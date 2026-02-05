Wikiviajes: la guía de viajes libre que quiere cambiar cómo planificamos nuestros viajes  

Cuando pensamos en proyectos Wikimedia, Wikipedia suele ser la primera referencia. Sin embargo, existe un proyecto hermano menos conocido y con un enorme potencial: Wikiviajes, la guía de viajes libre, colaborativa y sin promoción creada por y para viajeros.

Fundado en 2013, Wikiviajes tiene como objetivo ofrecer información práctica y útil para planificar viajes: desde destinos y ciudades hasta itinerarios, notas de viaje, guías de idiomas o consejos para viajar con mascotas. Todo ello con una filosofía clara: contenido humano, neutral y libre, alejado de intereses comerciales.

Un proyecto con potencial… y retos

Actualmente, Wikiviajes en español cuenta con una actividad constante, aunque limitada. El número reducido de editores activos ha provocado que existan lagunas importantes de contenido: capitales de países sin artículo, destinos poco desarrollados o regiones enteras apenas documentadas. Esto ha hecho que, en muchos casos, las personas viajeras acudan a otras webs, o incluso a Wikipedia, para informarse.

Pero esta situación está empezando a cambiar.

2025: el año del impulso a Wikiviajes

Durante 2025 se han desarrollado dos iniciativas clave para reactivar Wikiviajes, mejorar su calidad y atraer a nuevas personas editoras.

Desafío Capitales 2025

Surgido desde la comunidad en Telegram de Wikiviajes en español, este reto se centró en crear y mejorar artículos sobre capitales de países, especialmente en continentes como África, donde la ausencia de contenidos era notable.

Fechas: del 2 de agosto al 2 de noviembre de 2025

28 artículos nuevos creados

2 artículos ampliados

4 editores participantes

A pesar del número reducido de participantes, el balance fue muy positivo y ya se plantea repetir este tipo de retos hasta cubrir todas las capitales del mundo.

Wikivoyages Loves Venezuela

Enmarcada dentro de WikiLoves Venezuela, esta actividad buscó crear y mejorar contenidos relacionados con el país sudamericano.

Del 25 de octubre de 2025 al 1 de enero de 2026

22 editores

85 artículos editados

39 artículos creados

547 ediciones

Un éxito que demuestra que las actividades temáticas funcionan y revitalizan el proyecto.

Wikiviajes frente al panorama actual de los viajes

Hoy en día, la planificación de viajes se apoya cada vez más en redes sociales, contenido patrocinado e influencers. A esto se suma una tendencia: el AI slop, contenido generado por inteligencia artificial, muy presente en webs de viajes.

Frente a este escenario, Wikiviajes ofrece una alternativa sólida:

Sin publicidad ni promoción

Con información práctica y clara

Escrita desde la experiencia del viajero

Con acceso directo desde Wikipedia

Cómo llegar, dónde dormir o comer, qué ver, consejos de seguridad o salud… todo en un mismo lugar y con licencias libres.

Editar Wikiviajes es fácil (y muy necesario)

Una de las grandes ventajas de Wikiviajes es que editar es más sencillo que en Wikipedia: no es obligatorio aportar referencias, lo que permite crear y mejorar artículos de forma más ágil y dinámica.

Además, hay muchísimo por hacer. Desde mejorar el artículo de tu ciudad o provincia, hasta documentar un destino que ya hayas visitado, reutilizando incluso tus fotos subidas a Wikimedia Commons.

En cifras, el crecimiento ya es visible:

3.014 artículos en 2022

3.631 artículos a 10 de enero de 2026

Las actividades de 2025 han sido clave y en 2026 se prevén nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo el proyecto.

De Wikipedia a Wikiviajes: el conocimiento libre también se mueve

Así como Wikipedia transformó para siempre el acceso al conocimiento, Wikiviajes tiene la oportunidad de hacer lo mismo con la forma en que planificamos nuestros viajes: desde la colaboración, la experiencia compartida y el contenido libre, lejos de intereses comerciales y automatismos sin alma.

Desde Wikimedia España queremos agradecer especialmente a Eduardo Milla, socio de la asociación e impulsor de Wikiviajes en español, por su compromiso, dedicación y trabajo constante para reactivar y fortalecer este proyecto. Su labor demuestra, una vez más, que el ecosistema Wikimedia avanza gracias a las personas que creen en él y lo hacen crecer día a día.

Porque al final, editar una guía de viajes también es editar el mundo.

Y como en Wikipedia, en Wikiviajes el conocimiento sigue siendo humano, libre y colectivo.

