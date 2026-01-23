Tres nuevas herramientas abiertas desde Wikimedia Chile: visualizaciones para comprender, explorar y reutilizar datos Wikimedia

Durante el segundo semestre de 2025, desde el programa de Tecnologías Abiertas y Herramientas Wiki de Wikimedia Chile abrimos una pasantía para explorar qué tipos de herramientas podrían desarrollarse para apoyar al ecosistema Wikimedia desde Chile.



Tras un proceso de convocatoria abierta, la persona seleccionada fue Jordy Lizana, informático chileno recientemente egresado, quién colaboró con Wikimedia Chile durante 3 meses, en una experiencia que combinó exploración, prototipado y puesta en marcha, y culminó con la creación de tres herramientas que ya están disponibles y listas para ser reutilizadas y mejoradas en comunidad.

Todas ellas comparten un principio central: son código abierto, están abiertas a colaboración, y buscan facilitar la comprensión y el uso de datos Wikimedia para distintas audiencias.

Geo Editores: ¿cuántas personas editan desde tu país?

¿Te has preguntado cuántas personas editan desde tu país? Geo Editores es un panel de visualización que permite explorar y comparar, por país y a lo largo del tiempo, la cantidad de editores y su nivel de actividad en distintos proyectos Wikimedia.

La herramienta se basa en el conjunto de datos mensual de geoeditores que publica la Fundación Wikimedia, que utiliza privacidad diferencial para entregar información de forma segura y proteger la privacidad de las personas editoras.

Con este panel de visualización se puede explorar:

datos por año, mes, país, proyecto

comparaciones,

y actividad en distintos proyectos, incluyendo volumen de ediciones.



Geo Conflictos: conflictos medioambientales desde Wikidata

La segunda herramienta, Geo Conflictos, utiliza datos extraídos directamente desde Wikidata para visualizar y explorar de mejor manera los conflictos medioambientales registrados en este repositorio de datos abiertos.

Además de facilitar la navegación por los elementos, Geo Conflictos ayuda a conectar estos registros con el resto del ecosistema Wikimedia: permite revisar si un conflicto cuenta con página de Wikipedia y si existen fotografías asociadas.

La herramienta está disponible en siete idiomas, ampliando su alcance para comunidades y audiencias en distintos territorios.

Mistral Libre: una mirada a Gabriela Mistral en Wikimedia

Mistral Libre es un dashboard lanzado en el marco de la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Literatura de la poeta y educadora chilena Gabriela Mistral. Permite ver, de forma integrada, qué contenidos vinculados a Gabriela Mistral existen en Wikimedia: artículos sobre su vida y obra, obras disponibles en Wikisource, imágenes y otros materiales relacionados.

Un aspecto clave es que este dashboard es replicable: el mismo enfoque puede adaptarse para explorar la presencia en Wikimedia de otras figuras históricas o incluso de temáticas específicas, apoyando procesos de curaduría, visibilización y documentación abierta.

Próximos pasos: seguir explorando y sumar manos a la comunidad técnica

Estas herramientas son un punto de partida. De cara a 2026, el trabajo continúa en dos direcciones complementarias:

Seguir explorando y prototipando nuevas herramientas que respondan a necesidades reales del movimiento y de las comunidades locales.

Invitar a más personas a colaborar, mejorando lo ya construido y abriendo puertas para que más contribuidoras y contribuidores se integren a la comunidad técnica, compartan aprendizajes y desarrollen capacidades en torno a datos abiertos, Wikidata y tecnologías Wikimedia.



Si te interesa colaborar, ya sea con desarrollo, diseño, documentación, ideas de mejoras o pruebas de uso, estas herramientas están abiertas a contribuciones y a nuevos aportes desde la comunidad. Puedes escribirnos a tecnologia@wikimediachile.cl

