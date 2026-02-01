Celebrando el dominio público latinoamericano en 2026

Como todos los años, este 1 de enero se celebró el Día del Dominio Público. Con el año nuevo, miles de obras cuyo plazo de derecho de autor se cumplió a lo largo del año anterior, pasaron a ser parte del patrimonio cultural común.

Con el ingreso en dominio público, las obras se pueden digitalizar y poner a disposición en Internet, volver a editar, o crear obras derivadas a partir de ellas, entre otras cosas, sin necesidad de pedir permiso. Esta libertad para difundir y remixar las obras genera grandes beneficios para que la cultura sea más accesible y vibrante.

El Convenio de Berna establece un plazo de 50 años tras la muerte de los autores para que las obras entren en dominio público. Lamentablemente, en las últimas décadas muchos países de América Latina han extendido los plazos a 70 o más años post mortem, lo que reduce el dominio público y por lo tanto la porción del patrimonio cultural que se encuentra libremente accesible. Aquí pueden consultar el plazo de derecho de autor de cada país.

Teniendo en cuenta los plazos de derecho de autor de cada país latinoamericano, este año entraron en dominio público en sus respectivos países las obras de los siguientes autores y autoras, entre otros/as: el escultor brasileño Víctor Brecheret, el pintor colombiano Andrés de Santa María, la educadora y revolucionaria mexicana Dolores Jiménez y Muro, el poeta uruguayo Líber Falco, la escritora colombiana María Margarita Fonseca Silvestre, el escultor argentino Mateo Rufino Alonso, la escritora y maestra mexicana María Ernestina Larráinzar Córdoba, el compositor colombiano Luis Antonio Calvo, el pintor y muralista boliviano Miguel Alandia Pantoja, la pintora cubana María Pepa Lamarque, el arquitecto chileno Alberto Cruz Montt y el escritor chileno Mariano Latorre (las obras de Cruz Montt y de Latorre, en rigor, ingresaron en dominio público unos meses antes, en agosto y noviembre de 2025 respectivamente, ya que en Chile, a diferencia de otros países, el plazo se calcula desde el día exacto de la muerte del autor). Puede consultarse una lista más abarcativa de autores y autoras de América Latina que entran en dominio público en este enlace.

Fortaleciendo el dominio público latinoamericano con Wikidata

Desde mediados de 2025, un conjunto de capítulos Wikimedia y organizaciones de la región nos unimos para impulsar el proyecto regional “Fortaleciendo el dominio público latinoamericano con Wikidata”. El proyecto involucra el trabajo en colaboración con voluntarios e instituciones patrimoniales para proporcionar datos sobre el patrimonio cultural de la región y, así, reducir las lagunas de conocimiento que aún persisten. El proyecto es impulsado por Wikimedia Chile, Wikimedia Colombia, Wikimedia México, Wikimedistas de Uruguay, Fundación Conector y Ártica.

Como parte del proyecto, estamos llevando a cabo un curso en línea sobre Wikidata y dominio público orientado a integrantes de capítulos y grupos de usuarios de la región. También estamos organizando talleres locales en 4 países de la región (Chile, Colombia, México y Uruguay), estamos agregando funcionalidades a la herramienta Paulina (una herramienta basada en Wikidata para conocer y acceder al patrimonio cultural), estamos creando recursos educativos sobre datos y el dominio público, y estamos desarrollando e implementando una ontología para describir personas y obras en el dominio público. Además, mantenemos el wikiproyecto Dominio Público en América Latina y promovemos campañas de edición en Wikidata para mejorar la representación de autores y obras de América Latina y ayudar a identificar si se encuentran en dominio público.

Durante los últimos meses de 2025, además, estuvimos colaborando con la campaña internacional Wiki Loves Public Domain, centrada en aportar datos sobre las obras y autores que ingresaron en dominio público el 1 de enero de 2026.

En resumen, creemos que Wikidata es una herramienta excelente para abordar las lagunas de conocimiento sobre el patrimonio cultural en los países de la Mayoría Global (un concepto más preciso que el de Sur Global, y que describe mejor el número de habitantes del mundo). Les animamos a sumarse a estos esfuerzos y a replicarlos en sus propios espacios.

