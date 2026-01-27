Escribir el cine peruano en común. Aprendizajes y desafíos de dos años de edición en wikipedia

Han pasado dos años desde que iniciamos los Encuentros de Edición en Wikipedia sobre cinematografía peruana, y mirar hacia atrás es reconocer un proceso colectivo que creció gracias al compromiso de estudiantes, aliados, instituciones culturales y diferentes cineastas de todo el país.

Este proyecto, que inició como una propuesta pequeña en el Wikicampamento organizado por WikiAcción Perú en mayo de 2023 y se consolidó con el apoyo de la Dirección de Cine y Producción Audiovisual (DCPA) del Centro Cultural UNMSM, la cual dirigí entre mayo del 2023 y mayo de 2025, hoy tiene múltiples derivas y se ha convertido en un espacio y referente para la formación, investigación y memoria audiovisual abierta.

Durante todo este tiempo hemos logrado articular esfuerzos tanto con instituciones y como con actores que dinamizan el ecosistema del quehacer cinematográfico que han sido clave para el avance de este proyecto:

La DCPA, donde desarrollamos durante un año y medio nuestras editatonas en formato híbrido (virtual y presencial) y particularmente durante el 2025 sobre mujeres en el cine y cortometrajes peruanos. Durante estos encuentros pudimos notar la gran concurrencia de jóvenes estudiantes de la UNMSM. Lo que nos llevó a realizar una segunda alianza

La Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. Aquí organizamos los encuentros dedicados a Festivales de Cine y Cine censurado. Un gran obstáculo que se nos presentó fue que muchos estudiantes consultaron la posibilidad de tener mayor información sobre cine peruano, ya que no siempre en las mallas curriculares podían encontrar estos temas.



Por lo que realizamos un primer taller virtual sobre cine llamado “Historia del cine peruano: genealogías y ramificaciones profanas” que fue facilitado por Edward De Ybarra, cineasta y gestor cultural arequipeño, en el que se desarrollaron proyectos cinematográficos que no han sido considerados en el canon histórico.

A raíz del encuentro sobre Festivales de cine realizamos una alianza con Corriente. Encuentro latinoamericano de cine de no ficción que se realiza anualmente en la ciudad de Arequipa.

Estas colaboraciones fueron muy importantes porque permitieron que más personas aportaran desde diferentes saberes, experiencias y sobre todo territorios. Cada temática trabajada nos permitió abrir nuevas discusiones, formar y formarnos en investigación, escritura enciclopédica y pensamiento crítico sobre la representación audiovisual.

Descentralización y territorio: el viaje a Arequipa



Una de las experiencias más significativas de este proceso fue nuestra primera participación en Corriente: 12° Encuentro Latinoamericano de cine de no Ficción que se desarrolla anualmente en la Ciudad de Arequipa. Allí realizamos el último encuentro de edición en Wikipedia sobre cine de no ficción de manera presencial y contamos con gran participación de estudiantes universitarios, sobre todo de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Además, aprovechamos para retratar a personas que trabajan en el ámbito del cine y audiovisual peruano, registrando también sus voces y miradas para futuras acciones de memoria audiovisual. Fue una oportunidad concreta de descentralizar el proyecto y conectar con agentes culturales fuera de Lima. También fue una deuda pendiente que teníamos como equipo.



Compromiso y participación estudiantil

Es clave mencionar que el éxito de nuestros eventos también radica en la participación y el compromiso de dos estudiantes de Comunicación Social de la UNMSM que se desempeñan como Wikimedistas en residencia de WikiAcción Perú y que facilitan estos encuentros. Ellos son Paula Carnero Córdova y Renzo Rojas Alvarez. Sus habilidades como comunicadores y su bagaje sobre cine nutren cada encuentro que realizamos. Ellos se encargan de realizar el mapeo de temas a desarrollar en cada encuentro, de contrastar las fuentes de información y del uso de estas fuentes confiables en los artículos creados por cada usuario.

A través de la incorporación de aspectos lúdicos como trivias, visionado de material audiovisual y cinematográfico, acompañamiento personalizado a nuevos editores, se ha logrado que más estudiantes se sumen a contribuir en este espacio.

La participación estudiantil ha sido el corazón del proyecto. Decenas de estudiantes se han sumado a los encuentros, no solo para aprender a editar, sino también para investigar, proponer artículos, mejorar contenidos y acompañar la difusión. Su compromiso ha permitido sostener un proceso que, más que técnico, es humano, colaborativo y del aprender haciendo.

Durante estos dos años hemos logrado crear 75 artículos con una cantidad aproximada de 130 participantes. Esto nos demuestra que existe un aprendizaje colectivo que confirma que la edición en Wikipedia es también una forma de resistencia cultural desde un ámbito digital, es un modo de garantizar que las historias del cine peruano, sus resistencias, invisibilizaciones y potencias, permanezcan accesibles para todas y todos. Hacia adelante continuaremos realizando encuentros, ampliando temas y fortaleciendo el archivo de contenidos sobre cine peruano disponible en acceso abierto. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero también sabemos que hemos construido una base sólida que combina formación, memoria, investigación y sobre todo comunidad.

