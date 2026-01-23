Cierre de la edición 2025 del programa Wikipedia y Periodismo y balance de nuestras acciones sobre desinformación

Mauricio V. Genta – CC SA by 4.0

En un ecosistema informativo dominado por grandes plataformas y sus algoritmos que condicionan qué vemos, creemos y compartimos, es fundamental promover la integridad de la información., Wikipedia y los proyectos Wikimedia ofrecen una forma distinta de construir conocimiento y de habitar Internet: abierta, neutral, colaborativa y transparente.

Con esta perspectiva, finalizó la edición 2025 del programa Wikipedia y Periodismo de Wikimedia Argentina, orientado a fortalecer las capacidades de periodistas y redacciones para comprender y aplicar prácticas de producción de conocimiento libre. Este año participaron 30 profesionales de distintas provincias, en una propuesta realizada junto con Periódicas y La Nota Tucumán.

¿Qué trabajamos en esta edición?

Durante el programa se abordaron ejes centrales para comprender el ecosistema informativo contemporáneo y las oportunidades del modelo Wiki frente a la desinformación:

Herramientas Wikimedia aplicadas a medios de comunicación.

Pilares fundamentales de Wikipedia y usos periodísticos del proyecto.

Wikimedia Commons y Wikidata para verificación y reconstrucción de información.

Lógicas algorítmicas, circulación de contenidos y mecanismos de desinformación.

Construcción colaborativa del conocimiento como alternativa para promover la integridad informativa.

El objetivo fue capacitar a periodistas en la construcción de conocimiento libre y en las características que hacen de Wikipedia y de los proyectos Wikimedia entornos confiables, transparentes y trazables frente al avance de modelos comunicacionales desinformantes.

Proyectos financiados en 2025

Silvina Molina (elDiario.ar) – “Desinformar para justificar la baja natalidad: cuáles son las estrategias”. https://www.eldiarioar.com/sociedad/desinformar-justificar-baja-natalidad-estrategias-ultraderecha-minorias_1_12777752.html

Florencia Goldsman (Pikara Magazine) – “Discusiones y consensos wiki en torno a la desinformación en Gaza: una comparación en distintos idiomas”, un análisis sobre el estado de la cuestión de la desinformación sobre Gaza en Wikipedia. https://lanotatucuman.com/discusiones-wiki-en-torno-a-la-desinformacion-en-gaza-una-comparacion-en-distintos-idiomas/actualidad/08/01/2026/95936/

Mora Caamaño Jara, Pilar Santos y Jazmín Llorente (Buena Data – Chicos.Net) – “ESI y confusión. ¿Qué dicen quienes hablan de adoctrinamiento?”. https://www.agenciabuenadata.org/noticia/la-esi-adoctrina-permitime-dudarlo

Acciones complementarias del año: desinformación, integridad informativa y ecosistema digital

Además del programa central, desarrollamos una agenda amplia de iniciativas, talleres y espacios de incidencia para profundizar nuestro trabajo en torno a la desinformación y la circulación de información en Internet, promoviendo el conocimiento y uso del modelo Wikimedia como alternativa para profundizar la integridad de la información.

WikiCred

Participamos de WikiCredCon 2025, un encuentro dedicado a la credibilidad y a la desinformación organizado por WikiCred. Hablamos sobre cómo las noticias falsas afectan derechos y cómo responder desde el conocimiento libre, enfocando nuestras líneas de acción en alfabetización mediática, integridad informativa y articulación de buenas prácticas con otras organizaciones del movimiento.

WikiCon New York

Aunque la conferencia debió suspenderse debido a incidentes, compartimos igualmente nuestras diapositivas en Meta para que el contenido quedara disponible dentro del movimiento. Fue una instancia valiosa para difundir el trabajo de Wikimedia Argentina con periodistas y enfoque regional que promovemos sobre desinformación y ecosistemas abiertos.

Participación en el IGF

Wikimedia Argentina participó de la reunión Foro de Gobernanza de Internet en Argentina, que tuvo lugar en el Congreso Nacional, aportando perspectivas sobre conocimiento libre, integridad informativa y los desafíos que presentan las plataformas digitales, en un diálogo multisectorial e interdisciplinario de alto nivel.

CETyS – Universidad de San Andrés : libertad de expresión y circulación de información

En el marco del curso de Wikimedia Argentina y el CETyS “Inteligencias artificiales y derechos en el entorno digital”, dictamos una clase para estudiantes universitarios enfocada en los vínculos entre libertad de expresión, gobernanza de plataformas y modelos abiertos de producción de conocimiento, situando el modelo Wikimedia como alternativa frente a entornos informativos opacos.

Talleres en escuelas con el Goethe Institut

En conjunto con el Goethe Institut y nuestro programa de Educación, facilitamos talleres para escuelas secundarias sobre desinformación en internet y herramientas colaborativas como estrategia para contrarrestarla. Fueron espacios participativos y diversos.

Alianza con Buena Data

Este año consolidamos una alianza estratégica con Buena Data, la iniciativa de periodismo joven impulsada por Chicos.Net, con quien articulamos en múltiples instancias. Dictamos un taller dentro de su programa de formación, financiamos uno de los proyectos desarrollados por sus integrantes en el marco de Wikipedia y Periodismo y participamos como facilitadores en el Buena Data Fest, donde trabajamos sobre verificación, fuentes abiertas y metodologías colaborativas para fortalecer las prácticas informativas de jóvenes periodistas.

Media Party

Estuvimos presentes en Media Party con actividades vinculadas a verificación, producción de información en entornos colaborativos y estrategias para fortalecer el trabajo periodístico a partir de herramientas Wikimedia.

Editatón sobre desinformación

Organizamos una jornada abierta con la comunidad para crear y mejorar contenidos vinculados a desinformación en Wikipedia, fortaleciendo artículos, fuentes y contexto sobre fenómenos que afectan directamente el debate público.

Mirada, aprendizajes y proyección para 2026

El programa reafirma que es posible construir espacios digitales donde las decisiones sobre el conocimiento se tomen colectivamente y no respondan a intereses particulares ni fines comerciales. Los principios de neutralidad, verificabilidad, transparencia y trazabilidad del ecosistema Wikimedia permiten garantizar un acceso significativo al conocimiento, promover la integridad informativa y fortalecer una Internet más abierta, democrática y orientada al bien público. Al mismo tiempo, participar activamente en su construcción nos aleja del rol de consumidores de plataformas en el que habitualmente nos encontramos, para devolvernos al lugar de sujetos activos.

En 2026 regresaremos con una nueva alianza institucional y una ampliación del programa, actualmente en definición, con el fin de consolidar una comunidad periodística cada vez más formada en prácticas de conocimiento libre y alfabetización mediática.

