WikiCampus: adaptabilidad y nuevas estrategias en el entorno educativo

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, es hoy un motor esencial de movilidad social en el Perú, al recibir estudiantes de sectores vulnerables. Aunque destaca en producción científica, las crisis políticas y económicas han afectado la formación académica en todos los niveles. Esto se refleja en dificultades comunes entre los ingresantes, como limitaciones en redacción, análisis crítico y el uso correcto de la paráfrasis.

Frente a este panorama, entre julio y diciembre de 2024, lanzamos en programa “WikiCampus: integrando Wikipedia en la enseñanza superior”. Este programa nació como un sistema pedagógico complementario diseñado para fortalecer las habilidades de investigación y escritura académica. Al integrar la edición de artículos de calidad sobre la historia de la danza y el arte en Wikipedia, buscamos transformar estas brechas educativas en competencias sólidas, utilizando la plataforma como un espacio de aprendizaje activo y riguroso.

Este programa se centró en los estudiantes de la Escuela Profesional de Danza dentro de la asignatura de Prácticas Preprofesionales. La decisión de implementar este piloto en un curso de último año, tomada en coordinación con la dirección de la escuela, tuvo como propósito evaluar el potencial y alcance del programa en este nivel avanzado de estudios.

Objetivos

Entre nuestros principales objetivos, nos planteamos fortalecer la escritura académica mediante la creación de artículos de calidad que cumplan con estándares profesionales e impulsar el pensamiento crítico a través de la búsqueda exhaustiva y el análisis de fuentes bibliográficas confiables. Asimismo, buscamos fomentar la integridad académica al generar conciencia sobre las implicancias negativas del plagio, mientras promovemos el dominio de un estilo enciclopédico claro, conciso y efectivo. Todo esto se complementa con el propósito de perfeccionar el uso de la paráfrasis, asegurando que los estudiantes desarrollen la habilidad de reformular ideas con precisión y rigor.

Metodología

Para la segunda etapa del programa, si bien mantuvimos la estructura metodológica original, la práctica nos obligó a reestructurar parcialmente el programa. Advertimos que las dificultades de los estudiantes para construir paráfrasis precisas y distinguir versiones mecánicas de copias literales eran más profundas de lo previsto. Ante este escenario, decidimos intensificar nuestros esfuerzos en dos ejes fundamentales: la implementación de una sesión adicional de reforzamiento especializado y la creación de material educativo práctico diseñado exclusivamente para perfeccionar las técnicas de paráfrasis y redacción académica.

Para abordar este desafío, durante la segunda fase de este proyecto en el 2025, lanzamos la “Guía de paráfrasis para Wikipedistas” y realizamos talleres prácticos. Asimismo, de manera adicional, traducimos y adaptamos materiales clave como Editing Wikipedia articles: Biographies y el esquema de evaluación WikiProject content quality grading scheme. Para ello contextualizamos el contenido al entorno local, actualizamos los enlaces y cuidamos la precisión gramatical.

Este trabajo fue reforzado con una retroalimentación progresiva mediante el uso de procesadores de texto y la grabación de vídeos explicativos de aproximadamente cinco minutos. Esta dinámica resultó ser la más efectiva para establecer un vínculo personalizado y empático con los participantes. El seguimiento de los avances y contribuciones de los estudiantes se hizo mediante el programa Outreach Dashboard de la Fundación Wikimedia. Gracias a este esfuerzo, logramos que los estudiantes pudieran contar con herramientas claras y efectivas, diseñadas para facilitar su aprendizaje y elevar la calidad de sus contribuciones.

Aprendizajes clave y resultados

Durante esta etapa, enfrentamos una deserción imprevista de estudiantes por motivos personales y laborales. Ante este reto, y en coordinación con la docente del curso, convocamos a alumnos voluntarios de la carrera de danza y a docentes adicionales, consolidando un grupo de diez alumnos y tres profesores. Mediante la redistribución de temáticas y el redireccionamiento de los artículos pendientes, se subsanó el inconveniente con éxito. Por otra parte, la incorporación del personal docente elevó la calidad de la redacción, lo que nos permitió desarrollar artículos de alto valor institucional, como la historia del ballet universitario y las biografías de sus fundadores. En total, se redactaron 13 artículos y se subieron 130 imágenes a Wikimedia Commons.

La experiencia confirmó que los proyectos educativos en universidades nacionales están sujetos a las contingencias del entorno. Observamos que factores socioeconómicos pueden comprometer la asistencia regular, incluso con confirmación previa. Por ello, resulta imperativo diseñar alternativas preventivas que garanticen la viabilidad del programa frente a estas variables externas, transformando los obstáculos en oportunidades para fortalecer el impacto académico del proyecto.

