la celebraciones de Todos los Santos en nuestras regiones, así como patrimonio arqueológico y moderno relacionado con la muerte. Se recibieron registros de 6 ciudades y 3 pueblos o comunidades rurales en Perú: Huancavelica, Juliaca, Lima, las comunidades campesinas de Umuto y Andamarca y el pueblo de Mito en Junín, Urubamba y Huánuco; y de 7 ciudades y 12 pueblos o comunidades rurales en Bolivia: El Alto, Tarija, La Paz, Cobija, Potosí, Santa Cruz, Oruro y Charapaxi, Aiquile, Viacha, Llallagua, Peñas, Ilabaya, Italaque, Chulumani, Sorata, Warisata, Caracato y Umala.

Se recibieron fotografías que registran expresiones gastronómicas y artesanales, monumentos, altares, ornamentación, mausoleos, esculturas, tumbas de santos populares, nichos de cementerios en zonas urbanas y rurales, instrumentos musicales, vestimentas tradicionales, edificaciones del pasado y contemporáneas, ritos y costumbres desarrollados en espacios públicos y privados relacionados con la celebración de Todos Santos.

Asimismo recibimos un número considerable de registros sobre la festividad de Ñatitas, la cual consiste en llevar los cráneos de gente fallecida a los cementerios, donde se les rinde ofrendas —como velas y cigarrillos— a modo de agradecimiento, ya que estas tienen poderes protectores. También se recibieron contribuciones que registran los ritos celebrados por familiares de personas desaparecidas entre 1980 y 2000 en Perú, quienes se reúnen cada 1 de noviembre en el Memorial El Ojo que Llora en Lima.

Una ofrenda en Cuzco, Perú Una mujer aymara en un cementerio de La Paz, Bolivia Llamas hechas de masa de quinua para guiar a las almas durante Todos Santos en Bolivia Tumbas prehispánicas en Bolivia Una muchacha pinta las tumbas de sus seres queridos en un cementerio de Lima, Perú Una foto de un hombre desaparecido acompañado por su familia. El hombre desapareció en una masacre en 1986 en Ayacucho, Perú

Finalmente, en el marco de la campaña, realizamos un panel virtual con especialistas de Perú y Bolivia, con el fin de profundizar en cómo diversas comunidades de Perú y Bolivia celebran, representan y resignifican la muerte desde cosmovisiones propias. Contamos con la participación de Manuel Perales, quien expuso sus investigaciones sobre Tullupampay, ritual en homenaje a los difuntos en el Valle del Mantaro; Juan Villanueva, quien realizó una presentación sobre la muerte en el altiplano prehispánico de la actual Bolivia; Rodolfo Sánchez Garrafa, quien presentó reflexiones en torno a la muerte y el mundo subterráneo en los Andes de Perú y Tatiana Villca Paco, quien compartió una investigación académica sobre la antropología de la muerte en el departamento de La Paz (Bolivia) y en las regiones del altiplano y Amazonía.

A través de las actividades planteadas y el contenido generado encontramos tanto similitudes como particularidades que prevalecen en ambos territorios, lo que permite a las personas de Perú y Bolivia reconocerse en prácticas compartidas, dialogar sobre sus diferencias y fortalecer vínculos culturales más allá de las fronteras. Todos estos materiales constituyen importantes insumos para la conservación de la memoria de nuestros pueblos y el aprendizaje en torno a los elementos de nuestra identidad y la revalorización de saberes locales que, en muchos casos, no cuentan con suficiente representación en los espacios digitales. De este modo, la campaña contribuye a que las comunidades vean reflejadas sus historias, tradiciones y cosmovisiones en los proyectos Wikimedia, promoviendo el orgullo cultural, la participación ciudadana y el acceso abierto al conocimiento.

