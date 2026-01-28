Resolviendo acertijos en conjunto

El 6 de mayo de 2025 compartí mi decisión de retirarme como parte de una transición bien planeada de Dirección Ejecutiva en la Fundación Wikimedia. Mañana, me uniré a todos y todas ustedes para darle la bienvenida a Bernadette Meehan al comenzar formalmente su período.

¡Wikipedia cumplió 25 años la semana pasada! Y he sido privilegiada en mi carrera profesional al poder servir a esta admirable empresa humana, algo que es tan único, poderoso y duradero — y distinto a todo lo demás en la historia de la humanidad. He amado aprender de voluntarios y voluntarias de todo el mundo y compartir lo que Wikipedia significa para el mundo.

En mi último día, les ofrezco estas reflexiones finales para cerrar el círculo que comencé a finales de 2021.

Cerrando el círculo

En una Gira de Escuchas que completé antes de comenzar a trabajar en la Fundación Wikimedia, tuve la oportunidad de hablar con casi 300 personas en 55 países, y conocer a cientas más en eventos comunitarios. Escuché muchas opiniones fuertes relacionadas con los proyectos Wikimedia, la Fundación, nuestra forma de trabajar en conjunto, y la necesidad de responder mejor al mundo a nuestro alrededor.

En ese entonces compartí lo que escuché en forma de estos 5 acertijos — que eran «acertijos» porque sentí que necesitaban del ingenio colectivo y resolución compartida de problemas para alcanzar aspiraciones ambiciosas y enfrentar juntos retos complejos. Y ciertamente no podría resolver ninguno de ellos yo sola. Para mí, estos acertijos han guiado continuamente lo que pienso que es el trabajo más importante en el futuro en cuanto a responder al mundo a nuestro alrededor, que cada vez se siente más incierto y volátil para muchos y muchas de nosotras.

«¿Qué es lo que el mundo necesita actualmente de nosotros y nosotras?»

El primer acertijo — preguntar «qué necesita el mundo actualmente de nosotros y nosotras» — fue el único tema en el que todas las personas Wikimedistas tenían una fuerte visión compartida. Había un acuerdo amplio sobre la necesidad urgente de los proyectos Wikimedia, ahora más que nunca. Hace cuatro años, muchos de ustedes me hablaron acerca de la desinformación, engaños, des-intermediación y polarización — y que nuestros principios de conocimiento abierto y de neutralidad eran esenciales y no negociables. Esto solo se ha vuelto más verdadero ahora.

Aún así, una cantidad preocupante de personas compartieron que «tenemos una visión muy insular del mundo» y que podemos ser «demasiado introspectivos… un oasis falso que no se involucra lo suficiente con el mundo exterior.» Muchos de ustedes me dijeron que debía plantear cuestiones más difíciles como: «¿Aún somos relevantes, en comparación con tantas otras plataformas en línea? ¿Por qué vendría la gente a nosotros? ¿Qué tan fácil es usar nuestra tecnología?» Cuando indagué más a fondo, escuché: «En algunos temas muy sensibles, no tenemos información básica.»

Siento que, al respecto, hemos dado pasos significativos, aunque desde luego, en un internet cambiante siempre hay algo más que hacer. Cuando me uní, la IA generativa aún no daba forma al ecosistema de medios en línea con el ritmo que hace ahora, pero el papel crítico de Wikipedia como la columna vertebral del conocimiento en internet era claro. En la Fundación Wikimedia, revitalizamos toda nuestra planeación para comenzar siempre con una vista hacia afuera — a los datos, investigaciones y tendencias que debíamos encarar acerca de cómo las personas usan el internet de forma diferente, o acerca de cómo las nuevas regulaciones impactarían nuestro trabajo, o acerca de cómo hablar con mayor valía acerca del hecho de que las estadísticas muestran que hay menos seres humanos que vienen a nuestra plataforma en la presencia de una mayor desintermediación. Reconocer que Wikipedia se estaba haciendo más vital pero menos visible a medida que sus contenidos se usan, reutilizan y se confía en ellos en todo el internet, alrededor de todo el mundo.

Este acertijo debe seguir guiando nuestro futuro. Para asegurar que no nos aislemos demasiado o que no nos asustemos demasiado y no respondamos a un mundo que cambia rápidamente y que necesita a los proyectos Wikimedia ahora más que nunca.

