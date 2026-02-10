Descentralizar el conocimiento a través del trabajo territorial: El impacto del Fondo de Microfinanciamiento de Wikimedia Chile

En total, casi 200 personas participaron en las iniciativas desarrolladas por los cuatro proyectos ganadores del Fondo de Microfinanciamiento Wikimedia Chile 2025, consolidando una experiencia descentralizada de creación y difusión de conocimiento libre en el país. Impulsamos la ejecución de actividades en la Región Metropolitana, Región de Valparaíso, Región de La Araucanía y Región de Los Lagos, con el objetivo de articular diversas comunidades educativas, culturales y territoriales en torno al uso de las plataformas Wikimedia.

Cada proyecto ganador se realizó en estrecha colaboración con Wikimedia Chile, lo que permitió un acompañamiento constante para el desarrollo de cada una. Estos fueron los proyectos ganadores, y su impacto:

Del aula al humedal: proyectos Wikimedia para una educación territorializada en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso

Esta iniciativa se desarrolló en San Antonio con el objetivo de sensibilizar a estudiantes de enseñanza media sobre el cuidado del territorio que habitan, utilizando Wikipedia y Wikimedia Commons como herramientas pedagógicas. El proyecto fue implementado por la Fundación Ojos de Mar junto al electivo de biología del Colegio José Luis Norris y estuvo dirigido a estudiantes de tercero y cuarto medio.

Durante su ejecución se realizaron cinco actividades, que incluyeron talleres de capacitación para docentes, salidas a terreno al sistema humedal de la desembocadura del río Maipo, jornadas de formación y edición en Wikimedia Commons y Wikipedia, y una actividad de cierre con presentación de resultados a la comunidad educativa.

Participaron 62 personas: 30 estudiantes, 26 docentes y 6 organizadores. Los contenidos generados permitieron visibilizar un ecosistema ecológico clave y poco representado en las plataformas Wikimedia.

Desde la experiencia pedagógica, la docente de biología, Ámbar Guajardo destacó “a pesar de que algunos y algunas estudiantes viven cerca de esta zona, no todos la conocían. Comprender un ecosistema cercano, sus dinámicas, sus amenazas y su valor biológico, permite que los y las estudiantes se sientan parte de él”.

Por su parte, la responsable del proyecto, Paula Vidal, destacó la importancia del proceso, señalando que “conocer es el primer paso, para luego dialogar y formar vínculos con lo “otro” que es la naturaleza”.

Este vínculo también se expresó en el entusiasmo de las y los estudiantes al ver su trabajo materializado en plataformas Wikimedia como Wikimedia Commons.

Puertas abiertas al conocimiento: Ciencia abierta en comunidad

El proyecto se desarrolló durante el mes de octubre pasado en la Biblioteca de Santiago, a través de un ciclo de actividades presenciales orientadas a fortalecer la apropiación crítica y comunitaria del conocimiento abierto. La iniciativa incluyó charlas temáticas, talleres prácticos y editatones, que permitieron a personas sin experiencia previa participar activamente en la creación de contenidos en Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata.

La coordinadora del proyecto, Carolina Alcaíno destacó que “el acceso abierto al conocimiento no es solo una cuestión técnica, sino un derecho cultural y ciudadano”, enfatizando el enfoque de derechos que orientó toda la iniciativa. En ese sentido, explicó su búsqueda por “acercar las plataformas Wikimedia a personas diversas, desde un enfoque territorial, inclusivo y colaborativo”, combinando formación teórica con talleres prácticos.

“Vimos cómo participantes sin experiencia previa lograron editar en Wikipedia, subir imágenes a Wikimedia Commons y crear ítems en Wikidata, comprendiendo que ellas y ellos también pueden ser protagonistas en la construcción del conocimiento digital”. señaló Carolina, y agregó que: “las brechas de representación no solo se reducen con acceso, sino también con acompañamiento, formación y espacios seguros para participar”.

Durante su ejecución, el proyecto contempló siete actividades presenciales, distribuidas en cuatro charlas y tres talleres prácticos, que convocaron a un total de 96 personas. Las charlas abordaron temáticas como acceso, derechos y representación en el entorno digital; archivos y memoria; alfabetización en inteligencia artificial; y divulgación científica desde el territorio.

Gabriela en voz alta: Fortaleciendo el legado mistraliano en Wikisource

Se desarrolló en la Biblioteca Regional de Los Lagos, en Puerto Montt, mediante un taller colaborativo orientado a la mediación sonora y al acceso inclusivo a la obra de Gabriela Mistral. La iniciativa convocó a 22 personas, quienes participaron en la lectura y grabación colectiva de poemas de la autora, contribuyendo con adaptaciones sonoras a Wikisource, la biblioteca de textos libres de Wikimedia, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Mistral.

La actividad incluyó tres espacios formativos: una introducción a los proyectos Wikimedia y la presencia de la obra de Gabriela Mistral, un taller de técnicas vocales para la lectura en voz alta y una capacitación en grabación y edición de audio con software libre. Esta combinación permitió a las y los participantes adquirir diversas herramientas, fortaleciendo prácticas de mediación lectora accesibles y colaborativas.

La coordinadora de la iniciativa, Daniela Colleoni, destacó el logro del proyecto al “fomentar la participación activa de la comunidad en la creación colectiva de grabaciones sonoras”, subrayando que el enfoque inclusivo se expresó tanto en la producción de adaptaciones sonoras de poemas de Gabriela Mistral (lo que amplía el acceso a su obra disponible en Wikisource) como en la incorporación de un componente lúdico de práctica vocal para la lectura en voz alta.

Explorando Rucamanque: Fotografía colaborativa y documentación ecológica en Wikimedia Commons e iNaturalist

El proyecto se desarrolló en Temuco con la participación de 16 estudiantes de la Universidad de La Frontera, quienes realizaron una visita al Parque Cultural y Ecológico Rucamanque con el objetivo de documentar su biodiversidad y patrimonio natural. Las fotografías generadas fueron compartidas en Wikimedia Commons eiNaturalist, contribuyendo a la visibilización de un ecosistema de alto valor ecológico a través de plataformas de conocimiento abierto.

Previo y durante el trabajo en terreno, el proyecto contó con un proceso de acompañamiento formativo, en el cual Mauricio Arismendi cumplió un rol de mediación y facilitación. En este contexto, se abordaron contenidos fundamentales sobre Wikipedia y el movimiento Wikimedia, sus principios, reglas editoriales, licencias libres y las distintas formas de participación en el ecosistema de conocimiento colaborativo. Este trabajo permitió reducir barreras de entrada y facilitar la apropiación de herramientas digitales colaborativas por parte de estudiantes sin experiencia previa.

Respecto a la convocatoria, Mauricio Arismendi destacó que “las actividades convocaron a estudiantes de diversas carreras, desde humanidades y pedagogías hasta ciencias naturales e ingenierías, lo que evidencia el carácter interdisciplinario del interés por el conocimiento libre”. El balance fue positivo, reflejándose en una alta motivación de las y los participantes y en un interés manifiesto por continuar aprendiendo y colaborando en proyectos Wikimedia en futuras instancias.

