¡Una canción sobre pastel de cumpleaños por los 25 años de Wikipedia!

La fiesta virtual que celebró el 25.º aniversario de Wikipedia, el pasado 15 de enero, concluyó con el estreno de la “Birthday Cake Song”, una pieza encargada especialmente por la Fundación Wikimedia e interpretada por integrantes de la WikiOrquesta y el WikiCoro.

La idea: convertir una página de Wikipedia en una canción



La idea de esta canción se compartió en nuestro chat grupal el 4 de diciembre del año pasado. Kate y Lukas explicaron que el equipo organizador de la fiesta virtual había solicitado incluir una pieza musical original. Dado que no podíamos reunirnos para cantar juntos, se propuso combinar grabaciones de vídeo de cada integrante cantando, propuesta que fue aceptada de inmediato por todo el grupo.

En la víspera de Año Nuevo, finalmente recibimos información sobre el concepto de la canción. El plan consistía en grabar de forma remota un vídeo musical basado en una secuencia de nombres de distintos pasteles de todo el mundo. La mayoría de los nombres correspondían a pasteles de tradición occidental, por lo que se sugirió añadir más opciones asiáticas. Existía la condición de que los nombres debían provenir del artículo de Wikipedia “List of cakes”, y yo propuse el pastel japonés “Castella“.

Ensayos y grabación

El borrador final, enviado el 4 de enero, incluía nada menos que 86 nombres de pasteles. Magdalenas y pastel de chocolate eran fáciles de reconocer, pero había muchos que nunca había escuchado ni visto antes, como Bánh bò y Bánh cáy (Vietnam), Medivnyk (Ucrania) y Mané pelado (Brasil). Aunque la canción comienza de forma pausada, el final es casi un trabalenguas, y terminé con la lengua completamente enredada…

Serabi, snack tradicional de Bali-Java

Aun así, logré practicar la letra y finalmente llegó el momento de grabar. Decoré mi cocina como si fuera un escenario: coloqué narcisos, una flor tradicional de Año Nuevo en Japón, alineé ollas grandes decoradas con más adornos festivos de Año Nuevo, preparé mi teléfono inteligente sobre un carrito de almacenamiento para grabar y me prendí un broche de WikiWomen en el pecho. Reproduje el audio con audífonos desde mi tableta. Era la primera vez que hacía algo así, pero después de ensayar varias veces, reuní el valor necesario y presioné el botón de “grabar”. Estaba nerviosa y me costaba sonreír, pero logré terminar y respiré aliviada. Envié los archivos antes de la fecha límite, el día 7 de Enero. Mientras tanto, en el chat grupal circulaban distintas ideas creativas de grabación por parte de las y los participantes.

El estreno virtual

La fiesta virtual finalmente tuvo lugar el día 15 de Enero, el cumpleaños de Wikipedia, y comenzó a la medianoche, hora de Japón. Con todas las personas emocionadas y conversando en el chat, la canción inició con la introducción al teclado de Bobby. Las voces de todas y todos fueron mezcladas, se mostraron imágenes de los distintos pasteles y nuestros rostros cantando aparecieron uno tras otro. Fue muy divertido ver escenas de las cocinas de quienes participaron, y la emoción creció con la incorporación de la hermosa voz de soprano de Ferfive, grabada usando un delantal y un sombrero de Wikimedia, el clarinete juguetón de Lukas y la percusión de Johnny.Finalmente, la virtuosa interpretación en forma de “rap” de Ferfive y Misosoof nos dejó sin palabras, cerrando la pieza musical llena de alegría. Tras finalizar la fiesta, nos dio mucha satisfacción ver en pantalla los nombres de usuario de los 15 miembros que participaron en la interpretación.

Birthday Cake Song cantantes y pasteles

Integrantes de más de 10 países se reunieron virtualmente para completar la canción en muy poco tiempo. Queremos agradecer al equipo organizador por su excelente trabajo de edición y a todas y todos los Wikimedistas del mundo que nos escucharon. Ahora estamos muy entusiasmados por desarrollar nuevos planes de la WikiOrquesta rumbo a Wikimania 2026 en París.

Aqui el video de The Birthday Cake Song:

