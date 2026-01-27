Convocatoria de ponencias: ¡Wikimania 2026 llega a París!

Falta poco para la Wikimania en París. ¡Ya está abierta oficialmente la convocatoria para el programa de Wikimania 2026! Invitamos a los entusiastas del conocimiento abierto a proponer sesiones, entre el 27 de enero y el 1º de marzo. Es tu oportunidad de convertir tus ideas en algo tan legendario y perfecto como un croissant o audaz como un debate en un café parisino a las 8 de la mañana y ayudar a dar forma a la conversación mientras Wikipedia celebra su 25º aniversario, un momento para reflexionar lo lejos que hemos llegado y hacia dónde se encamina el conocimiento libre.

Tema y formatos

La Wikimania 2026 toma inspiración del eje temático: Liberté, Égalité, Fiabilité (Libertad, Equidad, Fiabilidad). Piensa en él como un expreso de ideas: fuerte, esencial y manteniendo a todos despiertos para debates apasionados.

El programa de este año hace énfasis en tres cosas:

Abordar el tema de la conferencia, como es usual,

de la conferencia, como es usual, aportando experiencias vivas, útiles, replicables y pedagógicas para los futuros proyectos de los wikimedistas,

de los wikimedistas, y eligiendo el formato adecuado para tener un mayor impacto.

Basado en comentarios de años anteriores, te invitamos a ser creativo al elegir la mejor forma de compartir tu experiencia, ya sea mediante talleres prácticos, conversaciones colaborativas, o presentaciones concisas de resultados. Las sesiones que permitan aprender haciendo serán priorizadas, por lo que las ponencias magistrales serán excepcionales este año. La sesión de posters será la mejor forma de presentar los resultados de los proyectos que has realizado y te gustaría mostrar.

En adición a los formatos usuales de presentaciones (paneles, talleres, posters y charlas relámpago), los encuentros (meetups) y almuerzos, serán parte del programa oficial, ofreciendo oportunidades de discusiones estructuradas pero informales.

La presentación completa está disponible en la wiki de la Wikimania.

Ejes temáticos

Wikimania 2026 tendrá una menor cantidad de ejes temáticos para permitir una mejor revisión y reflejar los temas actuales de las propuestas recibidas. Algunos temas de ediciones previas serán fusionados , mientras que nuevas tendencias — como inteligencia artificial e involucrar a nuevas generaciones — se suman a la celebración. Todos los ejes son considerados igual de importantes, asegurando que cada tipo de contribución encuentre su lugar. Los ejes incluyen: Educación e Incidencia, GLAM y alianzas, Tecnología, Inteligencia artificial, Comunidad, Investigación, Gobernanza y estrategia, Ideas descabelladas y Nuevas generaciones. Esta estructura anima a los colaboradores a pensar creativamente en donde sus ideas encajan mejor , mientras mantiene el foco y claridad para el programa.

Sesiones de orientación

Las sesiones de orientación serán organizadas para apoyar a futuros colaboradores en inglés, francés, árabe y español. Estas sesiones proveerán orientación en el proceso de envío y resolverán dudas frecuentes. Las fechas y más detalles serán compartidas dentro de poco en la página del Programa.

Te invitamos a consultar la convocatoria completa y a enviar tu propuesta a través del formulario de inscripción antes del 1 de marzo de 2026

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation