Visibilizando el liderazgo comunitario desde Wikimedistas Wayuu

Wikimedistas Wayuu es un colectivo conformado por líderes, lideresas, docentes, estudiantes y profesionales vinculados al ámbito académico y cultural del pueblo Wayuu. Nuestra historia comenzó en febrero de 2022, impulsada por la ambición colectiva de desarrollar y consolidar la primera Wikipedia en wayuunaiki. Desde aquel hito, el grupo ha trabajado incansablemente para fortalecer la presencia de nuestra lengua en las plataformas digitales, reivindicando el prestigio y el lugar que los idiomas indígenas deben ocupar en el ecosistema global de la información.

En el marco de estas acciones, WMWA (Wikimedistas Wayuu) ha consolidado su presencia estratégica en el Departamento de La Guajira (Colombia) y el Estado Zulia (Venezuela). Esta visión transfronteriza tiene como objetivo agrupar esfuerzos y expandir nuestras iniciativas hacia todos los territorios habitados históricamente por el pueblo Wayuu, rompiendo barreras geográficas a través de la tecnología y la identidad.

El 2025 representó para nuestro colectivo un periodo de progreso y crecimiento exponencial. Fue un año que no solo consolidó nuestras bases, sino que nos desafió a expandirnos hacia nuevos rincones del territorio ancestral Wayuu. A continuación, presentamos una retrospectiva de las acciones e hitos que marcaron nuestra gestión el año pasado, reafirmando nuestro compromiso con la soberanía digital de nuestra comunidad.

Wikimedistas Wayuu en Nairobi: Una voz global desde el “Continente madre”

Panel de activistas indígenas agrupados en Wikitongues, Kenia 2025.

El colectivo tuvo una representación destacada en Wikimania 2025, celebrada en Nairobi, Kenia. Durante esta cumbre global, la voz de nuestro grupo resonó en diversos espacios de diálogo compartidos con aliados estratégicos como Wikitongues, Language Diversity Hub y Rising Voices.

En estas disertaciones, el eje central fue la identidad Wayuu en el entorno digital. Se enfatizó la urgencia de abordar la gobernanza de datos desde una perspectiva de autonomía y autodeterminación, principios fundamentales para los pueblos originarios en la era tecnológica.

Estos espacios internacionales son vitales para afianzar redes de apoyo y socializar los hallazgos de los procesos que desarrollamos en territorio. Para Wikimedistas Wayuu, Nairobi fue la plataforma ideal para proyectar nuestra cultura ante el mundo, visibilizando las particularidades que nos definen y posicionando nuestro liderazgo en la defensa del patrimonio lingüístico global.

Talleres de edición: Un enfoque territorial y situado

Ejercicio de revisión de contenidos en la Wikipeetia. Paraguaipoa 2025

Nuestro colectivo continúa expandiendo y consolidando su presencia en puntos estratégicos de la región transfronteriza. En Colombia, mantenemos una participación activa en los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia; mientras que en el estado Zulia, Venezuela, centramos nuestras acciones en Paraguaipoa, Guarero y Maracaibo.

Esta distribución geográfica nos permite gestionar actividades que respetan y se integran a las particularidades culturales de cada zona. Nuestro objetivo es claro: garantizar que la Wikipedia en wayuunaiki incluya una pluralidad de voces que representen fielmente la diversidad de variantes y dialectos de nuestra lengua.

Los talleres son liderados por el equipo de Wikimedistas Wayuu en alianza directa con las autoridades, líderes y lideresas de cada territorio. Estas jornadas de formación no son estáticas; se adaptan a las realidades y circunstancias locales para generar espacios genuinos de diálogo y reflexión sobre el conocimiento libre y el futuro digital de nuestra cultura.

Participación en el Foro de Gobernanza de Internet (IGF Colombia) y evento de la UNESCO

WMWA participó en el evento AMI de la UNESCO. Cartagena 2025

Wikimedistas Wayuu tuvo una participación destacada en el Foro de Gobernanza de Internet en Colombia, un espacio que reúne a las voces líderes del ecosistema digital para discutir el presente y futuro de la red. En este escenario, nuestro colectivo abogó por la pluralidad de las redes y por una representación de las identidades digitales basada en el sentir y la experiencia propia del pueblo Wayuu.

Este encuentro es fundamental, ya que permite influir en el diseño de políticas públicas y generar reflexiones críticas sobre las brechas digitales que aún impactan y se ciernen sobre las poblaciones rurales e indígenas de nuestra región. Para nosotros, participar en la gobernanza de internet no es solo hablar de conectividad, sino asegurar que la red sea un espacio seguro, diverso y respetuoso con nuestra autonomía cultural.

Asimismo, WMWA participó en la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), celebrada en Cartagena de Indias los días 23 y 24 de octubre de 2025. Este encuentro congregó a destacados proyectos y experiencias de los sectores educativo, académico y gubernamental para dialogar sobre gobernanza y los desafíos actuales frente a la inteligencia artificial (IA).

Wikiescuelitas y Wikipeetia Offline: Innovación ante la brecha digital

Ejercicio de mapeo en el marco del plan Wiki-escuelitas. Laguna del pájaro, 2025.

Una de las líneas de acción de Wikimedistas Wayuu consiste en generar diálogos y reflexiones en torno a las brechas digitales que afectan a la comunidad estudiantil de La Guajira colombo-venezolana. Ante este desafío, nuestro colectivo ha implementado herramientas de acceso offline, como la Red Local Wayuu. Este proyecto, desarrollado originalmente por la Fundación Karisma, ha sido adaptado por Wikimedistas Wayuu para integrarse con iniciativas como WayuunaiTIC de la biblioteca del Banco de la República de Riohacha.

El objetivo central es dotar a las aulas de clase con recursos como el software KIWIX, permitiendo que docentes y estudiantes accedan a contenidos de alto valor educativo sin depender de una conexión activa a internet.

Recursos disponibles en la Red Local:

Archivos .zim: Versiones descargables de Wikipedia en español (es) y Wikipedia en Wayuunaiki (guc).

Software libre: Aplicativos diseñados específicamente para el aprendizaje del wayuunaiki.

Repositorios académicos: Herramientas de consulta desarrolladas bajo licencias libres para el beneficio comunitario.

Es preciso destacar que estos recursos han sido diseñados y seleccionados considerando las particularidades territoriales y culturales de la región. Entendemos que cualquier ejercicio de alfabetización digital debe ser pertinente y estar profundamente arraigado en el entorno donde se aplica para ser verdaderamente efectivo.

Alianza ALFALIT y Wikimedistas Wayuu: Fortaleciendo la escritura del idioma

Entrega de certificados como cierre de los talleres de ALFALIT Internacional junto a la sociedad bíblica colombiana. Maicao, 2025.

Nuestro colectivo ha consolidado una alianza estratégica con la Sociedad Bíblica Colombiana para la implementación del método ALFALIT, una metodología reconocida por su enfoque fácil y didáctico en la alfabetización. A través de este esfuerzo conjunto, desarrollamos un ciclo de ocho talleres de formación intensiva dirigidos a los miembros activos de nuestro grupo.

El impacto de esta alianza fue directo y tangible: logramos perfeccionar las habilidades de escritura técnica en wayuunaiki de nuestros voluntarios. Este fortalecimiento de capacidades es fundamental para nuestro propósito central, ya que impacta directamente en la calidad, ortografía y precisión de los artículos que hoy alberga la Wikipedia en wayuunaiki.

Lo más destacado de este proceso es su visión de sostenibilidad. Los participantes no solo adquirieron conocimientos para uso personal, sino que asumieron el compromiso de convertirse en “formadores de formadores”. Esto garantiza que la metodología ALFALIT se replique en los territorios, creando una red de aprendizaje continuo que asegura el futuro y el prestigio de nuestra lengua en el mundo escrito.

Horizonte 2026: Encuentros para el fortalecimiento colectivo

El futuro cercano de Wikimedistas Wayuu está marcado por la consolidación de redes de apoyo a nivel continental. En alianza con Wikimedia Colombia y Rising Voices, nos encontramos en la fase de planeación de un Encuentro Regional de Comunidades Indígenas de LATAM. Este evento busca reunir a los diversos pueblos originarios que participan en proyectos Wikimedia en toda América Latina para intercambiar saberes y estrategias. La cita para este diálogo regional será en la ciudad de Riohacha.

Asimismo, nos preparamos para una fecha de gran valor simbólico: el Aniversario de Wikipeetia süka wayuunaiki. El próximo 27 de febrero de 2026, nos reuniremos nuevamente en Riohacha. Más que una celebración, este encuentro se proyecta como un espacio de reflexión profunda para diseñar, desde nuestro sentir colectivo, los nuevos pasos y acciones que guiarán nuestro camino en los años por venir.

Desde el territorio y hacia el mundo digital, seguimos tejiendo la palabra y el conocimiento libre en wayuunaiki.