Qué hacer para que todas las contribuciones cuenten

El segundo acertijo fue cómo cerrar las brechas de conocimiento y cómo hacer que todas las contribuciones cuenten. El énfasis histórico en la «cuenta de ediciones» como la única métrica de contribución nos hacía perder todas las cosas que necesitamos que hagan tantas personas que sí comparten nuestra visión y valores. Existe el reconocimiento de que no hay una sola forma de fortalecer los proyectos Wikimedia, hay muchas que se necesitan ahora: necesitamos personas que editen artículos, que suban fotografías, que organicen y construyan comunidad, que desarrollen alianzas sólidas.

Los últimos años nos han visto fortalecer y celebrar estas muchas formas de contribuir — desde WikiCelebrate, hasta los Wikimedistas del año — de influencers explicando Wikipedia al mundo hasta «usuarios y usuarias con derechos extendidos» que mantienen todo funcionando correctamente, hasta contribuyentes en todos lados que agregan contenido en cientos de idiomas. Por poner un ejemplo, nuestro apoyo creciente a Wikimanía (la reunión anual de personas voluntarias de todo el mundo) así como las conferencias regionales, temáticas y comunitarias, ha resultado en números récord de contribuyentes que se reúnen para planear estrategias, compartir y aprender en todos los temas desde la IA hasta mejoras técnicas.

Liderado por seres humanos, tecnológicamente habilitado

El tercer acertijo fue cómo alimentar una misión liderada por seres humanos y habilitada por la tecnología. Los proyectos Wikimedia están basados en la idea revolucionaria de que cualquier persona, en cualquier lado pueda contribuir colaborativamente y en tiempo real a la suma de todo el conocimiento humano. Y hoy, 25 años después, cientos de miles de personas contribuyentes han cumplido esta promesa del Internet. Esto nos ha dejado lecciones poderosas para los líderes de la sociedad, los responsables políticos, y para otras plataformas alrededor del mundo.

Entendí que la Fundación Wikimedia desempeña un papel central en la configuración y puesta en marcha de la infraestructura técnica que es fundamental para todos los aspectos de esta misión. Aún si no podemos resolver este acertijo solos, tomé responsabilidad del liderazgo, enfoque y claridad que se necesitan para mejorar nuestro soporte y entrega técnicas.

Sobre este tema, hemos reorientado activamente a toda la Fundación Wikimedia para darle prioridad a estas responsabilidades. Probablemente la mejor decisión que tomé como CEO fue convencer a Selena Deckelman de unirse a nosotros — ella ha construido un historial impresionante en 3 cortos años, demostrando que el cambio en la Fundación es posible. Hemos agregado nuevos centros de datos (data centers), priorizamos el mantenimiento esencial de Mediawiki y aceleramos las formas de apoyar a usuarios y usuarias con derechos extendidos. También estams compartiendo información más transparente acerca del impacto que tienen las herramientas de IA sobre nuestro tráfico web y nuestra infraestructura técnica, y lideramos estrategias para atender estos retos. La semana pasada, anunciamos públicamente más alianzas con compañías tecnológicas que dependen fuertemente de los contenidos Wikimedia, a medida que fortalecemos un sistema de reutilización responsable que contribuya a nuestros comunes digitales compartidos.

Un movimiento global

El cuarto acertijo fue acerca de nuestro movimiento verdaderamente global. Con Wikipedias en más de 300 idiomas, nuestro multilingüismo supera a cualquier otra plataforma en línea y es uno de nuestros superpoderes. Sin embargo, el acertijo está en que nuestras conversaciones y decisiones siguen siendo dominadas por el idioma inglés. Si bien no somos el único grupo que enfrenta este reto, creo que trae costos de oportunidad para nuestros propósitos social y enciclopédico.

En los últimos años, la Fundación Wikimedia ha aumentado su apoyo de traducción e interpretación de 6 a más de 30 idiomas. Reorientamos trabajos programáticos en el plan anual de la Fundación para enfocarnos con más intención en las comunidades regionales, temáticas y de idiomas locales a fin de que las personas más cercanas a los problemas pudieran identificar oportunidades y resolver problemas juntas. Por poner un ejemplo, el piloto del Comité Global de Distribución de Recursos lanzado en 2024 busca poner intencionalmente recursos en las manos de las comunidades que trabajen en idiomas subrepresentados y distintos al inglés, aumentando su participación en la toma de decisiones concerniente a todo el movimiento. También me dio gusto darle la bienvenida a Bobby Shabangu como el primer voluntario proveniente de África en ser seleccionado a la Junta Directiva de la Fundación.

