Alpuente, Wikimunicipio del Año 2025: cuando el conocimiento libre llega al territorio 

Reducir la brecha de contenidos sobre el mundo rural es uno de los grandes retos del conocimiento libre. Con ese objetivo nació el proyecto Wikimunicipio del Año, que en 2025 ha celebrado su tercera edición en Alpuente (Valencia), tras las experiencias previas en l’Énova (2023) y Potries (2024).

Durante seis meses de trabajo (entre julio y diciembre de 2025), Alpuente se ha convertido en un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones locales, comunidad educativa y proyectos Wikimedia puede transformar la presencia digital de un territorio pequeño, disperso y con gran valor patrimonial.

Un municipio pequeño, un patrimonio enorme

Alpuente es un municipio de la comarca de La Serranía, en el interior noroccidental de la provincia de Valencia. Con unos 700 habitantes repartidos en 12 núcleos, una superficie de 138 km² (mayor que la del propio municipio de Valencia) y una orografía compleja de sierras, barrancos y llanuras, es un territorio donde el patrimonio natural, histórico y etnológico convive con el reto de la despoblación y el aislamiento.

Precisamente por eso, Alpuente reunía las condiciones ideales para este proyecto: mucho que contar y poco representado hasta ahora en los proyectos de conocimiento libre.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración con la Etnoxarxa, red de museos de la Diputación de Valencia coordinada desde L’ETNO, que permitió establecer contacto con el Museo Etnológico de Alpuente, el Ayuntamiento y el IES La Serranía.

Es así como surge un planteamiento compartido: trabajar con la población local, implicar a la comunidad educativa y documentar el territorio desde dentro.

Actividades abiertas y participación real

A lo largo del proyecto se organizaron charlas, talleres, salidas fotográficas, Wikitakes y actividades educativas, adaptadas a públicos diversos. La participación fue notable si se tiene en cuenta la dimensión del municipio y del centro educativo.

En total, 73 personas participaron directamente en las actividades, de las cuales 39 se incorporaron por primera vez a los proyectos Wikimedia. A ello se suman colaboraciones espontáneas en artículos concretos, una señal clara de que el contenido generado ha despertado interés más allá del proyecto.

Documentar el territorio, paso a paso

Antes incluso de las actividades públicas, el proyecto incluyó un intenso trabajo de documentación sobre el terreno. Se recorrieron todas las aldeas habitadas y varios despoblados, se participó en la romería de la Virgen de la Consolación y San Blas, y se visitaron espacios de difícil acceso.

Estas salidas permitieron capturar imágenes y vídeos de lugares poco documentados: aldeas, paisajes, patrimonio religioso, infraestructuras históricas, despoblados o elementos singulares como las verónicas, algunas de ellas en enclaves muy remotos.

Wikitakes y concurso fotográfico

El Wikitakes del 18 de octubre fue uno de los momentos centrales del proyecto. Aunque ocho personas subieron directamente imágenes, la actividad contó con más apoyos logísticos y con la colaboración de una fotógrafa local en el jurado.

El resultado fue una colección muy diversa de contenidos visuales, con especial valor por su cobertura territorial y temática.

Educación y conocimiento libre en el aula

El proyecto educativo ha sido uno de los pilares del Wikimunicipio del Año 2025. El profesorado del IES La Serranía se implicó desde el inicio, integrando Wikipedia y otros proyectos Wikimedia en su planificación docente.

Todo el alumnado del centro creó cuenta en Wikipedia, y 21 estudiantes de 2.º y 4.º de ESO participaron activamente en las sesiones de edición. Los temas trabajados (aldeas del municipio, el Sabinar de Alpuente o el sendero GR-37) conectaban directamente con su entorno y con contenidos ya presentes en el currículo.

En una sola sesión de edición, el alumnado desarrolló artículos nuevos y mejoras sustanciales. Parte de este trabajo seguirá evolucionando a lo largo del curso escolar.

Resultados: impacto medible y sostenible

Los resultados del proyecto muestran un impacto claro en varios proyectos Wikimedia:

Wikipedia

40 artículos nuevos y 51 mejorados

Contenidos en castellano y catalán

Participación destacada de editoras y editores nuevos, especialmente alumnado

Wikimedia Commons

3.048 archivos subidos, incluidos vídeos

Creación de 247 nuevas categorías

Documentación visual extensa y diversa del municipio

Wikidata

Mejora cualitativa muy significativa:

Elementos con coordenadas: del 31 % al 80 %

Elementos con imagen: del 5 % al 54 %

Un salto que multiplica las posibilidades de reutilización futura de estos datos

Mucho más que cifras

El Wikimunicipio del Año 2025 no es solo una suma de imágenes o artículos. Es un proceso de empoderamiento local, de aprendizaje compartido y de creación de conocimiento desde el territorio.

Alpuente demuestra que el conocimiento libre también se construye en municipios pequeños, con comunidades implicadas y con alianzas sólidas. Y que cuando eso ocurre, el impacto va mucho más allá de los proyectos Wikimedia.

Desde Wikimedia España, seguimos trabajando para que más municipios rurales encuentren en el conocimiento libre una herramienta para contar su historia y proyectarla al mundo.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation