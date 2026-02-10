Documentando la resistencia indígena argentina a la extracción de litio en Wikimedia Commons

El litio ocupa actualmente una posición estratégica en la economía global. Argentina, junto con Bolivia y Chile, forma parte del denominado Triángulo del Litio, una de las regiones con mayores reservas del mundo. Sin embargo, la extracción de litio en salares implica el uso de grandes volúmenes de agua y la alteración de equilibrios hidrológicos particularmente frágiles. En ecosistemas áridos de altura, donde el agua es escasa y esencial para la vida vegetal, animal y humana, estas intervenciones generan impactos, especialmente en territorios habitados por comunidades originarias desde tiempos ancestrales.

En la puna andina, a 3.450 metros sobre el nivel del mar, las Salinas Grandes, ubicadas entre las provincias de Jujuy y Salta, pueden parecer para visitantes externos un paisaje silencioso, vacío e infinito. Esta idea de un territorio deshabitado ha aparecido históricamente en procesos de expansión extractiva y transformación territorial impulsados desde centros urbanos o económicos. Forma parte de una tradición más amplia en Argentina y América Latina, donde los territorios originarios han sido descritos como vacíos o disponibles para el desarrollo desde perspectivas externas. Sin embargo, las Salinas Grandes son un territorio de vida comunitaria. Allí viven y circulan comunidades originarias, que mantienen formas propias de organización, prácticas productivas, modos de cuidado del agua y relaciones culturales con el ambiente que anteceden a los modelos extractivos actuales.

Las Salinas Grandes son una de las siete maravillas de Argentina y las comunidades originarias decimos no al litio, sí al agua y a la vida en nuestros territorios.

En este escenario, donde el horizonte fusiona sal y cielo, las expresiones comunitarias se integran al paisaje. Aparecen en carteles colocados directamente sobre el salar, visibles para trabajadores, visitantes y turistas, aunque su circulación en medios digitales libres ha sido limitada. En este contexto, Wikimedia ofrece la posibilidad de que la documentación surja de las personas que habitan y transitan estos espacios, contribuyendo a registrar realidades con escasa presencia en repositorios digitales abiertos. En esta línea, Luisfff2812, integrante de la comunidad originaria de Purmamarca y promotor de Wikimedistas de Jujuy, publicó fotografías de carteles que se oponen al extractivismo y defienden el agua, creados por comunidades originarias de la provincia. A través de estas imágenes, los carteles pueden ser consultados y reutilizados en todo el mundo mediante Wikimedia Commons. Funcionan como marcadores territoriales que indican que el espacio está habitado y dotado de significado por las comunidades locales. Como conocimiento visual abierto, pueden ilustrar artículos de Wikipedia, materiales educativos, investigaciones o contenidos periodísticos, ampliando la representación visual de estos contextos en entornos digitales. De este modo, Wikimedia Commons se convierte en un espacio de documentación intercultural y en un archivo de procesos sociales y socioambientales contemporáneos del norte argentino.

Sí al agua, no al litio. No a la megaminería de litio. Jujuy no se vende.



Las fotografías publicadas no reemplazan los procesos locales, pero sí inciden en el campo de la visibilidad. Contribuyen a que, cuando se aborda el litio en Argentina, también se consideren las expresiones de las comunidades originarias. Esto resulta relevante en un contexto donde ha predominado una narrativa nacional centrada en lo urbano y lo moderno, que a menudo ha minimizado la continuidad de las comunidades originarias a lo largo del país. Desde una perspectiva de conocimiento abierto, estas imágenes amplían el conjunto de registros disponibles, ya que la invisibilización también puede producirse a través de la ausencia de documentación.

Los pueblos originarios venimos de tiempos inmemoriales. No a la destrucción de la cuenca hídrica.

Las comunidades originarias sostienen demandas políticas y territoriales que no siempre aparecen en los imaginarios dominantes. Con frecuencia, los pueblos originarios son representados en términos históricos o culturales, pero tienen menor presencia como actores contemporáneos en los debates sobre desarrollo, energía y territorio. La existencia de imágenes abiertas de estas expresiones permite que las narrativas sobre la extracción de litio incorporen su dimensión social.

No al litio. El agua es un tesoro que hay que cuidar.

En conjunto, las fotografías muestran comunidades organizadas expresando sus posiciones, permiten ilustrar análisis con imágenes situadas y facilitan considerar la transición energética junto con sus dimensiones sociales. También visibilizan que las discusiones en torno a la extracción no se limitan a cuestiones técnicas o de desarrollo, sino que involucran dimensiones territoriales, culturales y colectivas. En estos contextos, el agua no se entiende únicamente como un recurso, sino como un elemento central para la vida y para las relaciones con el entorno, y el territorio se concibe como un espacio de memoria, identidad y existencia comunitaria. Los carteles levantados en las Salinas Grandes emergen de esta cosmovisión. Forman parte de un proceso organizativo más amplio en el que las comunidades exigen consulta, defienden las fuentes de agua y expresan críticas a determinados modelos de desarrollo.

La transición energética no es solo tecnológica, sino también social y territorial. Un cartel de madera sobre el salar puede deteriorarse o desaparecer, pero una fotografía en Commons, libre y reutilizable, prolonga su permanencia y alcance.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation