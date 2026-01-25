Construyendo el ecosistema abierto en Chile: Las recomendaciones que dejó el encuentro “Diálogos Abiertos”

En septiembre de 2025, desde Wikimedia Chile y con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) organizamos el encuentro “Diálogos Abiertos”, una inédita jornada de conversaciones, trabajo e intercambio entre personas y organizaciones que impulsan la apertura, la transparencia y el acceso ciudadano a información pública en áreas claves para Chile, como como ciencia, cultura, datos y gobierno.

Esto se realizó a través de un panel de conversación y mesas de trabajo con más de 30 especialistas de cada área, con el fin de identificar definiciones, oportunidades y desafíos en común.

¿Por qué hablar de “lo abierto”?

Chile se encuentra en un momento decisivo en materia de regulación digital, marcado por reformas relevantes en protección de datos personales, ciberseguridad, transformación digital del Estado e inteligencia artificial. En este contexto, la noción de “lo abierto” adquiere una relevancia estratégica, no solo como principio orientador de políticas públicas, sino como una condición estructural para garantizar el acceso equitativo al conocimiento, la transparencia institucional y la participación democrática.

Construyendo una visión compartida

Pese a los avances normativos y tecnológicos, el desarrollo de “lo abierto” en Chile se ha caracterizado por iniciativas dispersas, con escasa articulación entre sectores y sin una visión común de largo plazo. A ello se suma un escenario global en el que el conocimiento, los datos y la infraestructura digital tienden a concentrarse en actores privados, generando nuevas asimetrías y riesgos para el interés público.

Por ende, este encuentro tuvo como principal objetivo construir una visión compartida sobre qué se entiende por “lo abierto”, cuáles son sus principios, quiénes son los actores clave involucrados y qué barreras, oportunidades y riesgos enfrenta su desarrollo en Chile.



A partir de los hallazgos, Wikimedia Chile propone las siguientes recomendaciones para fortalecer el ecosistema de “lo abierto”:

Avanzar hacia una estrategia nacional de “lo abierto”, que reconozca su carácter de principio democrático, infraestructura pública y práctica cultural, y que establezca una gobernanza participativa, intersectorial y sostenible en el tiempo. Fortalecer la coordinación y articulación entre actores públicos, académicos, sociales y privados, evitando la duplicación de esfuerzos y promoviendo la interoperabilidad de plataformas, datos e infraestructuras, con criterios comunes de calidad y reutilización. Desarrollar y consolidar marcos normativos y políticas públicas coherentes, que garanticen la integridad, seguridad y preservación digital de la información, y que promuevan una apertura responsable, basada en el respeto a la privacidad, la protección de datos personales, la no discriminación, la sustentabilidad ambiental y los derechos humanos. Impulsar la formación y el fortalecimiento de capacidades en cultura abierta, especialmente en competencias digitales, alfabetización en datos, licencias abiertas y propiedad intelectual. Asegurar mecanismos de financiamiento y sostenibilidad de largo plazo para iniciativas abiertas, permitiendo su expansión, mantenimiento y articulación con agendas nacionales, regionales y globales, particularmente en ámbitos como la ciencia abierta, la educación y la gestión del patrimonio cultural. Fomentar una narrativa pública clara y accesible sobre el valor de “lo abierto”, que contribuya a superar resistencias culturales, visibilizar sus beneficios sociales, democráticos y económicos, y consolidar una ciudadanía activa, informada y corresponsable en la construcción del conocimiento común. Promover una acción articulada de los diversos actores que integran el ecosistema, que permita incidir de manera coordinada en la agenda de “lo abierto”, compartir aprendizajes y prevenir la cooptación o mercantilización de la apertura en detrimento del interés público.



Los resultados del encuentro fueron sistematizados en un documento preparado por Wikimedia Chile, disponible en acceso abierto y para libre descarga en este enlace.