Estamos en un momento en el que sé que todos y todas podemos aprender más de nuestros colegas alrededor del mundo acerca de cómo responden a amenazas de grupos de intereses especiales, influencers y gobiernos que buscan socavar la credibilidad de la información con la que pueden estar en desacuerdo. Tengo la firme convicción de que tanto en los Estados Unidos donde se encuentra la Fundación como alrededor del mundo, nuestros valores guían nuestra respuesta a dichas amenazas y no la cambiaremos ante la presión.

Siempre le daremos la bienvenida a cualquiera que comparta nuestra visión y valores — esto no cambiará. Siempre protegeremos y defenderemos a las personas voluntarias y a los proyectos Wikimedia de la presión, acoso e interferencia —esto no cambiará.

También debemos siempre permanecer abiertos a ideas que puedan ayudarnos a mejorar si queremos tener un mayor impacto que el que tenemos hoy en día — tanto si es salvaguardando la neutralidad como respondiendo a comentarios que necesitamos explicar con mayor claidad a nuestro público. Creo que la humildad de Wikipedia para siempre cambiar y mejorar es otra cosa que nunca puede cambiar.

Proyectos y organizaciones: cambiándonos a nosotros con aún mayor velocidad

Para mí, personalmente, el acertijo más difícil que enfrenté durante mi tiempo como CEO fue el último, acerca de cómo trabajamos juntos y juntas en comunidades altamente descentralizadas para hacer grandes cosas en el mundo. Le pregunté a todas las personas cuando comencé: ¿cómo podemos construir sobre los pilares y principios similares aún si nuestras organizaciones no pueden ser gestionadas como nuestros proyectos Wikimedia?

Progresamos mucho hacia esta meta, especialmente hacia adentro de la Fundación Wikimedia. Sigue existiendo espacio para conversaciones no solo acerca de mejoras incrementales, sino también acerca de transformaciones a gran escala de la forma en que alcanzaremos nuestra visión en los años por venir. Estoy agradecida a tantas personas que han reconocido estas mejoras y compartido propuestas para ayudarmos a mejorar y hacer mejor las cosas.

Si bien yo soy la autora de este post, los logros que aquí describo le pertenecen a muchas otras personas: la Junta Directiva de la Fundación, quienes siempre me dieron su apoyo incansable; nuestro equipo ejecutivo altamente unido y de clase mundial, quienes continúan ofreciendo liderazgo y responsabilidad en tantas áreas críticas de retos y éxitos; además de cientos de personal y miles de voluntarios y voluntarias que se mantienen completamente comprometidos y comprometidas al éxito colectivo.

Oportunidad generacional a la vista

Como saben, ¡hemos lanzado Wikipedia@25, una oportunidad única en la generación para contar las historias de esta comunidad global! Esto a fin de recordarle al mundo que nuestros valores y principios han superado las pruebas del tiempo y pueden hacerlo durante una generación más. W bien Wikipedia puede ser conocida como «la red de hechos que mantiene unido a todo el mundo digital» — yo creo que la razón por la que estamos aquí es un llamado aún más profundo: el preguntarnos ¿qué se necesita para crear — y no solo imaginar — un mundo en el que cada ser humano pueda participar libremente de la suma de todo el conocimiento?

Estoy orgullosa del progreso que hemos hecho al aumentar la confianza en Wikipedia — en un mundo que se vuelve cada vez más polarizado y fragmentado, los éxitos que hemos logrado al representar y explicar el modelo de Wikipedia a reguladores, jueces, legisladores, donantes y miembros del público en general en todos lados. También estoy orgullosa del creciente apoyo técnico, lingüístico y financiero que la Fundación ha ofrecido a comunidades voluntarias alrededor del mundo.

Lo que más me enorgullece es el progreso que hemos logrado en cambiarnos a nosotros y nosotras mismas, como comunidades y como movimiento global. Al estar abiertos a nuevas ideas, a más experimentos, al hacer preguntas más difíciles. Al nombrar a los metafóricos elefantes en la habitación y al decidir encarar juntos y juntas los problemas que ellos representan. Sé que cuando logramos cambiarnos a nosotros mismos, podemos cambiar absolutamente cualquier cosa. Mi deseo es que sigamos siendo audaces al transformarnos para poder adaptarnos en el momento que más seamos necesarios.

Ha sido un honor para mí tener la responsabilidad de la Dirección Ejecutva estos últimos cuatro años, contribuyendo a esta misión inspiradora y existiendo en una comunidad global que está construyendo un mundo mejor.

Una vez más, gracias. ¡Estaré observando para ver a dónde nos llevan todos y todas ustedes!

